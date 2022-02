Kuuloluuri: Miesten viesti puhuttaa: "Tuon joukkueen olisi saanut paremmin valittua tavallinen penkkiurheilija"

"Haihtuneet haaveet: Usko, toivo, rakkaus, siinä tuhti pakkaus. Usko uupui, Toivo petti, Rakkaus haipui maailman tuuliin, sanat jäivät, juuttui huuliin", puhelimen päässä runoillaan.

"Vihreiden lääke työssäkäyvien ihmisten polttoainelaskuihin on antaa palveluseteleitä vähävaraisille eli niille ihmisille, jotka elävät jo nykyisin yhteiskunnan kustannuksella. Eli lisäkustannuksia niille, jotka elättää näitä palveluseteleiden saajia. Kun käytännön järki valuu ideologian mukana viemäriin, niin edellä mainittu on hyvä esimerkki siitä. Ei paljon ilahuta tuo esitys. Miten ihmeessä tuollaisia esityksiä joku voi julkisuuteen päästää? Lisäksi he ehdottaa valtion takaamaa lainaa bensan ostoon", nimimerkki Järjetöntä mutta totta tuumaa.

"Joo, on hyvät tieliikennelakimuutokset tämä hallitus saanut aikaiseksi? Lapsesta vaariin hypätään suojatielle kävelemään, vaikka auto olisi alle metrin päässä. Ei henkikulta paina enää mitään. Pistää vihaksi. Joku vastuu tulisi olla jalankulkijoille!" Torvi huomauttaa.

"Tämä on yksi niistä monista ongelmista, minkä vuoksi lähdin kotihoidosta, asiakaskäyntejä on yhdellä hoitajalla niin paljon, että et pysty hoitamaan heitä potilasturvallisesti ja laadukkaan hoidon mukaisesti. Mielestäni monen asiakkaan hoito on heitteillä, mikä on todella huolestuttavaa. Hoitajia ei ole eikä tule kotihoitoon tällä johtamismenetelmällä, kunnostaudu Kainuun Sote!" Ex-hoitaja kertoo.

"Mikä idioottimainen päätös oli laittaa toipilas, jonka ei olisi pitänyt olla Pekingissä lainkaan, miesten viestiin. Mikä tuota valmennuksen sikariporrasta vaivaa? Olihan siellä Vuorinen ja kumppanit, joilla oli parempaa näyttöä hiihdosta. Tuon joukkueen olisi saanut paremmin valittua tavallinen penkkiurheilija. Hakolallakin olisi kyllä saanut olla hieman itsetutkiskelua, kun lähtee vajaakuntoisena olympialaisiin", tuhahtaa Äly hoi.

"Ajojahti vanhoja autoja vastaan sai taas uuden sykäyksen. Kun sähköautokauppa ei tunnu kiihtyvän tarpeeksi nopeasti, niin laadittiin EU:n nimissä uusi tiukka veteen piirretty vaatimus valojen ja heijastimien millintarkkaan katsastukseen. Ilmeisesti määräyksellä yritetään kurmuttaa hajottamolle muuten kunnossa olevat polttomoottoriautot. Kyllä on monenlaisia läpinäkyviä pykäliä tehty tuon sähköautokiiman liepeillä. Naurettavaa, että piti oikein direktiivi panna toimeen", Valovika-Vilkkumaa älähtää.

"Onkohan vika minussa, vai missä, kun minä tiedän, kuka on Shakespeare, mutta minä en tiedä, kuka on Sami Hedberg", puhelimessa kummastellaan.

"Muistamattomat vanhukset makaavat hyljättyinä paska housussa kotona. Samaan aikaan Kajaanin kouluissa on aloitettu oppilaiden kuntoutus. Onko tässä mitään järkeä? Siis fysioterapeutit alkaa kuntouttaa oppilaita. Missä me mennään tässä paapomisessa? Nyt pitäs laittaa liinat kiinni ja laittaa liikuntatunneilla liikettä niveliin. Kallista ja turhaa työtä. Jos kerran ollaan tuossa iässä jo kuntoutuksen tarpeessa, niin tilanne on karannut kauas käsistä. Nyt näette, mihin on homma päästetty", nimimerkki Uskomatonta älähtää.

"Miten ihmeessä suomalaisia niin suuresti huolettaa Venäjän sotaharjoitukset? Suomessa Nato-koneet ovat ilmassa jatkuvasti Venäjän rajan tuntumassa. Eikös tästä kukaan ole huolissaan? Näyttää olevan aika yksisuuntaista tuo katselu Nato-silmälasien takaa", Naton harjoittelukenttä tuumaa.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .