Kuuloluuri: Nykypäivänä elämä on pelkkää huvia eikä työtä milloinkaan

"Sähköyhtiö Kajave peräti kiihdyttelee investointejaan. Niitä pitäisi pikemminkin jarrutella ja karsia henkilöstön määrää sekä muita kuluja. Myös oman sähköverkonrakennusyhtiön perustaminen voisi tuoda Kajavelle säästöjä. Vuodesta toiseen, kun on nämä Kajaven sähkönsiirtohinnat Suomen kalleimpia", Töpselikärsä tuumaa.

"Suomessa turve ei ole uusiutuva luonnonvara, vaikka on syntynyt luonnon luomana, ja sitä syntyy lisää ilman vihreitä. Ruotsissa turve kuulema on käytössä", nimimerkki En ole turveyrittäjä tuumaa.

"Vertailua: Norja investoi Inkooseen terästehtaan ja vetylaitoksen. Kustannusarvio 4 miljardia €. Tulee noin 1200 työpaikkaa. Rakennusvaihe työllistää satoja ihmisiä ja alihankkijoita ym. yhteensä tuhansia. Suomen sinisilmäiset hölmöt antoi EU:lle koronatukea n. 6 miljardia. Meni kuin hohtimet kaivoon. Uniperissa hävittiin myös monen suuren teollisuuslaitoksen verran. Tässä hieman suhteutettuna meidän istuvan hallituksen rahankäyttöä. Meni 6 miljardia ja korona jyllää samanlailla", nimimerkki Joulupukki-Hallitus laskeskelee.

"Ilo irti elämästä, vaikka syän märkänis", todetaan luuriin.

"Metsänomistus ja puunmyynti käyvät kohta mahdottomaksi. Punavihreä hallitus on alkanut "isännöimään" ihmisten omaisuutta. Kun hakkuukypsät metsät suojellaan, niin tulee tilanne, että yhä nuoremmat metsät hakataan avohakkuulla. Hinta on ah, niin paljon parempi, että ei kannata ottaa riskiä siitä, että kommunistihalllitus laittaa ne suojeluun. Nyt pitäisi metsänomistajien ottaa kantaa rajusti tuohon sosialistien hyökkäykseen. Esim. jokamiehen oikeudet laittaa puntariin mukaan", vaatii nimimerkki Metsien sosialisointi.

"Eikö itäkansa saa pysäytettyä omia hullujaan? Eivät uskalla. Antavat mielettömän vääryyden jatkua", soittaja pohdiskelee.

"Kyllä sitä ennen vanhaan sanottiin, että työt ensin ja huvit sitten, mutta nyt periaatteena on koko ajan huvitusta eikä milloinkaan työntekoa", miesääni muistelee.

"Kainuun vihreät näyttäytyy palstoilla puurakentamisen ja ns. ympäristöystävällisten projektien tiimoilla. Miksi ei kuulu eikä näy muissa asioissa? Luuleeko he, että kansa on aivan tyhmää, joille voidaan syöttää mitä tahansa? Heidän vihreä siirtymä on tuhonnut lähes kaikki kauniit vaaramaisemat, ne on revitty auki. Samoin Oulujärven vesistö on kuollut. Kissako se kielen vie silloin, kun pitäs totuuttakin puhua? Oletuksia 1,5 asteesta huuvetaan kurkku suorana, tutkittu tieto sivuutetaan", nimimerkki Valittu totuus toteaa.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .