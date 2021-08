Kuuloluuri: "Mikä saa ihmisen uskomaan sellaiseen hyvään, jota ei koskaan tule?"

"Kannattaa näköjään sopia hinta etukäteen, kun auttaa muutossa. Itse ja kaksi muuta + oma pakettiauto autettiin tuttavanaista ja hänen tytärtään muutossa, teimme kahden päivän aikana yli 14h töitä. Saimme kovasta työstä kukin 25 euroa, siis kannoimme tavarat ja vielä asensimme ne kaikki paikoilleen. Jos olisin tiennyt, että kysymyksessä on hyväntekeväisyysmuutto, niin olisin ehkä jättänyt sen väliin, olipa suorastaan loukkaus moinen summa, odotin vähintään jotain 200-300 euroa sentään", viestijä harmittelee.

"Tyhmät jä röyhkeät ne lisääntyy elämäntyökseen, sitten on helppo vötkyillä lapsilisiä ja yhteiskunnan tukia nauttien!" luurissa todetaan.

"Kylläpä on tämä sosiaalituki verkostuttanut Suomen kansan niin pahasti, että pitäisi laittaa henkisesti ja ruumiillisesti työkykyiset pakkoleirille suota kuokkimaan", miesääni henkäisee.

"Jos koronapassit maksatetaan ravintoloilla ja tapahtumajärjestäjillä, niin sitten loput saavat maksaa riskiryhmät, kun teitähän tässä on 1,5 vuotta suojeltu. Ja se ei muuten ole halpa hintalappu!" nimimerkki Nuoret aikuiset eivät halua näivettyä vaatii.

"Citymarketin Mammuttimarkkinoista tulee aina sellainen assosiaatio eli mielleyhtymä, että markkinatalous on systeemi joka tallaa allensa kaiken kuin mammutti. Se tallaa luonnon, se tallaa mielenterveyden, se tallaa ruumillisen terveyden, inhimilliset arvot, kaikki", todetaan puhelimessa.

"Kun markkinatalous pyörii oletusarvolla, mitään positiivista yllätystä ei takuulla pääse tapahtumaan", kertoo mies Kuuloluuriin.

"Nyt puhutaan kovasti tonteista ja luvittamisesta maalle. Toistuvasti väitetään, että kaupungille tulee kalliiksi rakentaminen maalle mm. Infrasta johtuen. Tämä on täysin väärää tietoa. Joka rakentaa maalle, maksaa itse oman infran eli tiet, veden/viemäröinnin ja sähkön sekä teitten ylläpidon, kunnostamisen ja aurauksen. Sähkö ja vesi liitetään jo olemassa oleviin sähkö- ja vesiverkostoon eli kaupunki ei rakenna mitään, vaan rakentaja maksaa itse kaiken. On kyllä kallista mutta vain rakentajalle", nimimerkki Kokemusta on huomioi.

"Eräällä kuolinpesän tyhjennyksiä tarjoavalla toiminimellä olisi asiakaspalvelussa parantamisen varaa", maksava asiakas tuumailee.

"Suomi velkaantuu n. miljoona euroa tunnissa. Ei siinä mitään, jos tuo summa käytettäs kotimaan tarpeisiin, mutta kymmenien miljoonien lähetyksiä laitetaan viikottain tuntemattomien järjestöjen hallussa oleviin valtioihin. Miksi? Sopii kysyä. Mikä saa ihmisen uskomaan sellaiseen hyvään, jota ei koskaan tule? Sama vaikutus on, kun polttas rahat eduskuntatalon edessä. Mikään ei tule muuttumaan. Kenen tilille rahat päätyvät?" nimimerkki Tulisivat järkiinsä uumoilee.

"Jos on ihan pakko tunkea itsensä pappa- ja mummolehteen jutun aiheeksi, niin olisi suotavaa, että edes ikä olisi oikein. Luulisi, että se olisi vähintä mitä lukija voi vaatia. Muu tarina saa jäädä omaan arvoonsa. Kyllä liki 70 v ikä on kannettava kunnialla, koska se ei siitä vähene", 69-vuotias älähtää.

