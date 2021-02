Kuuloluuri: "Lopettakaa mökkien omistajat valittaminen ja menkää Kaukaveteen uimaan"

"Moottorikelkkailu jatkuu edelleen vilkkaana kevyenliikenteen väylillä", Lenkkeilijä sanoo.

"Mökkien omistajille on tullu kiire kaupata mökkiään Paltamoon tulevan sellutehtaan takia. Tehtaan päästöt tulee laskemaan Oulujärveen. Tehdas saanut luvat vaikka mökkien omistajat ovat vuosia kirjotelleet valituksia ja vastustaneet tehdasta, mutta työpaikkoja alueelle tarvitaan. Lopettakaa mökkien omistajat valittaminen ja menkää Kaukaveteen uimaan", ohjeistaa nimimerkki Paltamoon tehdas tervetullut.

"Onko se Suomessa niin vaikea tämmösenä aikana määrätä ihmiset pysymään pelkästään omien kuntiensa alueella? Ei ole minkäänlaista vastuuntuntoa tässä maassa, ei hallituksella, ei th-viranomaisilla, ei kansalaisilla. Niin kauan ollaan leväperäisiä, että pallo onkin karannut käsistä", kommentoi nimimerkki Pelottavaa touhua.

"Koiran omistajat hoi, ottakaapa nyt ryhtiliike ja miettikää, mihin päästätte koiranne tarpeilleen. Ei ole sellaista kevyen liikenteen väylää, metsäpolkua tai hiihtolatua, missä ei olisi koiran jätöksiä tuhkatiheään, pitkin ja poikin. Talojen ja taloyhtiöiden portin pielet, autokatoksen nurkat, postilaatikoiden edusta, kaikki sotkettuna koiran jätöksiin. Todella kuvottavaa!", Mikä sotku -nimimerkkiä yököttää.

"Voisiko lumenauraajat huomioida jalankulkijoita niin, että eivät kovaa vauhtia eteenpäin kulkisi ja peruuttaisi teitä auratessa? Hankala on lastenvaunujen, koirien ja kävelevän lapsen kanssa penkkaan hypätä väistämään, kun välillä näyttää, ettei auraaja edes huomioi muita kulkijoita!" Äiti, lapset ja koirat Laajankankaalta -nimimerkki antaa palautetta.

"On se vain tosiaan kumma, ettei rivitalon asukkaat älyä, mihin tonttinsa raja ylettää. Lumet vain kolataan yhtenään viereisen omakotitalon tontin nurkalle. Ettekö tiedä, että lumista vastaa tontin omistaja, ja lumet on ajettava muualle, jos omalle tontille ei mahdu", tilittää nimimerkki Aattelepa omalle kohalle.

"Kun lunta on Uudellamaalla ja Lahden seudulla, niin miksi nyt ei kielletty talvilomalaisten menemistä Lappiin ja Kainuuseen tautia levittämään? Tämä uusi korona mutaatio E 484 K, kun tarttuu entistä helpommin ja siihen ei ole nyt edes rokotetta valmiina, jollei tuo venäläisten Sputnik olisi siihenkin tepsivä. Lääkäreiden mielestä tilanne on hälyttävä, olisi pysyttävä kotona, eikä lähteä räkänokkaisten laskettelijoiden joukkoon", tietää Perseverus.

"Ladulle kävelleelle Tervetuloatoivotukselle: Kajaanin kaupunki on vienyt latujen lähtöpisteisiin kylttejä, jossa kerrotaan, että kävely ja koiran ulkoilutus talvella on kielletty. Kylteissä on myös maininta, että mihin lakipykälään kielto perustuu. Näitä opasteita on voitu ilkivaltaisesti repiä pois, sille kaupunki ei voi mitään. Ilman kylttiäkin asia pitäisi olla selviö - laduilla ei tule kävellä ihan jo pelkistä turvallisuussyistä. Täysin asiasta olet saanut palautetta", kommentoi nimimerkki Aivot narikkaan.

"Sinä nainen kahden koirasi kanssa. Olisitko ystävällinen ja keräisit koirasi kakat keskeltä kävelytietä, jotta lasten ei tarvitsisi kakoissa juosta leikkipuistoon mennessään? Tai kouluta koirasi kakkaamaan ojaan. Kaunis asuinalue, jonka koirasi kakat pilaa", kärsii Naapuri.

"On se kumma, kun uimahallissa ei opet yhtään vahi oppilaitaan. Joka viikko sama homma. Heti uintiopetuksen jälkeen toistakymmentä koululaista työntyy yhtäaikaa kuuma-altaaseen, jossa on muitakin ihmisiä. Ja ei puhettakaan turvaväleistä vaan istutaan melkein syliin! Siinä joutuu pakon eessä väistymään. Saisi kyllä opet vahtia nuorison touhuja! Vain muutama oppilas kerralla altaaseen tai sitten ei ollenkaan! Turha käyttää kouluissa maskia, kun uimahallissa ollaan kun ellun kanat!", mesoaa nimimerkki Vesijumppa.

"Ihmetyttää suuresti, kuinka autoliikkeen työntekijät, mahdollisesti harjoittelijat, tupakoivat aivan vilkkaan vieressä. Ehkä voisi olla kauniimpaa kiskoa tupakat hallin kulmalla tai ei niin näkyvässä paikassa", arvelee Mies.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .