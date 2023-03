Kuuloluuri: "Luonto on järjestänyt asiat siten, että pöljä pesäntekijä joutuu kärsimään"

"Kyllähän nyt Sanna Marinilla on hyvät saavutukset koronapolitiikassa, Naton suhteen ja soteuudistuksen suhteen. Annetaan Sannan jatkaa", soittaja toteaa.

"Huonosti toimii Prisman S-pankki. Vuoronumerolaitteesta pitäisi nähdä ennakkoon, mikä on seuraava numero, ettei tarvitsisi turhaan painaa sitä numeroa ja todeta, että sinua ennen on 30 asiakasta ja sitten en jääkään siihen jonottamaan. Sitten se menee turhaan se lappu", naisääni purnaa.

"Miksi harakkaa ja varista nimitellään pesärosvoksi? – Heitä vainotaan ja on jopa lupa tappaa em. "rikoksista." He kuuluvat luontoon samalla tavalla kuin sorsa ja ihminen. Luonto on ihmeellinen, se on järjestänyt asiat siten, että pöljä pesäntekijä joutuu kärsimään. Ihmisen puolikesyiksi tekemät eläimet, esim. pullasorsat, ovat menettäneet luontaisen kykynsä menestyä kilpailussa. Luonto kyllä hoitaa itsestään ylimääräiset yksilöt pois populaatiosta. Älkää muniko vieraisiin pesiin", nimimerkki Käki munii vieraisiin pesiin sanailee.

"Turkin ja Unkarin venkoilu Natossa muistuttaa diktatuurimaisesti johdettua Kekkosen ajan Suomea Neuvostoliiton marionettina", Nällä Kyto hoksaa.

"Ruotsi onnistui kotoutuksessa 60–90-luvulla hyvin. 380 000 suomalaista kotoutui keskimäärin kahdessa päivässä/henkilö. Volvolle, Saabille, Algotsille ja selluteollisuuteen ym. Kahden päivän tutustuminen ja se oli siinä. Ei tarvinnut vuosia kestänyttä taistelua eikä myöskään yhteiskunnan syyttämistä. Olisi aika tunnustaa, että nytkin suomalainen kotoutuu ulkomailla n. kahdessa vrk. Kokemusta viime viikolta. Henkilö matkusti ulkomaille ja alkoi tekemään töitä. Kotoutui yhdessä päivässä", nimimerkki Lois-tava-va -pimeys tuumaa.

"Kyllähän se nyt sekin on, kun kaikki ajattelevat kahdella aivolohkolla vain rahaa. Jos toisella aivolohkolla ajattelisi myös, mistä sitä rahaa saa, vain toisella aivolohkolla rahaa, niin kyllähän se parempi olisi", mies luurissa tuumaa.

"Kannattaisko kääntyä veroviraston puoleen energiatehokkuusluokkaa määriteltäessä? Päästäisiin vähemmällä, kun verottajan mukaan 45mm höylähirrestä tehty kesäsauna on lämpöeristetty", pohdiskelee Kesäsauna.

"Kävin kaupassa, kattovalot vilkkuivat, musa pauhasi kovalla, joten jäipä lyhyeksi kaupassa käynti. Migreenin pukkasi päälle. Jäivät kukkamekot ja viherkasvit ostamatta. Voisiko valot korjata ja laittaa musavehkeet hiljaisemmalle, kiitos!" toivoo nimimerkki Korvatulpat mukaan.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .