Kuuloluuri: Nainen lähtee, kun mies rilluttelee ja pelaa

"Suomen pitkä ja kylmä talvi luo erityisen suuret haasteet huoltovarmuuden ylläpitämiselle. Olemme pulassa, jos annamme vihervasemmiston johtaa tätä maata ilmastohörhöily edellä. Hajautettu karjatalous ja maanviljely pelasti maamme ruokahuollon ja lämmityksen sotien aikaan. Jos nyt ei herätä ja aleta varautua puun ja turpeen käytön varmistamiseen asuntojen lämmityksessä, niin kriisin sattuessa talvisaikaan joka kynsi kylmenee. Hyväuskoisten ilmastohumppa on pysäytettävä välittömästi", tuhahtaa nimimerkki Sulakkeet napsahtaa.

"Päivystyksessä työskentelevät hoitajat ja lääkärit! Ottakaa kaikki potilaat yhtä arvokkaina eikä sen mukaan, mikä heitä vaivaa. Jokainen sairaus on oma sairautensa potilaalle eikä toinen ole huonompi toista!" soittaja huomauttaa.

"Anna Kontula (vas.) kosiskelee äänestäjiä uudella iskulauseella "Ansiotyötä pitäisi tehdä mahdollisimman vähän." Vasemmiston voimin Suomi nousuun", nimimerkki Tyhmä työtä tekee kertoo.

"Kainuun Sanomat uutisoi suosioon nousseesta KAKSin leikkaussalin Tiktokista. Ei siis kiire vaivaakaan hoitoalalla, kun ehditään päivittämään kuulumisia. Senkin ajan voisin käyttää todellisten potilaiden hoitoon eikä digihuomion hakemiseen", Tik ja tok tuhahtaa.

"Kerran lähetin radion toivekonsertin kautta ystävänpäiväterveiset yhdelle naiselle. Ei siitä mitään seurannut. Niin pysyin poikamiehenä", kertoo Yksi näistä.

"Mikä on kansanedustajan todellinen palkka? 6 614€ maksetaan vuoden jokaiselta kuukaudelta. Lomia on 4,5 kk, jolloin työkuukausia jää 7,5. Tällöin kuukausipalkka nousee jo 10 582 euroon. Työviikko on kolme päivää. Vuodessa kertyy työpäiviä näille 7,5 työkuukaudelle 90 eli 18 normityöläisen viikkoa = 4,5 kk työssäoloa. Nyt palkka työstä onkin jo 17 637€/kk! Ei sittenkään. Työpaikallahan ei tarvitse välttämättä käydä ollenkaan! 15 vuodessa kertyy täysi eläke ja kelkasta tippunut saa sopeutumisrahaa!" laskeskelee nimimerkki Tasa-arvoa.

"Onko tehty tutkimusta, mikä on koulutustaso ja äo ihmisillä, jotka nakkelevat roskia autosta tielle? Veikkaan, etteivät päätä huimaa", tiedustelee nimimerkki Elämäm koulu.

"Joka keväinen puheenaihe taitaa olla koirien jätökset teiden varsilla. Onhan se totta, että ne ovat todella inhottavan näköisiä. Syyhän ei ole koiran, vaan sen, joka koiraa taluttaa. Ei ole iso vaiva ottaa pussia mukaan ja kerätä pois. Mutta oma lukunsa on niiden koirien omistajissa, jotka antavat koiriensa tehdä tarpeensa kerrostalojen ulko-ovien eteen. Eikö pidempää lenkkiä viitsitä tehdä kuin häthätää ehditään ulos. Kyllähän koira tarvitsee liikuntaa, olipa kyseessä iso tai pieni koira", Asukas huomauttaa.

"Mies kieltää vaimolta ystävät. Nainen hoitaa kodin, omat työt ja lapset. Mies rilluttelee osin muualla töissä, ja kun hän tulee kotiin, hän avaa tietokoneen ja alkaa pelata, kun se on tärkein. Nainen lähtee, mies jää pelaamaan", ennustaa nimimerkki Pelikone.

"Rikkaat oikeistolaiset eivät pääse taivaaseen. Jos ette minua usko, lukekaa vaikka varmuudeksi Jaakobin kirjettä Raamatusta", miesääni kehottaa.

