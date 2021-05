Kuuloluuri: "Olisi reilua, että kuntavaaliehdokkaat ilmoittaisivat, että ovat eläkkeellä, jos kerran ovat"

"Olisi reilua, että kuntavaaliehdokkaat ilmoittaisivat, että ovat eläkkeellä, jos kerran ovat. Iänkin kertominen jo olisi hyvä asia", Menneisyyden vai tulevaisuuden tekijöitä? -nimimerkki kehottaa.

"Huomioikaapa ihmiset hyvät että käytätte sitä kasvomaskia oikein. Eipä paljoa suojaa toisia ihmisiä eikä se kyllä ole kovin kaunista katseltavaakaan, kun koko nenä ja sieraimet eivät ole maskin peitossa. Ja huomioittehan myös sen että ette laita niitä käytettyjä eli likaisia maskeja pöydälle, taskuun taikka käsilaukkuun vaan suoraan roskiin", nimimerkki Ei vaadi paljon älykkyysosamäärää muistuttaa.

"Nuoripari pitäkääpä se hurtta kiinni, jos ei tottele tänne käskyä. En tykkää, että vieras koira tulee pihaani. Sen verran pitää koiran omistajalla järkeä olla, että muut saa olla rauhassa, ettei koira pääse säikyttelemään. Pitää muuttaa asumaan sellaiseen paikkaan, jossa saa irti pitää, kun on niin tärkeää pitää irti sitä muotirotua", "Hankala akka" täräyttää.

"Nyt varmaankin kannattaisi kierrellä katsomassa valtuustoehdokkaiden asumuksia. Miten voi hoitaa muiden asioita, kun ei pysty omaakaan tonttia hoitamaan. Kannatan turistimatkaa maiseman tarkasteluun", Nimimerkki Vuosikaudet katseltu" ehdottaa.

"Hyi! Kalkkisillalle tuotiin bajamajat ensin portaiden kohdalle kahvakuulien sekaan. Ilmeisesti kehoituksesta niitä siirrettiin vähän ja ovat nyt levähdys/evästelypenkkien kohdalla viihtyvyyttä pilaamassa. Noinko menee koko kesä. Ei ihan tilapäinen juttu. Kauppatorin terassin tuntumassa ei näkyvissä vastaavaa. Eikö ole saatavilla konttiratkaisua", "Kuntoilijat äpisevät.

"Liekkö vielä elävien kirjoissa Väinämöisen koulun kaunein tipu, jonka kanssa imeskelin tämän tästä Huparilla 80-luvulla?", Heviä-nimimerkki haaveksuu.

"Korona on reilun vuoden ajan erottanut ihmisiä toisistaan ja haitannut kaikenmoista kanssakäymistä. Samanlaisen sulkeutuneisuuden ja eristäytymisen muusta Euroopasta perukkapersut haluavat Suomen poliittiseksi linjaksi, mikä tulee johtamaan maamme kaikenpuoliseen näivettymiseen. Siitä on isänmaallisuus kaukana. Tähänkö on menty Suomessa, josta ennen puhuttiin rehtien,ahkerin ja rehellisten kansan maana", Ei uutta Albaniaa -nimimerkki kummeksuu.

"Kun "vuokralaiset" valtaavat kerrostaloasunnot niin sitä mukaa levottomuudet ja välinpitämättömyys kasvaa. On se kumma ilmiö, että suorassa suhteessa tahtoo vain näin käydä. On ilmeisesti totuttu "pietarhovissa" väljään möykytykseen, jossa kaikki käyttäytyy samanlailla", jutustelee Röntöstäjät.

"Onko hyvä antaa jatkua tilanne, jossa jokin ihminen hallitsee ja vaatii huomionsa keinoja kaihtamatta. Osaa olla tarvittaessa ystävällinenkin, mutta osaa ohjata niin, että hän määrittää kuka on, millainen on tai sopiva mihinkin, vaikka hän on siinä missä muutkin. Ja näin hän nauttii huomiostaan ja vallastaan. Kukaan ei sitä huomaa, vain se joka joutuu hänen epäsuosioonsa. Heikkoutta vai vahvuutta", valottaa Aktiivinen ilman aktiivimallia.

"Noin 5000 euron ostos ei riitä paikallisessa yrityksessä, että löytyisi toimitusaika ja huollon hinta. Mielellään ostaisin omalta kylältä vaan kun ei onnistunut puhelimessa eikä paikan päällä. Toivottavasti tulee kilpailua niin ehkä myyminen alkaa kiinnostaa", nainen mutisee.

"Kuluntalahdessa pari poikaa huutelee ihmisille mitä sattuu. Peräänkuulutan käytöstapojen opettamista näille vanhempiensa kullannupuille. Kuria ja kasvatusta", Ukko Kuluntalahdesta vaatii.

