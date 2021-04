Kuuloluuri: Nopein tapa saavuttaa tasa-arvo on laskea elintasoa kehitysmaiden tasolle – Silloin loppuu huutaminen eritasa-arvoisesta maailmasta

"Se kansanosa, joka on huutanut vuosikymmenet tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista oletteko ajatelleet, miten se nopeimmin saavutetaan? Koska teillä ei ole siihen lääkkeitä, niin ehdottaisin seuraavaa: halvin ja nopein tapa saavuttaa tasa-arvo on laskea Suomen elintaso kehitysmaiden tasolle. Silloin loppuu huutaminen eritasa-arvoisesta maailmasta. Lisäksi tuota kehitystä voi kiihdyttää maapallon väkilukua nostamalla. Helpompi näin päin kuin, että koko maapallon elintaso nostetaan Suomen tasolle", Tasa-arvoinen köyhyysloukku -nimimerkki väläyttää.

"Enempänsä ihmiset jaksavat jäkättää tuosta miesten ja naisten palkkaerosta. No kyllähän sitä jaksaa, kun raha on tämän kansakunnan epäjumala. Rahanhimo on kaiken pahan alku ja juuri sen jo todistaa Raamatun sanakin. Ei meille syntyessämme ole rahatukkua kädessämme", nainen nurkuu.

"Koronan hoito vie Suomen hallitukselta sen verran paljon aikaa, että tärkeä lainsäädäntötyö viivästyy. Tätä vielä ruokkii persujen joutavanpäiväinen välikysymystehtailu. Käyttäisivät aikansa mieluummin vaikka vaaliehdokkaittensa rikosrekisterien selvittämiseen, ettei jälkeenpäin tarvitse levitellä käsiä ja näytellä tietämätöntä", huolehtii nimimerkki "Kepulta perittyjä takinkääntötemppuja".

"Onko kotihoidossa niin suuri työvoimapula, että sinne otetaan töihin täysin kouluttamattomia työntekijöitä, joilla ei ole mitään kokemusta vanhustenhoidosta? Omaisena olen tosi huolissani tilanteesta. Maksan omaiseni hoidosta, ja toivoisin, että en joutuisi tekemään asioita päivittäin sen vuoksi, että hoitajalla ei ole tietotaitoa hoitotilanteisiin", Huolestunut pohdiskelee.

"Postinjakajille ja heidän esimiehelle tiedoksi, että haluan lukea itse päiväpostini enkä tykkää siitä, että sen saa kuka tahansa otettua kerrostalon postiluukusta, koska se on jätettynä "tyrkylle". Ainakin Laajankankaalla on parin viime viikon aikana jätetty posti siihen luukulle, eikö se pitäisi pudottaa sisälle asti", pohdiskelee nimimerkki "ärsyttää suunnattomasti".

"Petojen haaskakuvauspaikoilla samaan pikkukoppiin tungetaan useita ihmisiä. Miten on hoidettu koronan leviäminen?" kyselee Kärpänen.

"Näin tänään jotain järkyttävää. Varmasti viimeisillään raskaana oleva nainen osti kaupasta tupakkaa ja poltti sen jälkeen tupakkaa autossaan. Eikai se tuleva vauva matkusta samassa nikotiinin ja savun verhoamassa autossa? Ymmärrän kyllä, että tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa, mutta miksi se auto ja vauvan tuleva matkustusympäristö täytyy pilata niillä myrkyillä? Ne kun ei lähde millään kostealla liinalla pyyhkimällä", päivittelee huolissaan nimimerkki Ei autossa.

"Teatterille olisi Kaukametsän rannassa niin hieno paikka", toteaa Mies67.

" Entringin henkilökunta. Miksi pitää olla aina niin nyrpeä ilme naamalla eikä voi edes tervehtiä asiakkaita? Teette kuitenkin asiakaspalvelutyötä! Ja kielenkäyttö välillä hirveetä kuunneltavaa, miksi pitää kovalla äänellä kiroilla ja puhua muista ihmisistä vaikka sun mitä? Jättäkää puheet muulle ja kohdatkaa asiakkaat positiivisemmin", tilittää nimimerkki Asiakas ihmettelee.

"Joo , eikös ohjeistukset olleet: maski kaikkialla liikkuessa ja 12-vuotiaasta lähtien. Josko muistetaan työtä tehdessä, liikkuessa ja kulettaessa ihmisiä takseilla", Pilkun viilaaja muistuttaa.

"Jättipalsamin torjuminen on erittäin helppoa keväällä, kun siemenet ovat itäneet ja nousevat taimelle, kaikki ne pitää nyppiä pois", nainen kannustaa.

"Kainuusta lapsi- ja luontokunta! Eli äänestän kuntavaaleissa sellaista ehdokasta tai jopa ryhmää, joka kannattaa kodinhoidontuen kuntalisää. Kertokaapa ehdokkaat kantanne", ehdottaa Kainuu houkuttelevaksi lapsiperheille -nimimerkki.

