Kuuloluuri: Parrakkaat miehet arveluttavat – "Onkohan muotia vai ovatko he laumaeläimiä?"

"Kaikilla tulisi olla tasavertainen kohtelu työelämää ajatellen. Pohtinut monesti, onko vain se jokin korulause tiedotteissa. Ammatillisesti päteviä on kuntalaisissa, jotka hakevat työpaikkaa. Mutta joo, jos on vähemmän hakijoita määrällisesti kuin normaalihauissa, niin kutsutaan alle neljäsosa haastatteluun. Haettiinko ylipätevää alipalkalla vai nimellinen haku? Ja että kuka asiaa on kertomassa, uskotaan sen sanaan kuin, että ketä asiaa koske. Arvoasteikko?" tuumaa Pitkätikku.

"Ihminen vastaa puheistaan! Pahoittelen somekakarat, kaikilla ei ole älytöntä läpätintä perstaskussa koko ajan huutamassa!" toteaa nimimerkki Mies vastaa siitä mitä mies tekee.

"Kyllä näitä juntteja tuntuu vaan riittävän, kaupassa yskitään päin naamaa, ei tunnu menevän jakeluun, että yskikää hihaanne, näinhän ne taudit vaan jatkaa leviämistä, voi luoja", viestijä tuhahtaa.

"Tässä kaksinaismoraalin ykkösvaltiossa kehoitetaan kansalaisia hankkimaan sähköpyörä. Miten ihmeessä vihreät eivät reagoi mitenkään? Ei ole ympäristöteko ostaa Kiinassa lapsityövoimalla kasattuja ja uusiutumatonta luonnonvaraa käyttäviä ongelmajätteitä tulevien sukupolvien hävitettäväksi. Valikoivaa on tuon liito-oravan paskojen pinkkaajien kannanotot", nimimerkki Puulla parempiin päiviin toteaa.

"Toivun parhaillaan leikkauksista ja olen vielä kuumeessakin. Äitini kävi ostamassa viikon ruuat meille. Äitini ajoi rivitaloasuntomme eteen ja kuulin, kun nainen aukoi siellä päätään äidilleni. Sinä ruokalähettinainen: anteeksi, jos vaivainen äitini ei jaksanut kantaa painavaa kassia kotiimme parkkipaikaltamme enkä minä niitä sieltä asti hakemaan. Anteeksi, jos äitini tämän kerran joutui 2 minuutiksi pysähtymään kodin eteen ja sinä kävelemään 2 metriä pidemmän matkan seuraavaan asuntoon", toteaa nimimerkki Vaihda alaa jos nuin siimaa kiristää.

"Suurin osa suomalaisia miehiä on kuin vankilasta karannut likainen rosvojoukko pitkän ja ruman partansa sonnustamina. Hiukan se työhönotossakin arveluttaa. Onkohan muotia vai ovatko he laumaeläimiä?" mietiskellään luuriin.

"Kuurnanpesästä valittaneelle. Ei ne koiran pissat juuri haise. Se voi olla kissan pissaa. Kissan pissa haisee todella voimakkaasti. Tiedätkö, miksi koira on viisaampi kuin ihminen? Koira ei astu ihmisen kakkaan. Koira on perheen jäsen, viisaampi kuin moni ihminen", Jarmo arvioi.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .