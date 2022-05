Kuuloluuri: Päätyvätkö loppuun ajetut Mersut Kainuuseen?

"Eräs tietty henkilö käyttää rivitalon jätekatosta Paltamossa kuin asuisi talossa. Asuu kuitenkin omakotitalossa Paltamon kylällä. Ilmoitan asiasta rekisterinumeron kera asuntotoimistoon", nimimerkki Jokainen maksaa omansa tuhahtaa.

"Marketin myyjä, mitä sinä minun perässä laukkaat, jos hetkeksi istuin pallille, kun sain kaupassanne huimauskohtauksen? Varkaaksiko luulit?" soittaja tiedustelee.

"Kiiluvasilmäinen viha ja laajamittaiset kampanjat luonnossa eläviä petoja vastaan ihmetyttää. Saalistajilla ja saaliseläimillä on oma tärkeä tehtävänsä luonnon tasapainon saavuttamiseksi. Pöljin nisäkäs, ihminen on alkanut pisteyttämään eläimien tärkeysjärjestyksen luonnon kiertokulussa. Olette väärällä tiellä. Mikä tekee verorahoilla kaivetussa kosteikossa, EU-tuella kasvatetulla viljalla ruokitusta sorsasta tärkeämmän kuin esim. ketusta? Paapominen johtaa aina huonoon lopputulokseen", Old Fox purnaa.

"Päästäkää äidit irti pojistanne. Antakaa elää omaa elämää. Kyllä ne osaavat itse pestä pyykkinsä. Muuten vielä 50-vuotiaana asuvat kotona", Mummo vihjaa.

"Viime kesänä myrsky kaatoi puustoa valtavia määriä. Kansallis- ja luonnonpuistoihin on jätetty korjaamatta hyvälaatuista tukkipuuta satoja tuhansia kiintoja. On siellä aikapommi tulossa. Tuhohyönteisiä nimitetään nykyisin ötökäksi. Nurin olevissa puissa tuhohyönteiset lisääntyy nopeaan tahtiin. Tärkeintä luonnonvaraamme tuhotaan tässä hörhöjen luvatussa maassa. Ei se paljo järki päätä pakota. Se tuo vihreä siirtymä tulee kalliiksi kansalaisille", Ötökkä-Laki toteaa.

"Matkakeskuksen kivikumpu ja lähiympäristö jäänyt taas siivoamatta. Kenen vastuulle se kuuluu vai kuuluuko kellekään? Ei ole hyvää mainosta Kajaanin kaupungille", soittaja kertoo.

"Toistaako historia itseään, eikö Suomi olekaan oppinut mitään, miten naapureiden kanssa ollaan sovussa, ylin johto pian vaihtoon, jos sen politiikka haastaa riitaa, ärsyttää ja konahteloo", nimimerkki Oliko sittenkin Kekkonen paras meille tuumaa.

"Kun minä olen ahne ja sinä olet ahne ja ahneita kaikki me ollaan", miesääni tirskuu.

"Sitä näkee vaikka mitä, kun vanhaksi elää. Asiakaspalvelussa kassaneiti ja housun vetoketju auki! Ei sitä tartte olla tällätty, mutta voihan sitä sentään hyvä ihme olla huoliteltu kassalla asiakaspalvelussa", soittaja taivastelee.

"Minne nää Stadin loppuun ajetut Meset joutuvat? Onko Kainuuseen?" kyselee Kloppi.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .