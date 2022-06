Kuuloluuri: "Minä muuten olenkin vasta viime aikoina huomannut, että maailmassa on muitakin ihmisiä kuin minä", huomaa Minä.

"Rauniokaupungin tiedotuksista ei saa kunnollista tietoa, sisäpiirivitsejä ja epämääräisiä kuvailuja. Jää nämä kavereille järkätyt festit väliin", tuntojaan kertoo nimimerkki Vituttaa.

"Kyllä suututtaa tämmöinen asia kuin koiria joka paikka täynnä. Ja sitten ärsyttää nuo koiran omistajat, jotka on ihan holtittomia koiriensa kanssa ja koirat on vielä holtittomampia. Sitten hyökkäilevät ihmisiä kohti, räksyttävät, omistajat eivät osaa tehdä mitään muuta kuin vähän hyssyttellä: No älä nyt, älä nyt. Ei mitään kuria eikä opetusta annetaan koirille. Saisivat kyllä vähän rajoittaa näitä koirienpito-oikeuksia", naisääni kritisoi.

"Minä muuten olenkin vasta viime aikoina huomannut, että maailmassa on muitakin ihmisiä kuin minä", huomaa Minä.

"On tämä outoa aikaa tämä euroraha-aika. Kaksi euroa tuntuu melkein saman suuruiselta kuin 20 euroa", soittaja tuumaa.

"Tässäpä lisää säästöohjeita, toimivia ohjeita: Me, jotka vielä lähettelemme kirjepostia ja kortteja, kannattaa ottaa tavaksi lähettää samassa kuoressa yhdellä postimaksulla kirje ja kortti tai kaksi korttia tai vaikka kaksi kirjettä. Kahdella kirjeellähän tulee lisäsäästönä vielä se toinen kuorikin. Sentissä se on miljoonan alku, vaikka eihän talous pyöri, jos kaikki vain säästävät kaikessa", porisee säästäväinen.

"Sinä mieshenkilö, joka Lohtajalla pikkukoiraasi yrität kouluttaa. Näyttää naurettavalta. Vie koirasi koirapuistoon. Oppii pikkutessu tavoille", nimimerkki Väk väk neuvoo.

"Kotiin kannetaan runsaasti ruokamainoksia ja eri kauppojen mainoksia, mutta suurin osa on tuontitavaroiden mainoksia. Vähemmän mainostetaan lähiruokaa, lähellä tuotettua, ja jos joskus onkin valtakunnallisia mainoksia suomalaisesta ruoasta, niin eipä niitä lähikaupassa olekaan. Järjestelmänkö vika, jakelussako on puutteita vai kauppujenko haluttomuutta? Missä mättää?" kyselee Ostaisin kotimaista lähiruokaa -nimimerkki.

"Kainuussa näyttää varaosaliikkeessä jumittuneen vanha kulttuuri, missä myyjät eivät halua palvella asiakkaita vaan aikaa kuluu enemmän keskinäiseen seurusteluun. Asiakkaita seisotetaan odottamassa vaikka myyjiä olisi useita. Myös tervehtiminen on kortilla. Mitä se maksaa jos tervehtii asiakasta? Sehän tarkoittaa sitä että yhteys on muodostunut ja asiakas odottaa toimintaa. Valtakunnallinen myymälä, jossa vielä on myyjiä on hieno asia, mutta laittakaa nyt vaikka tulostavoite palvelun parantamiseksi", vaatii nimimerkki Rellu.

"Sen koslan voipi sammuttaa roklattamasta siksi ajaksi, kun sen tytyn tuot kotia yöntunteina. Pitäs saada nukkua, kun on töihin meno aikaiseen aamuun. Miksi pitää olla käynnissä se kottero kokoajan, kun pitää tuntitolkulla seukata siinä autossa? Stana!" nimimerkki Ei saa nukkua neuvoo.

"Uusintoja uusintoja aina vain uusintoja radio ohjelmissa, niin puhe ohjelmissa kuin musiikissakin. Musiikkia on aikojen kuluessa levytetty varmaan miljoonia kappaleita, mutta niitä soitetaan aina vain samoja uudestaan ja uudestaan. Eikö voisi perustaa omaa radiokanavaa vain uusinnoille? Siellä sitten jauhettaisiin uusintana aina vain uusintoja. Miten sitten kävisi muiden kanavien? Ei olisi mitä lähettää", pohtii naisääni luurissa.

