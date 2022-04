Kuuloluuri: Pitäisikö tien kunnostus tilata Korkeasaaresta?

"On siellä jäällä kuulkaas paljon muutakin! Muun muassa kalan perkkeitä, Trip-mehun pakkauksia, makkarapaketin muoveja, maskeja, olutlaatikoiden pahveja ja löytyypä kaislikosta ihmisen caccacin papereineen. Koirankakka kyllä häviää ennenkuin järvi on sula ja vedet lämmenneet uintikelpoisiksi. Miten lie muovit ja muut? Järjestyslain mukaan koirien jätökset on kerättävä taajamien hoidetuilta alueilta. Paltaniemi on maaseutua ja taajama-alueen tuolla puolen", nimimerkki Kalakin kakkaa veteen ja vieläpä ympäri vuoden huomauttaa.

"Huomio autoilijat! Kun käännytte liikennevaloissa, myös jalankulkijoille voi palaa vihreä valo ja teidän on väistettävä. Ihan turhaan katsot minua vihaisena, kun et itse osaa liikennesääntöjä", kävelijä muistuttaa.

"Mitä tekee luonnonsuojelijat, kun luonto tuhotaan täydellisesti Ukrainassa ja ympäristössäkin laajalti? Luonnosuojelua tarvitaan. Aseet luontoa suojelemaan, ei tuhoamaan. Luonnonsuojelun aktiivit, toimikaa tehokkaasti", toivoo kauhistunut.

"Milloinkahan Kajaanin kaupungin liikennevalot säädetään huomioimaan pyöräilijät? Pyörällä liikkuva joutuu odottamaan liikennevaloissa kohtuuttoman pitkään, ennen kuin valot vaihtuvat vihreäksi. Sama koskee jalankulkijoita. Autot joutaisivat välillä odottamaan punaisissa liikennevaloissa", Känä älähtää.

"Eronneet, karanneet tai muuten jätetyt, miksi tyrkytätte itseänne varatuille? Eikö ole mitään kunnioitusta toisten parisuhdetta tai avioliittoa ja perhettä kohtaan", luurilainen ihmettelee.

"Vuolijoella Vaalantien risteys ja noin 4 kilometrin kylätie ovat jatkuvasti olemattomassa kunnossa. On kuoppaa ja vaikka mitä. Omin voimin niitä ei näemmä saada kuntoon, niin voisimmeko tilata Korkeasaaresta suunnittelu ja vaikka toteutuskin? Siellä on hyvät tiet", puhelimessa ehdotetaan.

"Jumala ei ole julma, mutta monet jumalan kuvista, eli ihmisistä, ovat liian ankaria tuomitsemaan toisiansa", puhelimeen tuumataan.

"Hetteenmäessä Välimaanpuiston kiipeilytelinettä on sotkettu kakalla. Asia huomattu 12.4. ja siitä on ilmoitettu kaupungille. Kannattaa tarkistaa leikkialueen kunto ennen kuin päästää lapsensa leikkimään", nimimerkki Taaperon haalarit sotkussa huomauttaa.

"Turha keskustaa haukkua. Sdp lupasi eläkeläisille vappusatasen, ei oo näkynyt. Sdp ja vasemmistoliitto on täys huijaripuolueita", soittaja väittää.

"Natosta pitäisi kertoa selvästi kansalaisille, mitkä ovat hyvät ja huonot puolet. Seuraava USA:n presidentti voi olla Trump ja varmaan on muistissa hänen Nato-lausuntojaan, ja hän on yhtä arvaamaton kuin Putin. Mutta kaipa nekin on otettu huomioon", huolestunut tuumailee.

