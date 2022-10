Kuuloluuri: "Kun kyllästyy musiikkiin puisevaan, niin silloin auttaa Juice vaan"

"Miksi aina syytetään yrittäjiä, koska hehän tekevät paljon pidempää päivää, paljon enemmän töitä, kuin he, joita he työllistävät, eli työlliset. Naurettavaa kommunismia tällainen, että aina syytetään yrittäjää", Ihmettelijä päivittelee.

"Pian ovat metsien kingit liikkeellä! Nimittäin hirvenmetsästys alkaa! Silloin ei ole muilla kuin hirvestäjillä asiaa metsiin, ei edes omiin! Haitolla vaan pyörii, jos sinne erehtyy yhtäaikaa", tuumaa metsäläinen.

"Kyllä se on päättäjienkin hyvä yrittää ajatella, kumpi on harmittomampaa: tupakointi ja Veikkauksen pelien pelaaminen vaiko huumeiden käyttö ja juoppous", miesääni kehtotaa.

"Marinin hallitus on korottanut polttoaineveroa. Tämä vaikuttaa myös sähkönhintaan korottavasti. Sekä sähkönsiirtomaksuihin kuin itse sähköenergian hintaan", toteaa nimimerkki Vaikuttaa myös sähkönhintaan.

"Kajaanin lyseon opettajat: Valvokaapa näitä äidin ja isin silmäteriä tupakanpoltosta. Kumikengän korkuiset "hellanlettaset" vetävät välitunnilla posket lommolla tavaraa keuhkoihin naapuritaloyhtiöiden porttikongeissa. Mistähän tuon ikäiset saanevat tarvittavat terveystuotteet?" nimimerkki Ruskaako pakkasella huomaa.

"Kalliista ruuan ja sähkön hinnoista valittaneelle kansalaiselle tiedoksi, että Ukrainan tukeminen on tärkeää, todella tärkeää. Vai olisitko valmis myymään Ukrainan päästäksesi itse halvalla? Eikö yhtään hävetä?" huomauttaa nimimerkki Emme saa unohtaa.

"Musta Mersu aamuisin Sotkamo-Kajaani pohjoispuolen tie: Korjaa välkkyvät lisävalosi, ne häiritsevät vastaantulijoita. Ne olivat samanlaiset jo viime talvena ja sama jatkuu nyt syksyn pimetessä", Vilkkuvalo vinkkaa.

"Jos ne hoitajat saa nyt vähän rahaa, korotusta ja tämmöistä, niin jos ne Orpon kokoomuslaiset voittaa vaalit, niin kyllä ne kieroudella vie ne taas köyhiltä pois. Tämä näyttää menevän taas sellaiseen aikaan kuin 1920-luvulla, että köyhät köyhtyy ja omaisuus on myytävä, että jotenkin pysyy hengissä", soittaja ennustaa.

"Tärkeä asia Hectorilla kevyen musiikin sektorilla. Kun kyllästyy musiikkiin puisevaan, niin silloin auttaa Juice vaan", runopoika loruilee.

"Koululiikunta on lasten kengissä. On surullista katsoa suomalaisten lasten kohtaloa ja nääntymistä liikunnan puutteeseen (ylipainoon) ja energiajuoman voimalla taaperrukseen. Valtio kannustaa ostamalla ja tukemalla sähköpotkulautoja ja tasapäistää kaikki laskemalla rimaa alemmas, jotta tuo surkeus ei näkyisi. Uusimpana on tekeillä cooperin testin kieltäminen jopa armeijassa, koska se epätasa-arvoistaa paljastamalla huonokuntoiset henkilöt. Jo yksi sukupolvi on tuhottu lähes täysin?" hämmästelee nimimerkki Energiajuomaa ja kolmioleipää.

