Kuuloluuri: "Lapset syö päiväkodissa kuivia muroja", tuumailee nimimerkki Säästöäkö

"Lopettakaa jo tuo koronasta ja maskista jauhaminen ja eläkää elämäänne. Menee elämä vessapaperihamstereilla hukkaan jauhamalla", nimimerkki En ole ikinä pitänyt maskia enkä pidä tuhahtaa.

"Pitäisköhän ministereiden vaalikausi tiputtaa yhteen vuoteen, koska muistikin näyttää olevan vuoden mittainen? Mutta onneksi meillä on parhaat edustajat, mitä rahalla saa. Millaisia mahtaisivat olla toiseksi parhaat, kjeh kjeh", tuumaa nimimerkki En muista nimimerkkiä.

"Suomen hallitus käy kauppaa EU:n kanssa suomalaisten metsänomistajien henkilökohtaisella omaisuudella. Tuntuu järjettömältä ajatukselta, että Brysselin komissaarit määrää tulevaisuudessa meidän omilla rahoilla hankitun omaisuuden hoidosta. Sama kuin holhouksen alla olevan ihmisen omaisuuden hoito. Jos tuo edellä mainittu toteutuu, niin silloin kaikki kiinteä omaisuus täytyy laittaa saman lain alle. Ei voi olla niin, että vain ja ainoastaan metsäomaisuus on yhteistä EU:n omaisuutta", Menetetty omaisuudensuoja pohdiskelee.

"Kaupunki säästää! Lapset syö päiväkodissa kuivia muroja, maito ja leipä on jatkuvasti loppu! Sijaisia ei ole. Ja kun joutuu vähällä miehityksellä puurtamaan, niin siitähän tulee vaan lisää sairaspoissaoloja! Nostakaa palkkoja, niin varmasti työntekijöitäkin löytyisi. Nykyiset palkat hävettävän pieniä!" nimimerkki Säästöäkö pohtii.

"Suomi on maapallon kaksinaismoraalin ehdoton ykkönen. Taputtakaa. Ilmastouskovaiset ja biokaasuporukka on pahinta ainesta. He eivät pysty ajattelemaan asioita ja seurauksia. Biojätteiden kuljetus dieselautolla satojen kilometrien päähän on pahinta saastuttamista, mitä voisi kuvitella. Kukaan ei tuohon pöljyyteen puutu, koska siinä on pelissä mukana niin monia tahoja. Tästä rallista käteen jää valtavat liikennepäästöt ja laitoksen tuoma lisäsaaste. Tässä vaan yksi edellämainituista, ehkäpä pahin puhallus", toteaa nimimerkki Kainuun jäte Ouluun.

"Sinä, joka veit lumityöntyrin Marjatanpolulta, tuopa takaisin, sinut on tunnistettu. Sinulla on tasan kaksi vikkoa aikaa tuoda, tai menemme kameranauhan kanssa poliisilaitokselle", soittaja vaatii.

"Koti-Kajaanissa oli hyvä tarina Terrafamesta. Vaan ei se helppoa oo sielläkään, ei ees vilttiä oo valvojalla päällä. Tiiä vaikka vähän siinä imasee torkkuja. Hyvää uutta vuotta kaikille", soittaja vihjaa.

"Moottorikelkkaterroristit rällää yötä myöten Sotkamon järvillä, niiltä ei saa edes joulurauhaa. Samaa meteliä kesällä vesijetellä, rantarauhasta ei tietoakaan. Keskustan läheisille vesialueille täytyy saada kielto näille meluhäiriköille. Ovat kuin moottoripyöräjengit, tekevät mitä lystäävät muista välittämättä!" viestijä ärähtää.

