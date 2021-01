Kuuloluuri: Kuka voisi sytytellä hautausmaiden sammuneita kynttilöitä?

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Tarkoituksena on palvella lukijoita ja antaa luurin laulaa. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle . Lisää Kuuloluureja löytyy digilehdestä .

"Huomasinpa tuossa kun vein kynttilöitä hautausmaalle, että kyllä oli niin paljon kynttilöitä sammunut ja varmaan jo pian sytyttämisen jälkeen. Kuka niitä voisi käydä sytyttelemässä? Sytyttääkö hautausmaiden työtekijät vai saako niitä kuka tahansa sytytellä? Varmaan siellä touhua olisi", nainen keksii.

"Seurakuntien tulisi järjestää koronatestit kirkkojen oville, että ihmisillä olisi mahdollisuus päästä sunnuntaisin jumalanpalveluksiin. Nykyiset rajoitukset ovat turhan tiukat etenkin tavallisena sunnuntaina. Kirkkoväki vanhenee eivätkä nuoret ole enää kiinnostuneita uskonasioista eli siitä, missä viettää loppumattoman iänkaikkisuuden. Muutama vuosikymmen sitten kouluista lopetettiin uskonnonopetus. Nyt sen lopetuksen tulokset näkyvät", Surullista-nimimerkki väittää.

"Kainuu, herätys! On monenlaista urheilijaa. Harrastaja, kuntoilija, urheilija. Tällä hetkellä tunnustaa että kainuulaiset joukkueurheilijat, lajista riippumatta, kuuluvat tuonne harrastaja/kuntoilijapiiriin. Siinä on aika iso ero kun puhutaan, että joku on urheilija. Joutuu tekemään uhrauksia, miettimään elämää vähän pitemmällä aikajänteellä ja kaiken lisäksi pitäisi tehdä tulosta pienillä resursseilla. Samaa voisi sanoa urheiluseurojen organisaatioista, etenkin joukkuelajien piirissä olevat. Taustahenkilö, harrastaja, ammattilainen. Paljon on aina arvostelijoita ja huutelijoita, mutta pirun vähän loppupeleissä niitä, jotka tekee seurojen eteen pyyteetöntä työtä. Urheilu on muutakin kuin bisnestä, kyllä siinä pitää elää ja hengittää mukana. Miettikää rauhassa, mihin kukakin sitten kuuluu. Urheilu, kuntoilu tai harrastaminen on kuitenkin loppuviimein pieni osa elämää", pyörittelee Ihmettelijä.

"Älä jää vuohilaumaan tuhoon vaan liity Jeesuksen lammaslaumaan. Profetia: Jos yksi viidesosa rukoilee, Jeesus armahtaa. Jeesus ruton sammuttaa Suomesta, jos rukoilemme aamulla, illalla ja päivällä kello 12-13", nainen julistaa.

"Ihmettelen , kun olen laittanut Kuuloluuriin oman juttuni eikä sitä ole edelleenkään julkaistu. Onko teillä jokin sensuuri? Mikä on homman nimi? Kaikista sorsista kyllä tekstejä julkaistaan. Minun tekstini koski luottamusta, mutta en enää muista tarkalleen, kun se lappu, missä teksti oli, hävisi", nainen antaa palautetta.

"Toteutuko tässä korona-avustuksessa yhdenvertaisuus, kun jotkut saivat 75 euroa toimeentulotukea ja toiset sai 320 euroa nokkaa päälle? Minne jäi takuueläkeläiset ja muut, jotka asuvat omistusasunnossa? Jos kolme euroa jää plussalle, ei tullut sitä 75 euroakaan", mies parjaa.

"Ei voi olla ihmettelemättä Suomen lainsäädäntöä tuossa korona-asiassa. Venäjältä tuleville rekkakuskeille on vapaaehtoinen testi, josta monet ovat jo kieltäytyneet ja varmasti jatkossakin kieltäytyvät. Lainsäädäntö tulisi olla etenkin itärajalla, että testi olisi pakollinen tai muussa tapauksessa rajat kiinni. Sitten kun korona täysin voimin ryöpsähtää, raja sitten sulkeutuu, mutta sitten on jo myöhäistä. Turha on hiiren haukotella, kun on kissan suussa", Rajat täysin kiinni -nimimerkki toteaa.