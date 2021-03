Kuuloluuri: "Milloin koittaa se päivä, kun selvitään tuosta EU-humalasta", kysyy Paravan oska

"Voi hyvänen aika.. Milloin koittaa se päivä, kun selvitään tuosta EU-humalasta ja huomataan, että koko Suomi-niminen alue on suojeltu viimeistä piirtoa myöten ja tästä maa-alueesta on tehty Saksan ym. valloittajavaltioiden lomakeidas. Nyt jo hörhöt kartoittaa luvatta yksityisten metsiä löytääkseen jonkin olion joko vietynä tai mikroskoopilla silmäiltynä. Kukahan noille maksaa palkat?" Paravan oska ihmettelee.

"Eihän jumala ole olemassa sanovat älykkäinä itseään pitävät ihmiset."

"Parveketupakointi estää naapuriasunnoissa ikkunan kautta tuulettamisen, oleskelun omalla parvekkeella, vaatteiden kuivauksen parvekkeella jne. Ketjupolttaja aiheuttaa toiminnallaan ikäviä seurauksia muille asukkaille. Taloyhtiöiden olisi järjestettävä pihalle tupakointipiste ja kiellettävä parvekkeilla tupakointi. Terveysturvallisuus edellä, kenenkään ei pitäisi pakolla kärsiä naapurin nikotiiniriippuvuudesta", luuriin yhteyttä ottanut vaatii.

"Miksi hallituksessa on vanhat mummelit? Nuorempaa polvea sinne, jotka ymmärtävät rahan päälle?" Soittaja mörisee.

"Uusi vääristynyt ja korruptoitunut päätöksentekomalli on levinnyt laajalti suomalaiseen yhteiskuntaan. Kaava on seuraava. Lähes kaikkiin tärkeisiin virkoihin nimitetään "tasa-arvon" nimissä nuori kokematon "henkilö" yleensä nuori nainen. Tämä vailla minkäänlaista työkokemusta ja elämänkokemusta oleva ns. "kumileimasin " tekee kuten käsketään. Heidän kaikki energiansa menee "tietämättömyyden" peittelemiseen. Nämä poliiikan raakileet ovat hyväksikäytön uhreja. Heidän avullaan on helppo rahastaa", väittää Kumileimasin.

"Iltapäivälehti esitteli koulua käyville jaettavia ruokakasseja. Eroja oli sisällöissä paljon, kaikki olisi kelvanneet minulle. Muistelin lukiessani, miten oma kouluruokailu sujui. Keskikoulussa ja lukiossa piti kodin maksaa kaikki, kirjat, matkat, ruoka, vihkot, kynät, kumit, harpit, viivottimet....ja päälle lukukausimaksu. Pikkutilallisen kolme koululaista kävi kalliiksi. Pojalle maksettiin kouluruoka, me tytöt syötiin leipää ja muistan, että sitäkään ei aina ollu mukaan ottaa, sitten ei syöty", Sapilas kaivelee muistiaan.

"Kenellä on tietoa Lehtikankaan monttu leikkipuistosta (soramonttu) ja Ellin kukkuloiden historiasta. Kiinnostaisi tietää missä ja mihin tarkoitukseen montun maaperän ainesta on käytetty? Ellin kukkuloiden synty,mistä maa-aines on peräisin,mistä kukkuloiden nimi juontuu? Minä vuonna/vuosikymmenellä paikat on muokkaantuneet nykyilmeeseen", kysyy nimimerkki Lehtikankaan historia.

"Käykääpä kansalaiset hakemassa hautausmaalta ledkynttilät ajoissa pois ennen kun seurakunta käy keräämässä ne pois kuten viime keväänä", Huolestunut huolehtii.

"Voiko olla, että toistuvasti voi valikoida työelämässä suostuuko noudattamaan velvoitteita tehdä hänelle ehdotettuja tehtävää, työtä. Onhan se jossain työsopimuksessa pienellä tekstillä kaikki työnantajan määräämät työt. Ja tämä kaikki vaikuttaa muihin toistuvasti. Ja tulisi myös harkita työssä jaksamista työpaikoilla. Voiko ed. lisäksi jokainen miettiä omaa vuorovaikutus tapaansa ja toisen aitoa huomioimista eli yhteishenki puuttuu monestakin paikkaa. Ja tasa-arvoinen kohtelu, arvostus", Nimimerkki Tiimityö pohtii.

