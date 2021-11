Kuuloluuri: Senioritoiminnan kaipuussa – "Meitä on paljon yksinäisiä vailla puhekaveria"

"Kätössä pieniä vintiöitä, heittelevät ikkunoihin lumipalloja ja sylkee autojen päälle. Pitäskö pientä puhuttelua vanhempien pitää! Nyt ois syytä!" viestijä tiedottaa.

"Kävin Kaukavedessä ja kylmäaltaan vesi oli tavallista kylmempää. Eikö ole kaupungilla varaa pitää yhtään lämpimämpää vettä altaassa?" ihmettelee Lämminvesivaraaja.

"Hallitus kaavailee niin sanotun terveysveron laittamista ruokiin, joissa on sokeria ja suolaa. Vihreä kansanedustaja kertoi suorassa lähetyksessä, että on myös tarkoitus saada verotuloja valtion kassaan. Ruuan hinnassa on nyt veroja noin 40 prosenttia ja meillä ruuan hinta on Euroopan korkeimpia. Jälleen kerran raha ratkaisee liikalihavuutta ja korvaa myös liikuntasuoritukset. Olisko valistus ja koululiikunnan lisääminen tehokkaampi keino? Onkohan päättäjillä kaikki muumit veneessä? Lasketaan rimaa", nimimerkki Al-vi pidä maksaa kertoo.

"Polttoaineiden hinta pitäisi nostaa 5 euroon per litra. Ei olisi ruuhkia ja ajaisi vain tutut vastaan", MBenz ehdottaa.

"Vetyautot tulee. Olemme maksaneet kovan hinnan vihervasemmiston ja kepun yhteishallituksen etupainotteisista ilmastotalkoista. Sähköautot ja biokaasu ovat jo nyt vanhanaikaisia. Jo ehkä ensi vuonna Japanista tulee tuote, jonka putkesta tulee pelkkää vesihöyryä. Saa nähdä mitä tuo paniikkiporukka keksii tilalle, jotta saadaan ihmiset ahdistumaan? Persetorassa marskilla istuvat aktivistit joutuu hakemaan uudet uhrit", nimimerkki Juna kulkee vaan tuumaa.

"Tarjolla taas kokeilu. Paketoi nenäsi ilmastointiteipillä tiukasti. Teippaa myös suusi, ja jätä siihen ainoastaan pieni aukko, mistä yrittelet hengittää. Lähde sitten juoksulenkille, ja kuulostele tarkkaan miltä tuntuu, kun henki ei kulje kunnolla ja maailman kurjin olo on. Tätähän te ihmiset ette tietenkään rupea tekemään. Kuitenkin ostatte kalliilla hinnalla niitä lyhytkuonoisiksi rohisijoiksi jalostettuja koiraparkoja kärsimään hengitysvaikeuksista mahdollisesti koko pienen elämänsä ajan", huomauttaa Eläinten ystävä.

"Latupohjilla valot palaa öisin. Sulan maan aikaan! Onko uusilla led-katuvaloilla muuta tarkoitusta kuin olla koristeena, vai miksi keskustassakin joutuu iltaisin ajamaan pitkät päällä? Vanhat lamput valaisevat puolta tehokkaammin. Säästettiinkö polttimoissa? Kaupungin palautesivustolle nämä huomiot ei kelvanneet", nimimerkki On rahaa huomioi.

"Henkilön, joka epäilee työttömien rahojen menevän kaljaan ja tupakkaan, kannattaa itse jäädä työttömäksi ja luovuttaa oma työpaikkansa jollekin työttömälle. Siinäpähän pääsee ihan konkreettisesti tutkimaan väitteensä todenperäisyyttä. Saattaa olla edessä ikävä yllätys, kun oma väite ei pidäkkään paikkaansa", nimimerkki Sikareiden ja konjakin veroa korotettava ehdottaa.

"Kätönlahden alueella kävi varas, joka vei uuden pensasleikkurin noin kuukausi sitten. Alueella on koettu muitakin rosvon toimia, joten seurataanpa tilannetta jatkossakin", soittaja huomaa.

"On hyvä asia, että senioreille järjestetään erilaisia liikuntamuotoja, mutta me kaikki emme ole sen kuntoisia, että voisimme harrastaa liikuntaa. Olisikohan mahdollista, että löytyisi sellainen tila, jossa voitaisiin kokoontua juttelemaan? Meitä on paljon yksinäisiä vailla puhekaveria. Ei muuta kuin mietintämyssy päähän. Itse harrastan liikuntaa, mutta se ei aina riitä", 80+v mietiskelee.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .