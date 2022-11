Kuuloluuri: Kommunismi yllättää porvarit housut kintuissa!

"Tulisikohan se tämä Orpo tekemään samalla palkalla töitä niin kuin tämä Kainuu oma poika? Niin kuin mitä minä olen ikäni joutunut pienellä palkalla tekemään ja olemaan ja terveyden menettämään ja kaikki. Niin hyvähän se on tuon Orpon puhua. Onkohan sen ikinä oikeita töitä tarvinnu tehdä?" soittaja sadattelee.

"Kyllä on porvareilla 92-vuodesta asti ollut kova meininki päällä, mutta kyllä se tulee heillekin vielä nöyryytys", soittaja ennustaa.

"Haluaisin huomauttaa takan polttamisesta. Lähinnä keskustaa olevalla asuntoalueella aika usein poltellaan takassa jotain muuta kuin kuivaa puuta. Päättelen sen siitä, että usein haju on niin epämiellyttävä, ettei ulkona kyllä tee mieli kävellä. Savu, joka tulee piipusta, on monesti tummaa. Savua tulee jopa sisälle asuntoon etenkin, jos tuulee sopivasti. Ei roskia saa mielestäni edes polttaa takoissa. Kunnon klapeja uuniin, niin on turvallista kaikille kanssaeläjille. Eikö niin?" huomauttaa Astma.

"Kokoomuslaiset ne ovat vähäruokaisia, kun ne saavat kahdellakympillä monen viikon ruoatkin ostettua. Mutta köyhät eivät saa ostettua kahdellakympillä", miesääni ihmettelee.

"Oekasta pittää, taksilaista päätti porvarihallitus. Oppositiossa olleet SDP ja Vasemmistoliitto vastustivat ja jättivät asiasta vastalauseen. Porvarit päättivät myös surullisen kuuluisasta Uniper-kaupasta. Samoin sähkönsiirron myynnistä jne..." huomauttaa nimimerkki Missä vastuu ja harkinta.

"Vaviskaa porvarit, täällä tulee kova kommunismi ja kova kommunisti yllättää teidät housut kintuissa!" kova kommunisti varoittaa.

"Jos demarit ovat sosialisteja niin perussuomalaiset ovat kansallissosialisteja", puhelimeen tuumataan.

"Luonnonvarakeskus on mielestäni valheiden hautomo. Missä on tutkijat, jotka ovat ajan tasalla Suomen metsien ja metsäluonnon tilasta? Ovatko sokeita vai onko työpaikkahaastattelussa tukittu suut? Oli väärin antaa koko paletti yhden ääriliikkeen hallintaan, joka tuhoaa tehokkaan ja hyvän puuntuotannon ja sitä kautta uudistuvan hyväkasvuisen puustomme. Kun asiantuntemus ja tutkimus tuhotaan ja päätökset tehdään tunteen, valheen vääristelyn ja olettamuksen mukaan, niin lopputulos on katastrofi", toteaa nimimerkki Lu-Ke-maton tutkimus.

