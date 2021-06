Kuuloluuri: "Nautitaan elämän pienistä asioista, autetaan jos pystytään."

"Hei, miksi Kajaanin keskustan kevyenliikenteenväylät keskustassa on kuin kynnöspeltoa, sääliksi käy lapsukaisia, noiden pienirenkaisten potkulautojen käyttäjät, paikoitellen väylät on vaarallisia pienille potkulaudoille. Voisiko joku kaupungin työntekijä käydä ajelemassa potkulaudalla keskustan kevyenliikenteenväylät niin huomaisi, mistä on kyse. Eipä olisi monen päivän työ uusia nuo väylät, ja perheen pienimmille turvalisuutta lautailuharrastuksen parissa", nimimerkki "Kesän lautailijat" huolehtii.

"Näin koronan aikaan ihmiset on liian paljon, ettei sanoja vaihdeta, kyllä vois tervehtiä ja kysyä kuinka jaksat tai huikata hyvät päivät. Jollekkin voi olla päivän ainoat asiat, hymyillään, iloitaan, nautitaan elämän pienistä asioista, autetaan jos pystytään. Toivon kaikille kanssakulkijoille hyvää kesää", nimimerkki "Älkää lannistuko" toivottaa.

"Mistä toimittaja Työväenteatterin nimen nyt nappasi. Kaupunginteatterin jalkautettu ulkoilma ryhmä. Valitettavasi ei ollu kannattajakuntaa, että oisi jatkannu", Martti pohdiskelee.

"Raatihuoneentorilta puuttuu nyt kesäravintola. Rosson katettu on torso. Kaupunki voisi julistaa koko torin alueen anniskelualueeksi, johon tarvittavat luvat omaavat yritykset saivat tulla tarjoamaan palvelujaan. Kaupunki voisi vuokrata vanhan Rosson wc-tilat palvelemaan kaikkia palvelujen tarjoajia", nimimerkki "Mallia maailmalta" vinkkaa

"Uutisissa kerrottiin, että Suomessa on vieraskielisten lapsia eniten. Paljonkohan heistä syrjäytyy, kuten nyt suomenkielisiä nuoria? Onko nuorten pahoinvointiin osasyyllisenä liian vaativa ja levoton lapsuus? Aina pitää olla menossa ja harrastaa, leikki-ikäisten opiskella. Ei jää aikaa leikkimiseen. Miten vieraskielisillä?" Pohdiskelija pohtii.

"Vihreän kulkuneuvon kuljettaja. Olit ajaa ylitseni kotterollasi Sotkamontien ja Vienankadun risteyksessä. Opettele käyttämään autosi vilkkua – pyöräilijänä voin silloin ennakoida aikeesi liikenteessä. Nyt oli onnettomuus lähellä. Vaikutti, ettet itse edes ymmärtänyt mitä olit juuri tehnyt tai tekemässä", Melkein yliajettu toteaa.

"Joku kertoili koirien kiinnipitoajasta. Irtipitoaikaa ei ole olemassakaan. Ilman maanomistajan lupaa koiraa ei saa koskaan irti pitää muualla kuin omalla pihalla ja koirapuistossa", nimimerkki "Suomen laki ja luonnon kunnioitus" neuvoo.

