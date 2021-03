Kuuloluuri: Miten tulevaisuudessa Suomi pärjää kun valmiissa ruokapöydässä ihmiset väsyy?

"Voi sinua naapuri minkä teit. Kolasit pihaltasi lumet naapurin tontille ja samalla meni minun istutukset nurin", harmittelee nimimerkki Uusiksi meni.

"Onnittelut naisten hiihtoviestijoukkueelle! Yksi asia palkintojen jaossa ihmetytti. Eikö Suomen maajoukkueella ole enää varaa hankkia kaikille yhtenäistä edustusasua? Nyt siellä oli osalla farkut jalassa. Kyllä oli nolon näköistä kun muilla joukkueilla oli yhtenäiset kisa-asut", Eemeli myötähäpeää.

"No niin, Kemi sai sen sellutehtaan, joten eiköhän Paltamon ole aika haudata oma hankkeensa. Paltamoon sen sijaan kannattaisi perustaa turvallinen ja ekologinen pienydinvoimala. Tämä KorpiNuke mahdollistaisi mm. seuraavia asioita: Kaikki Kainuun vesivoimalaitokset aina merelle asti voitaisiin purkaa ja lohi alkaisi nousta uudelleen. Ekologinen matkailu lisääntyisi räjähdysmäisesti. KorpiAir ja KorpiSpace saisivat myös puhdasta energiaa omiin tarpeisiin", Korpinautti näkee.

"Nyt kun fyysiset kontaktit pitää pitää minimissä niin koiransa kanssa iholle tuleville tiedoksi: minun koiralla on krooninen ripuli, kennelyskä, nenäpunkki. Suomessa on tietääkseni yksilöllä vapaus valita kenen koiran antaa tervehtiä. Auttaisiko keltainen nauha, taluttimessa merkki 'ohitamme, emme moikkaa'. Pitää pakoilla tiettyjä ihmisiä. Ei tarvitse vetää hernettä nenään, mutta on huono idea antaa koirien hihnassa tervehtiä", valistaa Koronaa pelkäävä.

"En enää ihmettele, että "työvoimapula" on Kajaanissa, jossa vasta hetken ehtinyt asua. Sanonpahan suoraan, että rekryfirmat täällä surkeat tai eivät osaa asiaansa. Katsotaan haastattelussa, "jaa tollanen, ollaa yhteyksis". Olen täällä ja muualla asuessani valitettavasti kiinnittänyt huomiota tähän asiaan, että usein kaupat esimerkiksi ottavat vaan ne "nuoret ja nätit naiset". Moneen paikkaan hakemus on tullut laitettua niin miehisiin aloihin kun naisellisiin, vaikka tätäkään ei pitäisi enää olla", suomii nimimerkki Kyllä turhauttaa olla luonnollinen nainen. Töitä tekis ku vaa annettas.

"On mielenkiintoisia lausuntoja kuultu hiihdon MM-kisojen tiimoilta. "Tämä ei ole Joni Mäelle sopiva latu", "Tämä keli ei sovi Joni Mäelle","Tälläinen jyrkkä maasto ei sovi" jne. Olipa latu millainen tahansa tai keli millainen tahansa, tuolla tasolla 10 km hiihtoon menee aikaa yli puoli tuntia vapaalla hiihtotavalla, niin ei ole ainakaan lahjakkuus. Jo 80-luvulla hiihdettiin piiritasolla huonommilla välineillä perinteisen kisoissa kymppi alle puolen tunnin. Kestävyyttä työn hommien kautta...", näkee nimimerkki Puutteellinen kestävyys.

"Miksi piikitellä sorsansyöttäjiä? Me mummut, ukit ja eläinrakkaat näemme kauneuden luonnossa ja eläimissä. Ahdasmielistä. Ei pidä purkaa mieltä eläimiin ja heidän ruokkijoihinsa", Entinen äänestäjä sanoo.

"Päättäjät ovat huolissaan opiskelijoiden ja muidenkin nuorten väsymiseen. Ei sitä uskoisi todeksi, että nykymaailmassa ihmiset väsyy pelkkään olemassaoloon. Miten oltaisiin selvitty ennen, jos nuoriso olisi ollut näin saamatonta ja onnetonta, että väsytään ensimmäisen vuoden aikana, jos jotakin poikkeavaa ilmenee. Tuo paapominen ja jatkuva silittely ei paranna tilannetta. Miten tulevaisuudessa Suomi pärjää kun valmiissa ruokapöydässä ihmiset väsyy? Meidän hallitus on tuota samaa porukkaa", tuskailee Digiloikkari.

"Onko se ihan oikein, että neljän postilaatikon rivissä vain yksi tekee vuodesta toiseen lumityöt koko rivin edestä? Toiset muissa taloissa asujat on nuoria miehiä ja naisia... Niillä on vissiin niin huono kunto, etteivät jaksa kolata", pohtii Kolamummo.

"Hyvä Pete Matero, olet hieno esimerkki, miten pitkälle Purolasta kainuulaisella sisulla voi ponnistaa. On mahtavaa seurata. Tehkääpä perässä, joka pystyy", soittaja hehkuttaa.

"Tuli mieleeni kun luin Kainuun Sanomasta järjestöstä luonnonvaraisten eläinten auttamiseksi, että kiitos. Kiitos myös kuuloluurille, että saadaan aina kertoa mielipiteitä. Ennen ihmiset rääkkäsivät käärmeitä laittamalla kepin nenään. En tiedä, onko nykyään semmoista tapaa. Siiliä tapettiin kaikella lailla. Nyt en ole nähnyt siiliä moneen vuoteen", nainen kertoo.

"Obscure fate , soitatte ihan helvetin hyvin, mutta kun poljette ihan sitä samaa kuin kaikki muutkin. Jos vaikka laulaja ei korisis niin paljon, eli jos laulais Ozzyn ja James Dion väliltä, eli jos sais selvää että mitä laulaa, niin sitten luulen, että rulettais suuremmalle yleisölle. Ps. I love that what you play, Slayer", Pussinen perustelee.

"Paltamon terveyskeskus ei palvele ulkopaikkakuntalaisia. Minä menin tk:hon apteekista ostetun lääkepiikin kanssa ja pyysin hoitajaa pistämään tämän piikin. Ei onnistu, mene kotikuntasi tk:hn. Sanoin, että kotikuntaani on 650 km. Sitten mene sinne, eikä antanut lääkepistosta. Olisi ollut tärkeää saada se ajallaan. Tällaista palvelua Paltamosta", sanoo Vekotin.

Lähetä oma luurisi.

