Kuuloluuri: "Mikä teitä naisia vaivaa, kun nauratte kaupassa? Miehet eivät koskaan naura kaupassa"

"Mikä teitä naisia vaivaa kun nauratte kaupassa isoon ääneen? Miehet eivät koskaan naura kaupassa" Vakaa mies ihmettelee.

"Persujen kuntapolitikointi menee jo komedian puolelle. Ensin vaaditaan luopumista parkkimaksuista ja seuraavana päivänä lumikasojen poistoa, ettei kaupunki menettäisi pysäköintituloja", Hoh hoijaa napauttaa.

"Johtotähti , joka opasti liikennesäännöistä Louhikadun ja Sotkamontien risteyksessä. Pitäiskö mennä takas autokouluun? Eiköhän se vihreillä valoilla ole suoraan ajavalla etuajo-oikeus. Ei se tähti siinä keulalla anna liikenteessä eri vapauksia", Ilman tähteä -nimimerkki oikaisee.

"Nyt Johtotähti uudestaan autokouluun, kyllä vasemmalle kääntyjä väistää Louhikadulta Sotkamontielle ajavaa silloin, kun liikennevalot on käytössä", Facta iacta est opettaa.

"Miksi keskustan ministeri Lintilä ei tee mitään energiamarkkinaviraston mallille joka mahdollistaa jopa 32 prosentin vuotuiset tuotot sähköyhtiöille? Tästä kertoi Ylen MOT-ohjelma. Onko niin ettei keskustan ministeri Lintilä ole tehtäviensä tasalla vai onko hänellä omat edut kyseessä?" Miksi ei tapahdu -nimimerkki ihmettelee.

"Te jotka öyhkäätte kasvissyönnin puolesta ja pidätte vihapuheita suomalaisen maatalouden ja lihankasvatuksen tiimoilta, saisitte hävetä. Katsoin karmaisevan dokumentin Espanjan kasvihuoneviljelystä ja muovien hautaamisesta ja mereen heittämisestä. Siinä teille kasvisruuan puolesta puhujille esimerkki. Kyllä suomalainen maatalous on huippuluokkaa noihin Eu:n tukikälämiin verrattuna. Suomi menossa samaa latua. Kotilalousvähennys on tuonut Suomeen "työperäistä maahanmuuttoa" siis. halpatyövoimaa, joka palkataan meidän veroeuroilla. Kannattas lopettaa nuo vihapuheet ja kiihottaminen kansanryhmää eli tässä tapauksessa suomalaisia maanviljelijöitä kohtaan", Oikeusvaltioviljelijä älähtää.

"Miksi täällä ei me yli 65-vuotiaat pääsisi myös tuolla 120 euron rannekkeella Kaukaveteen, vaikka arkipäivisin, samoin muutkin ko rannekkeella käyvät. Eikö olisi parempi lapsiperheille antaa viikonloput ja muillekin. Nyt me eläkeläiset, joilla ei ole tiettyjä sairauksia, maksamme itsemme kipeäksi, kun käymme Kaukavedessä eli halvin taitaa meille ohiammutuille olla 50 e eläkeläisranneke 10 käyntiä tällä, siis uintiin ja kuntosaliin tuolla. Olisi ennaltaehkäisevää antaa myös meille mahdollisuus päästä halvemmalla tuonne. Meillä on monellakin tosi pienet eläkkeet. Tulisi isot säästöt kaupungille, jos meistä kymmenetkin innostuisivat käymään tuolla, jos olisi halvempi tuolla käydä. Ehkäisisi monenlaista vaivaa ja nostaisi monen kuntoa! Eikö päättäjät yhtään ajattele mitään? Naapurikunnissa osassa kaikki eläkeläiset pääsevät kuntosaleihin 5 e/kk. Soisin tämän saman täällä kaikille eläkeläisille. Olisi ennaltaehkäisevää ja säästöjä tulisi terveyspuolelle", ehdottaa Irene.

"Vuokatissa käy normaalisti niin paljon matkailijoita, että nyt Kajaaniin panostusta liikkeiden suhteen ja markkinointia, niin saadaan elämää tännekin! Kuolee kohta koko kylä", viestittäjä esittää.

"Sosialistihallituksen "maakuntavankina" ilman omaa ohjauspyörää köröttelevä kepu on hävittänyt kannatuksensa lisäksi myös identiteettinsä. Kaiken tuon lisäksi he tukevat EU:n liittovaltiokehitystä jakamalla holtittomasti rahaa koronaelvytyksen nimissä, Etelä-Euroopan valtioiden huonon taloudenpidon pönkittämiseen. Kepu ei tajua valtioliiton ja liittovaltion eroa. Niillä on yhtä suuri ero kuin "paidalla ja pakkopaidalla", vertailee Manttelinperijät.

"Mikä meidän naapureita vaivaa kun jatkuvasti arvostellaan muita ihmisiä ja suhtaudutaan joka asiaan negatiivisesti? Haukutaan myös hyvät ystävät. Ei ihme miksi ystävät ja läheiset kaikkoavat ympäriltä", sanoo Jokainen ollaan erilainen.

"Talvi kovimmillaan, tyyntä ja pakkasta. Tuulivoimalat lerpottaa lepotilassa. Ei taatusti saastuta eivätkä pidä melua. Euroopan koko sähköverkko oli romahtaa muutama viikko sitten. Kaukolämpökattiloissa ei saisi polttaa mitään koska piipusta tulee savua. Tuleeko asiat paremmaksi kun ostamme jokaiselle energiakouralle päästöoikeuksia? Lisäksi maksamme haittaveroa. Siis me kuluttajat, kotona asuvat ihmiset laitamme rahaa ulkomaille, että saamme lämmittää asuntojamme. Tämä ei sovi millään ajatusmaailmaan. Tällä ilmastohörhöilyllä saadaan vaan asuminen maksamaan enemmän. Kun joku ryhmä palvelee poliittisia päämääriään ajattelematta mitään järjellistä niin koko kansa kärsii. Toivottavasti Helsingissä pakkanen nousee vähintään -35 ja tuuli n. 15 m/sek. Voi olla, että kivihiilikin kelpaa polttoaineeksi ja tietenkin laivalla Suomeen tuotu hake", sanailee Kotimainen energia.

