Kuuloluuri: "Näyteikkunassa jo yli puoli vuotta tontut ja menninkäiset näytillä, ja liikenneympyrässä kasvaa pajuja"

"Nyt kohta kun uudet kunnanvaltuutetut tulevat, niin ainakin toivoisin Paltamon kunnan osalta virkeämpää elinkeinopolitiikkaa. Nyt on surkean näköistä tämä Paltamon keskusta, jossa liikkuu satoja mökkiläisiä kesäisin, ja he toisivat euroja elinkeinonharjoittajille. Keskustassa tyhjässä liikehuoneistossa on ollut näyteikkunassa jo yli puoli vuotta tontut ja menninkäiset näytillä. Liikenneympyrässä kasvaa pajuja, eikä kukkakaupassa ole viikonloppuisin palvelua", nainen purnaa.

"On se mieltä ylentävää herätä kerrostalossa ennen hiljaisuuden päättymistä naapurin koiran haukuntaan ja kuunnella sitä vielä päivät pitkät", kertoo nimimerkki Isot koirat eivät kuulu kerrostaloon.

"Ylioppilasjuhla etänä ilman juhlavieraita. Viime elokuussa paikalle sai tulla rajoitetusti yleisöä eli 2 henkilöä ylioppilasta kohden. Miksi ei onnistu tänä vuonna? Koronatilanne ei ole sen kummempi nytkään. Varmasti onnistuisi järjestää turvallisesti, jos olisi halua siihen", Pettynyt tuumailee.

"Toki on Suomen Keskustassa kaksi tosi isänmaallista kansanedustajaa, Tuomas ja Hannu. Kauniit kiitokset ja hatunnosto teille, että olette tosi keskustalaisia suomalaisia. Kiitoksia. Hyvää kesää", soittaja toivottelee.

"Elämä on taistelua. Se olisi liian helppoa, jos se ei olisi taistelua. Millaista olisi elää, jos ei taistelisi", ääni luurissa julistaa.

"Yhdessäkään esillä olevassa tuotteessa ei hintoja! Missään ei näy myöskään tarjottavien palvelujen hinnastoja! Oletetaanko, että asiakas kysyy jokaisen tuotteen hinnan erikseen pleksin takana istuvalta työntekijältä? Oletan, että noilla eläinsairaalan hinnoilla voisi vähän arvostaa asiakkaitakin", "Tessu" ihmettelee.

"Hyvät parturit, kampaajat ja hyvinvointialojen tuottajat. Siivotkaa toimintaympäristönne. On ikävää tulla tiloihin, jossa on valtavasti pölyä ja kaikki on hujan hajan. Älkää puhuko asioista, jotka ovat pelkkää kuulopuhetta. Jos puhuu pelkästä puhumisen riemusta hermostuksissaan, tulee lausuneeksi vääriä todisteita, joista voi olla ikäviä seuraamuksia. Parempi pysyä faktoissa tai pitää suu kiinni ja keskittyä tekemään työ kunnolla", Faktaeukko ojentaa.

"Tässä Kuuloluurissa joku ihmetteli Kajaanin uuden sairaalan päivystystiloja. Minä en ensin uskonut, kun minulle kerrottiin, että se on sellainen pieni koppero. Ja tosiaan asiat pitää hoitaa siinä luukulla, että kaikki kuulevat. Mutta kun menin ensimmäisen kerran, en voinut uskoa, että se on päivystystila. Ihmettelen vieläkin, että se on laitettu sillä tavalla", nainen purnaa.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .