Kuuloluuri: "Pulunruokkija jatkaa toimintaansa ja vitsaus vain pahenee"

"EU:ta johdetaan uhkailemalla, kiristämällä ja rankaisemalla. Myös lahjonnalla. Laki lyijyhaulien kieltämisestä johtaa kalliisiin seurauksiin. Teräshauleilla yhdenkin laukauksen seurauksena voi mennä pilalle kymmeniä tukkipuita. Sahalla tälläiset rautahauleja sisältävät tukit keiskahtaa raakiksi. Onko pakko hyväksyä tuommoisia tyhmyyksiä? Kuka korvaa menetykset? Johtaako tuo hulluus siihen, että pienriistan metsästys vaikeutuu kun yksityiset kieltää ampumisen teräksellä?" Sähköhaulikkopotkulauta huolehtii.

"Suomalaisten hampaat märkänee irti ikenistä ja sydänlihastulehdukset tappaa työikäisiä ihmisiä. Työväen ja vihreiden sekä kepun hyväntekijöiden suunnitelmat poistaa Kela-korvaus yksityisestä hammashoidosta ihmetyttää. Tämä kansantauti pitäisi nyt nostaa tikun nokkaan ja suuri kampanja päälle. Mielestäni seuraavan kymmenen vuoden ajan tulisi hoito olla maksuton. Herätkää hallitus! Edellämainittu kampanja maksaa itsensä takaisin, toisin kuin EU-lahjapaketti", nimimerkki Hammasrivi kuin veikkausrivi vaatii.

"Pietari! Tarvitsemme lämpöjä Kaikukadun kerrostalohuoneistoihin. Palelee!" soittaja anelee.

"Lehdessä oli syntyvyyteen liittyvä uutinen, että väkiluku on kasvanut maahanmuuton ansiosta. Mielestäni olisi pitänyt tuo viimeinen sana muuttaa sanaksi "vuoksi". Väestön lisäys on aina huono asia ympäristölle ja yhteiskunnalle. Kun väestö lisääntyy, niin kulutus myös lisääntyy ja maapallon kantokyky romahtaa. Jos joku puolue haluaa väestön lisääntyvän, niin silloin pitää heittää huutaminen ilmastohätätilasta", Itselleen valehtelu on vaikea laji -nimimerkki kertoo.

"Aikoinaan isänmaan kannalta vaarallisia ihmisiä on muilutettu naapurivaltion rajalle. Nyt on malli hieman muuttunut. Isänmaan myyjät ja petturit kansa äänestää europarlamenttiin, jossa he jatkaa Suomen kurjistamista ja keksii uusia lakeja, miten pohjoinen kylmä maa saataisiin polvilleen erilaisten maksujen ja ilmastoverojen muodossa. Onhan tämä oikeusvaltion periaatteen mukaista", Molo-Tohvi toteaa.

"Kätönlahden alueella pulunruokkija jatkaa toimintaansa ja vitsaus vain pahenee. Eiköhän olisi jo aika sekä viranomaisten että asukkaiden ryhtyä kaikkiin lain mahdollistamiin toimenpiteisiin haittaeläinvitsauksen lopettamiseksi", kehottaa nimimerkki Uskomatonta.

"Hallitus on asettanut työryhmän pohtimaan kannustinloukkujen poistamista. Ryhmälle on annettu aikaa vuoden 2027 loppuun. Ketä on työryhmässä? Mikä on palkka? Mikä koulutus? No, toimijoiden intresseissä ei ole poistaa kannustinloukkuja. Varsinkin Helsingin vuokra-asuntobisnes vaatii ihmisiä rahantekovälineenä. Koko homma perustuu siihen, että sopivat vuokralaiset pysyy ja lisääntyy. Yleishyödyllinen Ay-oy verovapaayritys ja yhteiskunta maksaa kaiken. Markkinataloutta parhaimmillaan", Yleishyödyllinen yritys tuhahtaa.

"Nykyään kamppailen. Kuinka yhdistän kuvat pilvipalvelun. Josta tila loppuu. Ja pelkään että internetti kaatuu. Ja kaikki harrastukset ovat liian kalliita. Ennen sanottiin, että lisää hevoselle kauroja. Töitä täytyy tehdä ja opiskella. Tuli raja täyteen. Paloin loppuun. Jostakin olisi taas ponnistettava. Kävin syvällä. Ja yritän päästä taas pinnalle", nimimerkki "Tukityöllistetty 26 kertaa tulevaisuudessa" kertoo.

"Me jopa lähes puoli vuotta hoitoon pääsyä odottaneet kansalaiset on luokiteltu Marinin ja hallituksen taholta toisen luokan kansalaisiksi, joiden oikeuksia voivat polkea rokotuskieltäytyjät. Rokotuskieltäytyjät voivat Marinin ohjeiden mukaan jouduttaa kuolemaa, nyt jonossa hoitoa odottavat kansalaiset. Kyllä lääketieteen asiantuntijoita olisi tullut kuulla purettaessa käyttäytymisrajoituksia", soittaja toteaa.

"Ensimmäistä päivää lumi maassa ja pienemmillä teillä vastaantulijat ajavat keskellä tietä! Se toinen aina väistäköön! Aurauskeppeihin asti voi tietä käyttää", nimimerkki Vaihtoehtona potkukelkka huomaa.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa.