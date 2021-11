Kuuloluuri: Opastusta pimeässä kävelijöille – "Jos kävellään samaan suuntaan, niin samalla puolella tietä!"

"Haloo Kainuun kansanedustajat. Oisko aihetta viedä aloitetta sinne eduskuntaan, miten työntekijöille työmatkakuluja voitas kompensoida nyt, kun polttoainemenot alkaa olla pilvissä. Nyt verotuksessa hyväksytään 0,25 euroa per kilometri, joka on ollut sama usean vuoden ajan. Olisi kohtuullista nostaa euromäärää kaksinkertaiseksi tai poistettava matkoista omavastuu osuus", muutosta odottava kehottaa.

"Kaupan kassahenkilökunta. Kun asiakas ostaa useamman topan tupakkaa kerralla, niin vetäiskääpä jokainen toppa erikseen lukijan läpi. Nyt on pari kertaa käynyt niin, että ensimmäinen toppa on ollutkin maxi ja loput normaali toppia. Laitatte kertoimella, niin kaikista joudut maksamaan maxi-topan hinnan. En tiedä, onko tahallista vai tahatonta, mutta helvetin ärsyttävää", vinkkaa Vink vink.

"Miksi iän myötä se auto siirtyy koko ajan keskemmälle tietä? Vissiin pienemmillä teillä ei tarvitse ketään väistää, kun keskiviivaakaan ei ole maalattu?" ihmettelee väistelijä.

"Koukkarin kosto vai mikä, kun julkiset influenssa- ja koronarokotukset on järjestetty ilman ajanvarausta? Järjetön systeemi etenkin iäkkäitä ja sairaita ihmisiä kohtaan. Jos odotustila on täynnä, pitää jonottaa ulkona pakkasessa. Eikä sairas vanhus jaksa istua ja odottaa vuoroaan kovin pitkään. Kotisairaanhoito ei tule kotiin rokottamaan, ellei kuulu kotisairaanhoidon piiriin. Ainoa järkevä tapa olisi järjestää rokotus ajanvarauksella. Muissa kaupungeissa tämä onnistuu", nimimerkki Huonosti järjestetty älähtää.

"On surullista kuunnella nuorten aivopestyjen ihmisten kannanottoja esimerkiksi Helsingin lihapäätökseen. Ei lapset tunnu tajuavan, miten monta kiemuraa kasvikset matkustaa, ja miten paljon kasvihuoneet kuluttaa energiaa, ja miten paljon torjunta-aineita vihannesten viljelyssä käytetään. Nurmirehulla kasvatettu Suomalainen liha on paljon ympäristöystävällisempää kuin kasvihuoneissa kasvatetut rehut. Ideologiset päämäärät eivät katso rehellisen tiedottamisen olevan tarpeellista. Yle on heidän äänitorvi", nimimerkki Tieto on luulon pahin vihollinen toteaa.

"Pimeällä Pärsänsuontiellä kaksi poikaa kävelemässä eri puolilla kapeaa tietä kännykät kourassa. Kummallakaan ei minkäänlaista heijastinta. Kun väistin toista, toinen meinasi jäädä autoni alle. Ihmiset ei oikein ymmärrä, että valaistullakin tiellä pitää olla heijastin. Ja jos kävellään samaan suuntaan, niin samalla puolella tietä!" huomauttaa Läheltä piti.

"Miehet ja naiset tuli aikoinaan rintamalta ja aloittivat välittömästi kuokkimaan peltoa ja elättivät jälkikasvunsa aivan itse. Ei ollut nenäpäiviä muulloin, kun ehkä kekrinä hieman punotti. Mihin nämä valtavat rahasummat häviää? Minun muistin ajan on kerätty, mutta vastetta ei tunnu olevan. Noin 10 järjestöä on maalimalla koko ajan. Meneekö rahat tosiaan koulutukseen? Suuressa osassa maita tytöt ei saa mennä kouluun ollenkaan. Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Taitaa mennä nuo nenärahat hukkaan", tuumaa nimimerkki Usko on epäuskokin.

"Meillä täällä pienessä, reilun 10 tuhannen asukkaan kunnassa viranomaiset valvoo puhelimen käyttöä ajaessa, se on hyvä asia, mutta sitten he itse vapaalla ollessaan ja omalla autoillaan ajavat puhelin korvalla ympäri kylää", huomauttaa lakia noudattava.

"Suomen päättäjät kävi hakemassa taas lisäkuormaa veronmaksajille ilmastokokouksesta. Sen lisäksi, että piiskaamme omaa kansaa, niin nämä hyväuskoiset luulee, että rahaa syytämällä niin sanottuihin kehitysmaihin maapallo elpyy. Tulivuoret maan päällä ja meren pohjassa eivät kysele hyväuskosilta hölmöiltä, paljonko lämpötilat tulee vaihtelemaan. Utopiaa ja silmänlumetta koko homma. Lukekaa historiaa, niin viisastutte. Kyllä luonto hoitaa pois maapallon saastuttajat, eli ihmiset", tuumaa Pöljin nisäkäslaji.

