Kuuloluuri: "Sehän on selvää, että aina ei voi voittaa"

"Luontokato on vihreiden hokemassa nyt muotia. Myös valtamedia on laitettu sitä toistelemaan. Kertokaa, mitä on luontokato? Raottakaa vihreitä aurinkolasejanne ja menkää raivaussahan kanssa hoitamaan rästissä olevia taimikonhoitoja sekä harventamaan kasvatusmetsiä, että ne ei riukuunnu. Menkää opiskelemaan ja ottakaa selvää myös, millainen puu sitoo parhaiten hiiltä. Vanhat kasvunsa lopettaneet puut ja hoitamattomat ylisakeat riukumetsät tuhoavat järkevän uusiutuvan luonnonvaran käytön", nimimerkki Pöljän asemalta valistaa.

"EU ei saa ostaa halpaa kaasua Venäjältä. Sitä ostaa Turkki ja myy Eurooppaan. Turkkilainen kalliimpi kaasu EU:lle käy. Tuntuu siltä, että sota rikastuttaa joitakin maita ja henkilöitä, eikä sen lopettamisessa ole kiirettä", kirjoittaja äimistelee.

"Muistakaa hyvät ihmiset, että tärkeintä ei ole kivuton elämä vaan kivun sietäminen", soittaja ohjeistaa.

"Luoja on armollinen, kapitalisti on armoton. Luottakaa enemmän luojaan", soittaja kehottaa.

"Kainuun Kansanlähetys meinaa lakkauttaa omistamansa päiväkodin Kajaanissa! Synkät ovat, ajat jos kristinuskossa olevat ihmiset näin päättävät. Eikö Jeesuskin kutsunut lapsia luokseen? Jumala siunaa ja varjele! Jos seurakunta hylkää tärkeimmät, eli lapset!" tuhahtaa uskonsa menettänyt.

"Kyllähän tämä nykyinen markkinatalous aika lailla Raamatun vastainen järjestelmä on. Raamatussa varoitetaan mammonan palvonnasta ja markkinatalous perustuu nimenomaan rahanahneuteen", miesääni tuumaa.

"Nykyajan työnteko on yhtä sometusta. Ihan nolottaa aikuisten ihmisten puolesta. Millaisen työnteon mallin nuoret työssäoppijatkin työpaikoilla saavat. Esimiehille vinkkinä, että seuraavassa työpalaverissa voisi ykkösaiheena keskustella oman älykännykän räpläämisestä työaikana, eli mitkä ovat työpaikan säännöt asiassa", kirjoittaja äimistelee.

"Te jotka puolustatte Ukrainaa, turha valittaa sähkön ja ruuan kalliista hinnasta, sitä saa mitä tilaa", kirjoittaja muistuttaa.

"Onko se urheilussa voitontahto mennyt yli äyräiden, kun aina pitäisi voittaa. Sehän on selvää, että aina ei voi voittaa, eikä kaikki voi voittaa, kun vain yksi tai yksi joukkue on voittaja. Joku tai jotkut on aina viimeisiä. Välillä tuntuu kuin tätä ei tajuttaisi. Nykyisin urheilu-uutisissa jatkuvasti kerrotaan, kuinka valmentajat saivat potkut, kun ei voitettu. Onkohan tässä järkeä?" Kyselee soittaja.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .