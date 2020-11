Kuuloluuri: Onko pakko olla jälleen kerran tollukka, kysyy nimimerkki ''Hyvää yötä, Homo sapiens''

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Tarkoituksena on palvella lukijoita ja antaa luurin laulaa. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle . Lisää Kuuloluureja löytyy digilehdestä .

"Järjetöntä , jos todellakin 50 vuotta on joutsenia ja sorsia ruokittu? On todellakin aika lopettaa se ja antaa lintujen elää omaa tahtiaan. Vai ihmisten takiakko niitä pitäisi ruokkia? Kaunista katseltavaa ja tulee hyvä olo, kun "auttaa" viatonta luontokappaletta? Auttakaa oikeasti apua tarvitsevia, niitä riittää! Kaupungin rahaa ei yhtään jonninjoutavaan!", Mustikka manaa.

"Ei tunnu sorsanruokkijat tajuavan vieläkään mistä lintujen ruokinnassa on kysymys. Kätönlahden sorsaruokinnalla näyttäs olevan tarkoitus viivästyttää sorsien muuttomatkalle lähtöä. Nykyisen päätöksen nojalla pitäisi antaa sanktioita tuosta teosta. Toivottavasti päätös pysyy entisellään. Tässä taistelussa näyttäs oleva kysymys muustakin kuin ruokinnasta. On se joillekin tuo häviäminen vaikeaa? ", epäilee Nelivetosorsa.

"Sinä kaunis bemarilla ajava (välillä Mersulla) kaipaan sinua ja meidän yhteisä aikoja, jospa oisit vielä joskus minun", Franclinq -nimimerkki haaveilee.

"Kyllä on tuo kasvatus heikkoa. Aurausviitat vain revitään, ei kun katotaan virnuilla ja juostaan pakoon. Toinen asia täällä Lohtajalla säretään vanhuksen ikkuna. Jo pari kertaa tapahtunut, kivi vain ikkunaan. Muoret pojat asialla, varmaan omaatuntoa ei ole näillä nuorilla", Lukija antaa noottia.

"Kävin ystäväni luona tupaantuliaisvierailulla. Tuli tarve poiketa vierailun aikana vessassa. Ystävä sanoo, että vesisankko on vessan huuhtelua varten. Siis täh?! Niin, on kuulemma vessanpönttö ollut rikki lauantaista lähtien ja on huoltohenkilö käynyt vilkasemassa ja tilannut huollonkin... ja tänään on kuitenkin tiistai. Ilmeisesti nykyaikana on ihan tavallista, että vessanpöntön huuhtelu toimitetaan sankolla. Sankko tai astia on pitänyt löytyä itseltä, sitä ei ole toimitettu Pietarin toimesta. Harmi kun en älynnyt viedä tuparilahjaksi (ilmais)ämpäriä! Olen aina ihmetellyt Pietarin mollaamista, mutta taitaa jutuissa olla vinha perä. Jos haluat jännitystä ja haastetta elämään, niin muuta Kajaaniin Pietarin asuntoihin. "Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas"", hämmästelee Tuparivieras.

"Törkeyden huippuja jotkut tori.fi -ostajat ja -varaajat. Tuotatetaan toiselle paikkakunnalle tavara ja aiotaan hakea vaikka asioikseen. Sitten yhtäkkiä ei vastatakkaan viesteihin ja ihmetellään, että miksi tavaran haulla on kiire, vaikka alun alkaen on ollut puhe, että tilanpuutteen vuoksi myydään ja nopeat kaupat. Tästä koituu ylimääräistä harmia ja vaivaa. Ilmoitus on poistettu turhaan ja toisille kyselijöille jouduttu sanomaan, että tavata on varattu/myyty. Lopettakaa tuollainen kaupankäynti! Olisi edes jokseenkin kohteliasta ilmoittaa kauppojen peruminen. Toivottavasti tunnistat itsesi tästä ja seuraavaan kerran on järki kädessä kauppoja tehdessä! Muutenkin tuote oli myynnissä pilkkahintaan ja jouduin vielä kuljettelemaan turhan takia toiselle paikkakunnalle", Ärsyyntyny torimyyjä antaa huutia.

"Onko kajaanilaisten pakko olla jälleen kerran tollukoita? Mikä maskin käytössä on niin vaikeaa? Laukataan ilman ja vielä vinoillaan itseään sekä muita suojaavia ihmisiä. Onko tosiaan niin, että ihmiskunta saattaa itsensä sukupuuttoon omaa idioottimaisuuttaan? Ehkäpä on sen aika, ei näytetä ymmärtävän mitään", täräyttää nimimerkki Hyvää yötä, Homo sapiens.