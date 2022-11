Kuuloluuri: "Naapuri, lakkaa kyttäämästä ja arvostelemasta – en ostanut sipsejä"

"Kyllä maailma on sairas, kun eläinten tappamisestakin on tehty huvitusta ja niitä pyydetään satapäisen porukan voimin ihan urakalla. Joku vielä tekee sellaisella bisnestä. Olkoon pienpetoja tai mitä, niin tuollaisen inhottavan touhun pitäisi loppua", suree nimimerkki Hyi olkoon.

"Jopa huoltoasemilla saa tummaa ja normaalia paahtoa, kajaanilaisessa kahvilassa vain vaaleaa ja mautonta kahvia? Muuten kävisin, mutta kahvi on huonoa eikä yksistään leivonnaiset houkuttele. Tulisin minä ja moni muu, jos saisi kunnon kahvia", haaveilee nimimerkki Tumman kahvin toivossa.

"EU-vastaiset, eristäytymistä kannattavat, isänmaan ja itsenäisyyden perään huutajat, menkää Pohjois-Koreaan katsomaan, minkälaisen yhteiskuntajärjestelmän te Suomeen haluatte", kehottaa nimimerkki Ovet auki Eurooppaan.

"Hei naapuri, joka arvostelit mahdollista sipsien ostamista, kun seisoin lähikaupan sipsihyllyllä miettimässä, olenko muistanut kaikki ostokset, niin tiedoksesi, etten ostanut niitä sipsejä. Nuku rauhassa ja keksi jatkossa järkevämpää ajanvietettä kuin toisten ihmisten kyttäys ja arvostelu", kertoo nimimerkki Maistuis varmaan sulleki.

"Mitä on ennallistaminen? Sitä kukaan koskaan tiedä. Vääriä vastauksia paljon. Alkuräjähdyksen ja jääkausien jälkeen on tapahtunut niin paljon muutoksia maapallolla, myös Suomessa, että ikinä ei pystytä tehtyä saada tekemättömäksi. Saadaanko aikaan laajaa tuhoa, kun aletaan siirtymään historiaan? Brysselin ihmisjärki liikkuu aivan utopistisella aaltopituuvella. Se on tarttunut koronan tavoin suomalaisten meppien hiusjuuriin sisältäpäin. Ollaanko menneisyyden vankeja?" mietiskelee Paluu tulevaisuuteen.

"On se taas häly nostettu. Lakihan velvoittaa lapset autossa sitomaan turvaistuimiin. Eikö lasta voi rauhoittaa vaikka kotona sitomalla, jos ei muuten rauhoitu? Piiskatahan nykyään ei saa, se oli tapana ennen, minun lapsuudessani. Olen joutunut pitämään navetassa lasta saavissa, ettei paskaan juokse. Sekin on rajoitus", soittaja arvioi.

"Hei hautalyhtyvaras. Paltaniemen vanhalle hautausmaalle vein mummoni haudalle uuden lyhdyn! Voit nyt varastaa sieltä sen uuden", nimimerkki Seurakunnan huoltorakennuksen kohdalta löytyy vihjaa.

"Kyllä nyt ministereillä on tärkeysjärjestys kohillaan. Uniperit hoituu tekstarilla, mutta kunnon lähetystö on onnittelemassa pääministerin bilekaveria TTK-finaalissa", hämmästelee Boomerimummo.

