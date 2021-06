Kuuloluuri: "Kyllä sitten siellä tuonpuoleisessa on aikaa miettiä, miten tässä elämässä näin kävi"

"Pitäisikö meillä olla olemassa työväenluokan keskiluokan, yläluokan, alaluokan ja luovan luokan lisäksi yleisluokka?" Kysyy nimimerkki "Ihmisiä ei voi luokitella".

"Ihmiset nykyään valittavat kuinka kiireisiä he ovat, aikaa ei jää mihinkään. Kyllä heillä sitten siellä helvetissä tuonpuoleisessa on aikaa miettiä, että miten tässä elämässä näin kävi", mies opettaa.

"Viime keskiviikkona alkoi ennakkoäänestys. Kuuntelin alueradiota netin kautta ja siinä aamulla sanoi juontaja, että ulkosuomalaiset voivat äänestää myös. Taisi mennä puurot ja vellit sekaisin. Ulkosuomalaiset eivät saa äänestää kunnallisvaaleissa, vaan valtiovaaleissa", huomauttaa nimimerkki ulkosuomalainen jo yli 50 vuotta.

"Veronmaksajain toimitusjohtaja puhuu täyttä potaskaa. Hän väittää, että pienituloiset eivät maksa kunnallisveroa. Hän väittää, että 20000,00 euroa vuodessa ansaitseva maksaa veroa 3,50%. Jo 16500,00 vuodessa ansaitseva maksaa veroa noin 2500,00 euroa. Nettotuloa tuosta pienestä ansiosta jää noin 1400,00 euroa vuodessa. Sanomattakin on selvää, että tuollainen ansio menee suoraan kulutukseen. Elinkustannuksista hän maksaa veroa 20-24%, kuten miljoonankin ansaitseva", Nimimerkki "Totuus ilmi" paljastaa asian laidan.

"Kerrostalon asunto-osakeyhtiön roskasäiliö pursusi joka viikonloppu. Harakat ja varikset levittivät ylipursuavat jätteet ympäristöön. Lopulta keksittiin ratkaisu: laitettiin roskakatokseen ovet. Jätesäiliö pursuaa edelleen, mutta nyt yli pursuavat jätteet pysyvät ovien sisäpuolella, eivätkä niin sanotusti karkaile kylille", nainen jakaa neuvoja.

"Suomessa on noin 295 kuntaa. 80 kunnassa keskustalla on määräenemmistö, eli voi päättää kaikista asioista halutessaan yksin. 13 kunnassa on RKP:llä enemmistö. Alueellisesti ottaen lähes koko Suomen pinta-alaa hallitsee noin 10 prosentin kannatuksella oleva kepulainen sisäpiiri. Nyt kun maakuntia ollaan perustamassa niin yhä enemmän "sisäsiittoinen" politiikka ja valta lujittuu. Esim. työnvälitys jää näiden "hyvien veljien" valitsemille virkailijoille. Tulette näkemään miten kunnan työpaikat tullaan täyttämään", "Demokratian irvikuva" kummeksuu.

"Työvoimahallinnon kuntauudistus kun on alkanut, ei työttömien tulot lisäänny, siitä ei tiedoteta. Tiedotetaan, että pitää aamulla kello 6–7 lähteä kävelemään, jotta ehtii 2-3 tunnissa kävellä Kalliokadulle pitkän matkan takaa. Koronalinkokyytiin ei ole varaa ja siellä odottaa koronalinkoryhmä josta ei ole mitään hyötyä kenellekään, ja joiden näkeminen todettu heidän itsensäkin toimesta turhaksi jo ajat sitten. On taas siis pahasti pieleen mennyt tämä kuntauudistuskokeilu", Ärsyyntynyt äpisee.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .