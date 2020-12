Kuuloluuri: "Kuka hullu asuu tai jopa muuttaa vapaaehtoisesti Kajjaaniin ", nimimerkki elämöi

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Tarkoituksena on palvella lukijoita ja antaa luurin laulaa. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle . Lisää Kuuloluureja löytyy digilehdestä .

"Onko Kajaanissa talvirengaspakkoa? Ajotiet hiekoitetaan pienenkin lumisateen sattuessa sellaiseen tahtiin, että polkupyöräilijät ja kävelijät horjuvat jo pelkästä ihmetyksestä saati siitä, että hiekka on osunut väärille urille. Vai onko nykyautoilija niin onneton, että tarvitsee talvirenkaiden alle myös hiekkaa, jottei suistuisi tieltä hurjissa kaupunkinopeuksissa? Toivottavasti jokainen jyvänen saadaan yhtä pontevasti keväällä talteen", "Kävellen kuutamoon" äimistelee.

"Saharaan ei tietääkseni ole koskaan onnistuttu myymään hiekkaa? Suomeen on kyllä onnistuttu myymään joulukuusia ulkomailta: muovisia ja 'eläviä'", "Joka kuuseen kurkottaa... hiilijalanjälkeen kapsahtaa" -nimimerkki huomauttaa.

"Nyt kun kaupungin talous on tiukkaa, niin se voisi tarkistaa myös Vuolijoen aluelautakunnan toimintaa. Hommasivat ylisuuret jouluvalot kahdelle kylälle, muut jäivät ilman. Nyt hälytetään pitäjä nimityksestä. Onko kärkeä? Ei valot ja nimet paljon köyhän mieltä saa iloiseksi. Monen joulu on vailla jouluruokia, moni miettii onko varaa edes kinkkusiivuihin. Säästää voisi alueistakin", Ihmettelevä vaatii.

"Kuka hullu asuu tai jopa muuttaa vapaehtoisesti Kajjaaniin? Epätoivoinen ihminen, joka ei saa mistään muualta töitä ja rahaakaan ei ole ostaa muualta asuntoa kuin Kajjaanista, sieltähän saa melkein ilmaseksi kämpän. Kohta jopa maksetaan siitä, kun ihmiset pääsee irti siitä rupusakista ja nappikylästä", "Näivettyneeseen pikkukyläänkö , ei ikinä!" -nimimerkki elämöi.

"Ai Kajaaniko pyöräily-ystävällinen kaupunki? Missä aurat kevyen liikenteen väyliltä ke 16.12? Ei ollut itku kaukana, kun kotimatka työpäivän jälkeen toiselle puolelle kaupunkia meni pyörää työntäessä!" "Taidan ostaa auton" -nimimerkki purnaa.

"Uskomatonta , kaupunki siis taipui sorsan ruokkijoiden painostukseen ja hommasi oikein kontit rantaan. Sorsia on ruokittu aivan tahallaan jo kesästä saakka systemaattisesti päivittäin. Nyt niitä on joella jo yli 300. Tätä vauhtia niitä on muutaman vuoden päästä tuhat, ja ruokinta sen kuin yltyy. Rotat, harakat ja muut haittaelukat kiittää siinä samalla", Hävetkää-nimimerkki ennustaa.

"Kylläpä se tuo sorsien ruokkiminen joidenkin henkeä ahdistaa. Sorsien ystävät tekevät pyyteetöntä työtä kaikkien kajaanilaisten viihtyisyyden ja sorsien elossa pysymisen eteen. Tässä on sitten palkkio - katkeria ja hävyttömiä kirjoituksia lehdissä. Olkaa edes sen verran reiluja, että laitatte oman nimenne kommenttien alle", mies äimistelee.

"Nimimerkille iloa linnuista. Sorsat ovat luonnonvaraisia eläimiä eivätkä jäisi tänne ilman systemaattista kesä- ja syysruokintaa. Ei niitä esimerkiksi Oulussakaan juuri näe. Eihän joutsenetkaan jääneet nyt, kun ruokintaa ei joella ehditty aloittaa. Linnunruokinta on eläinrääkkäystä ja siitä aiheutuu ympäristölle lieveilmiöineen monenlaista haittaa. Pikkulintujen hallittu ja siisti ruokinta lintulaudoille kovilla talvipakkasilla on ainoa hyväksyttävä tapa. Siinäkin huolehdittava, ettei siemeniä pääse maahan. Pidetään kaupunki haittaeläinvapaana ja ihaillaan luonnonvaraisia lintuja mieluummin hieman etäältä niiden omilla ehdoilla", "Järki käteen" vaatii.

"Mitä miettii vanhemmat, jotka antavat lapsille ison vihaisen koiran mukaan ulos. Ette tiedä mitä siellä tapahtuu", Kauhistunut ihmettelee.

"Suomessa on väestöä yhtä paljon kuin Keski-Euroopan suurissa kaupungeissa. Väestömäärään nähden meillä on hallinto, joka riittäisi Venäjän kokoisen valtion pyörittämiseen. Turhia poliittisia hännystelijöitä sekä lukematon määrä kaiken alan asiantuntijoita ja työryhmiä pyörii niin, että päät kolisee yhteen. Lääninhallitukset lakkautettiin aikoinaan tarpeettomina pyrökratian tyyssijoina. Nyt ollaan vielä perustamassa maakuntahallintoa, jonne paksuniskoja aletaan sijoittamaan. Sitten alkaa taas kepulaisten virkanimitysten "hullut päivät". Sitä ootellessa", päivittelee nimimerkki Turhaa hallintoa.