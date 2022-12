Kuuloluuri: Liikennesäännöt puhuttavat edelleen

"Muun muassa Kauppapuiston, Prisman, Tokmannin ja jopa Kisatorinkin parkkipaikalla oikealta tulevalla on etuajo-oikeus! Eli tarkoittaa sitä, että vasemmalta tulevan on annettava tietä", nimimerkki Turha mulkoilla oikein ajavaa huomauttaa.

"Miten tässä käy, kun velkaa pitäisi pienentää, mutta ne, joilla olisi varaa laittaa yhteiseen kassaan, saavatkin vain enemmän. Varsinkin tulevan vaalien vaalipuheet ovat tosi kurjistavia niille, jotka ovat työttömiä tai muuten avun tarpeessa. Pitäisi ymmärtää, että jos henkilö ei saa töitä, vaikka halua on, usein syynä on työnantajien omituiset valintakriteerit eli täytyy olla tuttu tai tutun tuttu tai sitten pirun lipevä. Nämä lipevät ovat vain palkkapäiviä varten, muut tekee työt. Pelkään pahinta", nimimerkki Ajatelkaa huolii.

"Kyllä minä ainakin rohkenen väittää, että liian vähä-älylliset virikkeet tässä viihdeyhteiskunnassa tuottavat myös masennusta nuorille ja lapsille", miesääni kertoo.

"Säikylle tiedoksi: Kajaanissa ja kaikkialla muuallakin Suomessa saa ajaa polkupyörällä ihan jokaista suojatietä pitkin. Tilanteesta sitten riippuu kenen kuuluu väistää. Siinä kyllä olemme samaa mieltä, että joillakin pyöräilijöillä tilannenopeudet on pimeälle kelille aivan liian suuria", nimimerkki Moevaan vastaa.

"Kajaanin tuulivoiman päättävät elimet ovat tosiaan kuulevinaan kuntalaisia, mutta eivät kuuntele edes puolustusvoimia. Niin on kova rahankiilto silmissä ja ilmeisesti myös korvissa. On laitettu dokumenttia ja oheismateriaalia muun muassa luonnonsuojelulain piirissä olevista eläimistä, mutta ei ole tullut edes viestiä, että tiedot on vastaanotettu/huomioitu. Asukkaita tulee kuunnella, onpa kysymys suojeltavista metsistä, tuulivoima-alueista tai petokannoista. Muualta tulevat eivät voi sanella Kainuun oloja, ja edustajat ovat asukkaiden asialla. Ärsyttää", naissoittaja paheksuu.

"Naapuri! Etkö tosiaan usko ja tajua, että kun työntelet lumet tontiltasi kadulle ja silittelet ne näennäisesti, niin aura tuo ne naapurille? Nauratko selän takana vai elätkö haavemaailmassasi ja luulet, että kun tanssitat kolaa lumen päällä, että se häviää? Olisi paljon mukavampi ulkona nähdä eikä sinun tarvitsisi pötkiä häveten pakoon vastaan tullessa heitä, joita tämä lumen siirto sapettaa", tuhahtelee nimimerkki Jos oltaisiin realistisia arjen elämässä.

"On mennyt törkeäksi kotihoitajien homma! Kahvit ja pullat syödään vanhoilta muistisairailta ihmisiltä! Alkaa pussissa näkyä näillä kahvin hinnoilla", omainen tuskailee.

