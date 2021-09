Kuuloluuri: "Lapset kerkiävät vielä olla nuoria ja aikuisia"

"Miten voi olla mahdollista, että KAO:n rehtorin valitsee yksi ainoa ihminen? Koulutusliikelaitoksen johtosääntöä on uudistettava välittömästi. Ei todellakaan ole tätä päivää tuollainen diktatuuri. Johtaja yksin valitsee marionettinsa", nimimerkki Käsittämätöntä ihmettelee.

"Eikö nykyään vanhemmilla ole riittävästi aikaa lapsilleen vai onko syy jaksaminen? Kun pitkin poikin kuleksivat pikku nassikat kiusaa ja rajojaan hakemassa. Ja jos harrastettavaa, tekemistä kaipaavat, sen voi tietenkin tehdä omalla pihallaan, eikä tulla notkumaan muualle. Ja kun tiedä, mistä puikahtavat tielle seuraamatta muuta liikennetteä kulkiessaan. Lapset kerkiävät vielä olla nuoria ja aikuisia, joten yhdessä oleminen ja kasvattaminen kuuluu vanhemmille, ei kokonaan naapureille", Omakotitalo ja oma rauha toteaa.

"Kajaanin rajoitusten myötä kajaanilaiset tulivat treenaamaan Vuokattiin ja Sotkamoon", nimimerkki Juuri näin toteaa.

"Esimiehen käytös työpaikalla pitäisi olla asiallinen, tukeva, kannustava, innostava ja esimerkillinen. Miksi sinä esimies tiuskit, käyttäydyt asiattomasti etkä edes huomaa itse käytöstäsi. Sinulta ei uskalla edes kunnolla kysyä mitään asiaa, kun työyhteisö pelkää sinua. Ei riitä, että kysyt mitä kuuluu ja pakenet sitten työhuoneeseesi. Katso niitä ihmisiä jotka tekevät vastuullisesti työtä, ilman heidän kovaa panosta ja suvatsevaisuutta sinä et olisi ollut enää pitkään aikaan esimies. Herää", nimimerkki Etkö nää toimintaasi itse ihmettelee.

"Karhujen hupitappaminen eli metsästys ja lahtaaminen, suomeksi kannanrajoittaminen. Aiheeseen jos tutustuu, niin huomaa, ettei karhulla ole luontaista vihollista eikä kanta voi loputtomiin kasvaa. Vai halutaanko Suomeenkin roskiksia tonkivia pihakarhuja? Kansalliseläimen irvikuva! Ja ettei totuus unohtuisi, Suomessa suurpetoja on ennätysmäärä!" nimimerkki Oikea totuus eli fakta julistaa.

"Nuotin vierestä. Kansankaraoke Kajaanin torinrannassa, joka arkipäivä klo 16.00 alkaen. Sekakuoro esiintyy ja konnakööri säestää, satunnaisesti mukana on Kassi Alma ja Impi Umpilampi. Lasista laulukirjaa luetaan. Lauletaan kansanlauluja kuten, Ei tippa tapa, Ryysyranta ja Elämän valttikortit. Tilaisuuteen saapuvilla mielellään omat juomat, keskiolutta ja halvimpia Alkon viinejä suositellaan. Esiintyjiltä vaaditaan keskivahvaa humalatilaa ja välttävää laulutaitoa", sivusta seurannut kritisoi.

"Kumpaa on enempi maapallolla, öljyä vaiko akkumateriaalia? Tiedoksi vaan huumassa eläville, että molemmat ovat uusiutumattomia luonnonvaroja. Toisin kuin turve. Kummasta jää enempi jäläkiä?" kyselee nimimerkki Pää jää vetävän käteen.

"Missä ollaan menossa tässä soten jutussa? Ei pääse lääkäriin, ei oo lääkäreitä, hoitajat lähtee pois. Kertokaa tosiaan johtoporras, että mikä on tämä tilanne, että ollaanko tässä menossa hunningolle, vai mitä tässä on tekeillä? Kertokaa avoimesti, niin kuin hoitajat on kertonut ja lääkäritkin osa, että mikä on tämä tilanne. Missä mennään, kun ei pääse lääkäriin eikä saa mitään hoitoja, semmoisia mitä pitäis saada, vanhukset varsinkin ja kaikki muutkin", kysellään puhelimessa.

"Kaikki ruumiillisesti ja henkisesti työkykyiset työikäiset töihin mars ja sassiin, muuten ei hyvinvointiyhteiskunta enää pyöri", vaatii soittaja.

"Varoitus Huuhkajavaarassa asuvalle tai liikkuvalle auton raapijalle. Siellä on valvontakamera, ja kun tallenteet kahlataan läpi, niin saat maksaa korvauksia autoni raapimisestani. Lässytysten aika on ohi, mitta on täysi ärsyttämiselle", Pösö varoittaa.

