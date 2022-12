Kuuloluuri: Maha täyteen peseytymällä

"Kassatyöntekijä! Voisitko lopettaa pelleilyn minun, asiakkaan kanssa? Jos sinua kiinnostaa minun kassi, sinä voit sen tutkia siinä kassalla, kun tulen maksamaan ostoksia, mutta anna minun rauhassa valita ensin ne ostokset. Sinä liikut minun perässä niin kuin hyeena! Eikö sinua yhtään hävetä?" soittaja älähtää.

"Sähköyhtiö Kajavella on Suomen kalleimmat siirtohinnat. Kyllä tälle ongelmalle pitäisi Kajaven jo viimein tehdä jotakin ja jättää selittelyt vähemmälle. Kaikkiin pusikoihin ei Kajaven pidä uusia johtoja kiireellisellä aikataululla, liian aikaisin ja kalliisti tehden", toteaa nimimerkki Poistyöntävä seikka Kainuusta.

"Ettekö te vanhemmat sen vertaa arvosta lastenne henkeä, että ostaisitte lastenne pyöriin muutaman euron yhteensä maksavat etu- ja takavalon. Pimeät pyörät suihkivat holtittomasti aamuliikenteessä ja niitä on välillä mahdoton ennakoida/havaita ratin takaa. Tummat vaatteet tietenkin, ja heijastimetkin puuttuvat, niin vaikeaksi menee havainnointi", kommentoi Halpa henkivakuutus.

"Kaksi erittäin uhanalaista lajia löytynyt Lapista. Ketun ja naalin risteytys eli diakonaali, joita tavataan enää joitakin yksilöitä. Käsivarren Lapissa on myös harvinainen koirarotu, jota yritetään pelastaa, se on Ano-Rakki. Diakonaalin elinympäristö vaatii uuden laajan rauhoitusalueen. On kaavailtu, että suojeltaisiin kaikelta toiminnalta koko Lapin lääni. Ilmoitti vahervissari-lehti "uskomatonta", Tie-Karhu juttelee.

"Kepulla on ollut hallituksessa maatalousministerin salkku viimeiset 8 vuotta. Miksi kepu ei siinä ajassa ole ehtinyt tehdä toimenpiteitä maanviljelijöiden tilanteen helpottamiseksi?" ihmettelee nimimerkki Aikaa olisi ollut tehdä jotakin.

"Onko Vuoreslahdentien auraus loppunut kokonaan? Tie kaventunut n. 3-4 metriä kun lunta reunoilla 15-20cm. On ollut jo auraamattomuudesta johtuvia vaaratilanteita. Pitääkö kolahtaa pahemmin ennen kuin tilanne muuttuu!" nimimerkki Kohta kolahtaa arvioi.

"Jos puhtaus on kerran puoli ruokaa, niin käy kahesti päivässä suihkussa, niin sehän on sillon koko ruoka", viestijä hoksaa.

"Miksi sähköyhtiö Kajave katkaisee katuvaloilta sähköt, vaikka aamulla on vielä pimeää? Luulisi turvallisuus olevan tärkeintä ja sitähän katuvalot tuovat liikkujille", ihmettelee nimimerkki Pimeässä vaeltaen.

