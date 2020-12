Kuuloluuri: "Kyllä Kajaani on hieno paikka asua, toivottavasti moni muukin sen ymmärtää", Maailmaa kiertänyt valistaa

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Tarkoituksena on palvella lukijoita ja antaa luurin laulaa. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle . Lisää Kuuloluureja löytyy digilehdestä .

"Kiitos joululahjoituksista Kajaanin Prismalle ja K-market Reissumiehelle", Samoojan tontut ylistävät.

"Kiitos kaupungille Pöllyvaarassa suoritetusta puiden kaadosta. Vakiokäyttäjänäkään en kunnolla huomannut, mistä puita on kaadettu. Kyseessä ei todellakaan ole monien pelkäämä avohakkuu. Hyvin pystyy liito-oravat liitelemään ja hiihtokausi jatkuu keväällä pidempään. Viime talvena ei jäällä ollut latuja ollenkaan ja tuulikin tuntuu voimistuvat vuosi vuodelta. Hyvä on suojaisessa metsässä hiihdellä", sanoo nimimerkki Pöllyvaarassa kesät talvet.

"Kyllä Kajaani on hieno paikka asua, toivottavasti moni muukin sen ymmärtäisi samalla tavalla. Kaikki tarvittavat palvelut löytyy läheltä, ilma on puhdasta ja luonto on lähellä. Ihmisiä ei ole ruuhkaksi asti eikä tarvitse jonottaa minnekään!", Maailmaa kiertänyt ja muualla asunut tietää.

"Haluan kiittää sydämestäni Autovälitys Peltoniemen henkilökuntaa ystävällisestä palvelusta, jota olen saanut aina kun olen tarvinnut. Hyvää joulua ja myyntirikasta ensi vuotta!"

" Justhan mää hokasin, että twerkkaaminen näyttää vähän siltä kuin, että jotakin sieltä olis varmaankin tulossa, muttei vielä ole ihan varma, onko se kaasua vai jööti", Pohdiskelija valistaa.

"Ihmettelen suuresti kun siivoojat eivät välitä omasta eivätkä asiakkaiden turvallisuudesta, vaan tekevät työtään ilman maskia asiakkaiden keskellä eikä turvaväleistäkään pidetä huolta. Eikö siivousfirmojen johto osaa ohjeistaa työntekijöitään näinkin tärkeässä asiassa", Tautipelkoinen ihmettelee.

"400 sorsaa ja 49 joutsenta! Sääliksi käy lintuja. Miten hieno elämä niillä olisikaan, jos saisivat elää omaa rytmiään. Nyt ihminen ruokinnallaan sotkenut muuttohalut ja miksi, että voi käydä ihastelemassa ja ruokkimassa niitä. Ja voi rehvastella, miten olemme joutsenkaupunki. Hävettää olla kajaanilainen", "Nalle äimistelee.

"Täällä avaruudessa, jossa keikumme Maa nimisellä planeetalla on joitakin lainalaisuuksia, joita vastaan on lähes hyödytöntä taistella. On järkevää jossakin vaiheessa ymmärtää, mihin ihminen tai ihmiset pystyvät tai haluavat pystyä? Jatkuva kasvu ja "kilpailukyky", jotka merkitsevät myös kysynnän ja kulutuksen lisäämistä (väestönkasvu ja turha kulutuksen lisääminen). Niin kauan kun jatkuva tuotteiden ja romun valmistus lisääntyy ja yhä enemmän maapallon väestö kuluttaa, niin on täysin mahdotonta vähentää mitään maapalloa turmiollisesti kuormittavaa toimintaa. Ideolokinen melskaaminen hiilinieluista ja jopa yksittäisten puiden tai puukerrostalojen autuaaksi tekevistä visioista ovat suurta naivismia ja lapsenuskoista suhtautumista sekä "Itsevalheessa" rypemistä. Aivopesu vihreällä saippualla ei paranna meidän ilmastoa, eikä sillä saada muuta aikaan kuin asumiskustannusten nousua ja työmatkaansa ajavien autoilijoiden verotaakan lisäämistä. Jokainen ympäristövero kuormittaa vain kotitalouksien taakkaa ja luo suurta epätasa-arvoa maassamme. Koska myös vähävaraiset ihmiset maksavat nuo em. verot saman suuruisena kuin rikkaatkin", luuriin kirjoittanut opastaa.