Kuuloluuri: "Mersu ei ole auto eikä margariini voita"

"Onko kahdella 24/7 räksyttävällä pikkukoiralla mitään muuta tarkoitusta kuin pilata maaseudulla koko naapuruston rauha päivittäin? Tämän takia kaupunkilaisia ei haluta mökkialueille asumaan ympärivuotisesti", nimimerkki Ei osata käyttäytyä purnaa.

"Ukrainan vilja-aitta tuhon partaalla. Suomen hallituksen on viipymättä varmistettava, että viljan viljely kannattaa. Nyt, jos koskaan, on ensiarvoisen tärkeää omavaraisuus ruokavarantojen riittämiseksi. Valtion on pidettävä huoli, että lannoitteiden hinta saadaan tasolle, jolla viljely on kannattavaa. Toivottavasti eduskunnassa ymmärretään tilanteen vakavuus ja toimitaan välittömästi, koska nyt on aika toimia. Puheita ja puhujia eduskunnassa kyllä riittää. Pulinat pois ja töihin!" nimimerkki Leipää vain, ei sirkushuveja vaatii.

"Mikähän aaltoilija-urakoitsija se Manamansalontietä hoitaa? Käykäähän ajelulla, jos ette usko ja koskee myös itse auraajaakin! Ei ole tainnut mennä tänä talvena kuin Strömsössä, mutta ainahan voi parantaa työnjälkeä", ihmettelee Yksi kaikkien puolesta.

"Venäläishiihtäjät pitäisi potkia välittömästi ulos suksitalleista. Järjestäköön Putin heille omat kapulansa ja hiihtäköön niillä keskenään omissa ympyröissään. Ja Putinin mieliksi venäläinen voittaa aina", Fräulein Fischer vaatii.

"Kyllä susitytöt ovat telttailleet Kainuun korvessa. Puudelinkin kanssa. Ja harmitellut, kun ei niin hienoa eläintä, kuin susi on, sitten näkynytkään. Korvethan piti olla petoja pullollaan? Joutais tuo vanhanaikainen petoviha ja -pelko jo historiaan!" Sudet sopii hyvin Suomen luontoon -nimimerkki älähtää.

"Mersukuski ei osaa liikennesääntöjä. Liikennevalojen ollessa vilkulla ajelee kolmion takaa eteen. Vaikuttaako tässä vanha sanonta 'Mersu ei ole auto eikä margariini voita'", Aro tuumaa.

"Jos psyykkinen kantokykysi romahtaa, älä anna sen romahtaa Kainuussa ainakaan viikonloppuna. Päivystyspuhelin käskee soittaa työterveyteen, jonka tyhmempikin tietää olevan viikonloppuisin suljettu. Miepä käskee soittaa päivystyspuhelimeen, jossa jälleen ylimielinen ämmä käskee soittamaan työterveyteen. Ja ihmisen hätä on tässä ja nyt. Päivystyksen laatu heittelee nykyään muutenkin laidasta toiseen ja miepällä tuskin laatua on koskaan ollutkaan. Hävetkää, jos edes siihen pystytte", nimimerkki Tee se itse purnaa.

"Mikä tekee ihmisestä valehtelijan? Oman edun tavoittelu, toisille kiusan aiheuttaminen. Olen valehtelun takia vahingot kärsinyt. Isot vahingot", puhelimeen tuohdutaan.

"Eipä sillä viihde- ja media-alalla ole enää samanlaista hohtoa kuin ennen, kun julkkiksia on niin monenlaisia ja monta ja ammattitaitokin on vähän mitä sattuu", tuhahdellaan luuriin.

