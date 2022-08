Kuuloluuri: Kuka keksisi hienhajuisen deodorantin?

"Kannattaisiko soten oikeasti tehostaa rekrytointiaan, jos itse aiheutettua työntekijäpulaa itketään medioille? Tulijoita kyllä on, jos sote viitsii nähdä asian suhteen edes vähän vaivaa", ehdottaa nimimerkki Kysynpä vaan.

"Jotta tämä maailma olisi valmis ja täydellinen, se olisi jo... Mutta kas kummaa, sitä se ei ole. Kaikki ei ole oppineet vuorovaikutustaitoja ja kykyä tarttua toisen asemaan. Ja ennenkaikkea kiusaamista, sitä on aikuisten kesken, ei vaan lasten sekä nuorten keskuudessa. Vääristynyt käsitys, joka perustuu musta tuntuu -ajatukseen kuin puhtaaseen faktaan vie hakoteille asian, ihmistenkin suhteen. Tässä elämän filosofiaa", pohtii nimimerkki Kanttura.

"Hoitajat tuntevat riittämättömyyttä omaisilta tulevien epärealististen odotusten suhteen. Järki käteen, jos vanhus ei jaksa. Annetaan vanhusten olla vanhoja. Eivät he enää nuorru, eivätkä taivu kaikkiin vaatimuksiin", toivoo nimimerkki Lepoa ja rauhaa.

"Kaikuna kantaa, kukkuu kukkuu, kaikuna kukkuu, lauluna raikaa, kaikuna kaikaa. Lähetä ajatus, hyvä ajatus kaikuna maailman ääriin. Siellä se leviää, lauluna raikaa, kaikuna kaikaa kaikkialla. Sieltä se palaa uudistuneena, jalostuneena. Kaikuna kaikkialta kaverilta kaverille paljon hyvää aikaan saaneena", soittaja loruilee.

"Kyllä tässä sen verran voisi näitä niinsanottuja biisintekijöitä neuvoa, että yleensä paino suomenkielen sanssa on ensimmäisellä tavulla ja kolmannella tavulla sivupaino. Kaksitavuiseen sanaan ei sovi loppuun yksitavuinen riimi", soittaja neuvoo.

"Huvittaa "erikoiskahveja" tähtitieteellisellä hinnalla tyrkyttävät pienpaahtimot. Oikeesti 5€ puolen kilon kahvipaketista on liikaa, harva ostaa näitä 450g "osta pienempi paketti puolen kilon hinnalla"-huijauspaketteja. Myykää ökyrikkaille järjettömällä hinnalla, normi kahvinjuoja ei maksa tolkuttomia hintoja!" ärähtää luurilainen.

"Pääomatulojen verotus täytyy nostaa vähintään puoleen kaikesta, mitä yrittäjä ottaa itselleen tai maksaa osinkoina osakkeen omistajille!" viestijä vaatii.

"On ne aika veitikoita ne Postilaiset. Keväällä jäi kokonaan tulematta kaksi Traficomin autoverolaskua ja auto tietenkin ajokieltoon. Eihän laskua osaa maksaa, jos sitä ei tulekaan. Valitin Postiin, mutta heillä ei ole mitäään vikaa. Nyt 13.7.2022 tuli Kuhmosta No-Pan autosta lähetetty kirje joka oli päivätty 6.8.2021. Sähköinen varmenne auton rekisteröintiä varten voimassa 17.9.2021 asti. Kuoressa Kuhmon postileima 3.9.2021 sekä Kuopion leima samalle päivälle. Perille tuli vaikka myöhässä", Matti P toteaa.

"Ihmeellistä, että Kajaanin poliisi ei saa nuoriin kuria, jotka vetelevät Kajaanin Petäisenniskan venesataman edustalla. Mopoja vingutetaan, autoilla bassotetaan, yörauha on kello 22, sen jälkeen jokainen voi soittaa numeroon 112, niin kuin on ohjeistettu. Petäisentie ei ole tarkoitettu tällaiseen toimintaan. Poliisin täytyy hoitaa virkavelvollisuutensa jämäkämmin!" soittaja vaatii.

"Järkyttävän seksististä poikien etusijalle laittamista pesisleirillä! Tyttöjen itä-länsi ottelu pienellä kentällä, poikien ottelu lähes ilman katsojia urheilukentällä. Ensi vuonna pesisleirin tyttöjen itä-länsi täytyy olla urheilukentällä!" viestijä ärähtää.

"Kaunis kaupunkimaisema on nykyisin kukkaketo, pörriäisten niitty. Pysykää millin korkeita tekonurmikkoja arvostavat Kehä 3:n sisällä! 2 metriä talon ympärillä tekonurmea laittelevat hipsterit, hankkikaa parveke kerrostalosta!" viestijä älähtää.

"Apinarokko on seuraava nopeasti leviävä tauti, kuin korona, jota vähätellään vain vanhuksia tappavana. Jos vanhus saa kuolla koronaan, saako lapsi kuolla apinarokkoon? Afrikan epidemioissa vakavampia tautimuotoja on todettu lapsilla ja raskaana olevilla. Jos koronakuolemat sallitaan vanhuksilla, sallitaanko myös apinarokkokuolemat lapsilla ja raskaana olevilla? Apinarokko on kuin isorokkovirus, joka hävitettiin maapallolta isorokkorokotusten avulla. Nopeat toimenpiteet säästäisivät turhia kuolemia!" nimimerkki Vanhukset on jo uhrattu koronalle, nytkö lapset ja raskaana olevat naiset uhrataan apinarokolle ihmettelee.

"Kyllä nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseen täytyy keksiä uusi ehkäisyväline", luurilainen sanailee hihitellen.

"Suomen kansa joutuu maksamaan kovan hinnan rökäletappion vaaleissa kärsineen kepun hallitusseikkailusta. Käytännössä kepulaiset myivät kaikki periaatteensa vihervasemmistolle. Hintana maakuntien saaminen hyväveli-verkoston rahasammoksi. Vihreän liikkeen aisankannattajaksi ryhtynyt puolue on säälittävä esitys. Ympäristö- ja ilmastöhörhöilyn viitta soviteltiin kepun harteille. Nuorisosäätiön tilalle piti saada maakunnat. Tie aukeni rahastuksen ja mulkeroinnin tielle uudestaan", lausuu nimimerkki Hyvät veljet ja sisaret.

"Mahtava EU iski nyt taviksen 10 litran bensapönttöön. Tuonti kielletty. Mitä se EU vielä keksii?" Rallaaja tuumaa.

"Miksiköhän kukaan ei ole keksinyt markkinoida hien hajuista deodoranttia?" miesääni pohdiskelee.

"Kyllä ennen pidettiin katunäkymät ja yleiset tilat silmille siisteinä. Ei juoksenneltu puolialastomina niin kuin nykyään. Tässä oma nuoruuden muistoni: Kävelimme mieheni kanssa kesäisen kauniina päivänä hiljaisella kotikadullamme. Mieheni riisui paitansa ja roikotti sitä olkapäällään. Poliisiauto ajoi hiljaa vierellämme ja avoimesta ikkunasta kuului komento: "Paita päälle!", joka toistui. Auto jatkoi hitaasti matkaansa, ja mieheni laittoi kiltisti paidan päälleen", naisääni muistelee.

"Auringon aikaansaama: Ikkunasta ulos kurkkaan, pölyrievun viskaan nurkkaan. Ulos päästävä on juuri, auringon on kehrä suuri. Liian vanha ei ole kukaan, siksi mentävä on mukaan. Vaikka pihamaalle tähän haistelemaan ilmaa vähän. Aurinkokin hymyilee, metsän taakse lymyilee. Saipa ulos lähtemään näyttämällä säteitään", soittaja riimittelee.

