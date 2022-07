Kuuloluuri: "Mitä sanoo ylipainoinen liikalihavuudestaan välinpitämätön henkilö?" arvuuttelee miesääni

"Suojelijat vakuuttelivat, ettei valkoposkihanhista Kajaanissa ole mitään haittaa niiden pesiessä kesät Oulujärven saarissa. Niin miksihän kuitenkin pari-, kolmekymmentä uhanalaista mölisijää on nyt parin kesän ajan nokkineet kasvit pelloista ja sontineet mökki- ja uimarannat Hannusrannalla ja Paltaniemellä?", nimimerkki Peitellään haittoja turhautuu.

"Hei sinä pyöräilevä harmaahapsi. Sanoit pyöräilemässä olevan äidin pyöräilevän väärällä puolella. Miksi tungit minun ja lasten väliin? En olisi päässyt läpi sinusta oikealle puolelle. Ensin vanhempi ohjaa lapset oikealle puolelle väylää ja menisi itse perässä. Ei taida olla enää muistissa, millaista on pyöräillä neljävuotiaan kanssa. Eiköhän ystävällisyys ja maltti vie elämässä pidemmälle. Oppia ikä kaikki!" huomauttaa äkäisiin vanhuksiin kyllästynyt.

"Pyydän anteeksi koirani villiä ja holtitonta käytöstä. Raukkaparka ei ole kuukausiin päässyt sosialisoitumaan muiden koirien kanssa koirapuistoon ja ampaisee nyt kaikkien vastaantulevien perään. Pahoittelen aiheutunutta häiriötä. Hallitsen kyllä muutoin koirani", kertoo nimimerkki Pahoitteluni.

"Kaikukadun piha-alueilla lapset ei iltaisin leiki, koska piha-alueen valtaavat akat ja ukot, jotka kaljottelee. Tupakanhaju on mahtavaa, grillikatos on myös vallattu. Virtsaavat pihalla, meteli on aika ajoin sanoinkuvaamaton. Ei sopiva paikka lasten leikeille", soittaja harmittelee.

"Höpö höpö! Oravat syövät välillä ihan kävyistä siemeniä. Joskus herkuttelevat jauhomadoilla. Kyylää vähemmän ja nauti kesästä!" ohjeistaa kyyläämiseen kyllästynyt.

"Sääskiöljyn käyttöä luonnonsuojelualueilla halutaan rajoittaa. Sen sijaan lapsityövoimalla Kiinassa muoviaineesta tehty ja sieltä kuljetettu huppu olisi suositeltava. Kumpi lenee hiilineutraalimpi vaihtoehto? Haluaisin töihin UKK-puistoon kyttäämään ja sakottamaan OFF:in lotraajia. Kyllä metsätuhohyönteiset ja muutkin ötökät nyt tykkejää oleskella, kun etelän mies vain huitoo", nimimerkki Etelän mies älä huito tuumaa.

"Ovelta ovelle kiertelevä kodin turvalaitteita tyrkyttävä myyntiohjus on harhaillut kotimme ympäristössä parin päivän ajan. Myyntilennokin habitus ja kaupanteon agressiivisuus aiheuttaa turvattomuutta. Miten tuollaisen ohjuksen voi turvallisesti ampua alas?" Ukki77 tiedustelee.

"Suomea viedään nyt itsekkäiden pyrkyreiden, kuten Sanna Marin, voimalla kaikkien pelastajaksi, kuten Italian. Ei Suomen voimavarat riitä näiden itsekkäiden poliitikkojen tuulessa. Pitäisi saada pian muutos politiikkaan", luurissa toivotaan.

"Mitä sanoo ylipainoinen liikalihavuudestaan välinpitämätön henkilö? -Ei maha mittään!" miesääni arvuuttelee.

