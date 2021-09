Kuuloluuri: "Mammanpojilla ja juopporentuilla sitä vientiä riittää"

"Eikö lääkärillä ollut kanttia soittaa polven röntgenkuvavastauksesta? Tätähän tämä on, annetaan kylmää kyytiä veronmaksajille", kovasti pettynyt tuhahtaa.

"Mielenkiinnolla olen tätä Rajamiehentien saneeraamista seurannut jo kohta 5 kuukautta eikä vieläkään ole asfalttia laitettu. Soraa ajetaan rekkatolkulla, sitten tasoitetaan, ollaan tekemättä mitään montakin päivää, jolloin sade ja liikenne tekee kuoppia. Taas sama toistuu viikosta toiseen. Muualla en ole nähnyt vastaavaa kuhnimista", Järki hoi ihmettelee.

"Maa nimeltä Suomi, jota kutsutaan hyvinvointivaltioksi, on puhkeava kupla. Suuri osa kansasta varsinkin pk-alueella asuu Kelan tukiaisilla. Valtio pumppaa rahaa valtavat summat alueelle, jossa vuokrat ovat pilvissä. Hyvinvointia pidetään yllä maksamalla valtion kassasta vuokrat ja "ruuat" sekä oleilusta myös päivärahaa. Kun koittaa päivä, jolloin kaikkien on hommattava toimeentulo itse, niin katsotaan sitten, mikä on totuus. Loiset elää hyvinvointivaltiossa loisteliasta elämää toisten laskuun", Puhkeava kupla väittää.

"Koti-Kajaanin juttu loma-asuntojen muuttamisesta vakituiseksi tuo esiin ongelman ytimen: kaupungin=poliittisten päättäjien hyväksymät säännöt ja ehdot. Niiden pitäisi olla tasapuoliset ja sellaiset, joihin mökin omistaja voi itse vaikuttaa ja täyttämällä ne saa oikeuden pysyvään asumiseen. Nyt ei näin ole. Törkeimpänä viemäriverkosto, joka on kaupungin monopoli. Tehokkaat jätevesien käsittelyjärjestelmät ovat varmasti yhtä tehokkaita kuin kunnan viemäri", nimimerkki Järki käteen toteaa.

"Onko vielä ensi keväänä Oksatien risteyksen älyttömän tarpeellisen liikenteenjakajan työmaalla 30-rajoitus? Miten pinnasta voikaan saada noin epätasaisen? Ja kuka tilaajapuolelta työn hyväksyy? Entäs Jormuan pyörätie? Milloin valmistuu? Rakennetaan kuin Iisakin kirkkoa. Mahtaako budjetti pitää?" nimimerkki Ei vakuuta pohtii.

"Pakkasyön jälkeen usvainen aamu, vai onko se sumuinen? Voisiko joku kertoa, mikä ero on usvalla ja sumulla?" kyselee tietämätön.

"Hei te pariskunta, jotka ulkoilutitte isoa ruskeaa lyhytkarvaista koiraa Ratakadun läheisessä koirapuistossa. Puistossa ei ollut muita, joten jätitte koiranne ulosteet siivoamatta. Tämä olisi hyvä tapa. Jospa jatkossa siivoaisitte itse", suruhymiö kehottaa.

"Uskovat ja raittiit miehethän siitä yksinäisyydestä kärsivät. Mammanpojilla ja juopporentuilla sitä vientiä riittää", tiedetään luurissa.

