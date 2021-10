Kuuloluuri: "Sinä, joka löysit pullokuittini Soidinkadun Ässämarketin automaatista"

"Ole hyvä! Sinä, joka löysit pullokuittini Soidinkadun Ässämarketin automaatista. Toivottavasti löysit, kun itse unohdin", Malvitona toteaa.

"Kyllä on taas ihme tapahtunut. EU ja vihervasemisto on huutanut, että turvemaat eivät sido hiiltä ollenkaan. Nyt suunta on muuttunut. Ollaan kieltämässä turvemaan pellot, kun niistä höyryää sitä kuuluisaa hiilipäästöä. Mistä ihmeestä sitä voi haihtua, kun sitä ei sinne ole koskaan mennytkään. Nyt sitten professori suoltaa viisauksiaan ja ehdottaa, että nämä pellot hukutetaan veden alle ja aletaan harrastamaan kosteikkoviljelyä. Siis niin kuin riisiä viljellään Vietnamissa", nimimerkki Hulluus huipussaan älähtää.

"Älytöntä että tämäkin pitää selittää uusavuttomille "aikuisille": Joskus elämässä vastaan koheltaa karannut koira, joka iloisena tutkii ja tulee tervehtimään. Tällöin sen sijaan, että mölyät, kumarru tervehtimään myös. Koira ilahtuu ja jatkaa matkaa tai sitten haluaa muuttaa teille. Vihaisen koiran tunnistaa helposti hampaista, asennosta ja murinasta. Tällöin pitää antautua vaistoilleen. Toivottavasti tämä auttaa selviämään tilanteista, joita ei voi selata pois näytöltä", nimimerkki Järki käteen huomauttaa.

"Korona on paha tauti. Tuhoisin on kuitenkin Marinin hallitus. Päätös karensseista tuli lääkintäviranomaisten arvioista huolimatta öykkärimäisesti, nyt ihmisiä kuolee sadoittain", tuumataan puhelimeen.

"Sotahullua porukkaa tuo Suomen puoluejohto. Kyllä ei ole ihme, jos naapuritkin tästä heräävät. Varmasti tulevaisuudessa oireita heräämiseen on näkyvissä", puhelimessa tuumaillaan.

"Varokaa yhteen markettiin menijät, jos korkean talon puoleisella sivulla ulko-ovea tupakoi joku. Sama tyyppi menee kohta kauppaan ja haisee pahalle vanavedessään. Pahemmaksi pisti eri päivänä hupparityyppi. Selvästi kyttäsi kauppaanmenohetkeä ja puhalsi suuren tupakkapilven toiselta puolen tulijaa kohti ennen oven aukaisua. Eipä hän tiedä, että omaan hengityselimeen raskaimmat haitta-aineet ehti takertua ja minua suojasi maski vähän", varoittaa Mäki näki.

"Te jotka äänestitte vihervasemmiston valtaan: siinähän maksatte! Kunnianhimoisimman ilmastopolitiikan, maailman syleilyn ja kaikki muutkin rahat. Sitä saa mitä tilaa", eläkeläinen tuhahtaa.

"Rehellisesti sanottuna, neljä naista on saanut sydämeni sykkimään enemmän kuin tavallisesti. Teininä pusuttelut erään kanssa, entinen avovaimoni ja nämä kaksi kaunotarta. Ajattelin, että pitäisikö sitä muuttaa Kuhmoon viettämään eläkepäiviä, kun siellä tuntuu olevan nuita kaunottaria. Olis kyllä sydämentahdistimen paikka", viestijä ihastelee.

"Sähkölasku 28 ja siirtolasku 94 euroa kuukaudessa. Järjettömän suuri piilovero, joka on kaikki pois paikallisilta kaupoilta, ravintoloilta ja palveluntarjoajilta. Ympäristöystävällinen maalämpö eikä lasku pienene kulutusta vähentämällä", nimimerkki Vielä kun sähkön hinta nousee älähtää.

"Nyt metsitetään joutomaita. Mikä on joutomaa? Metsätaloudessa joutomaa tarkoittaa maata, jonka ravinteisuus ynnä muut tekijät eivät sovi puuntuotantoon. Nyt tässä ilmastokiimassa on hiljaisuudessa alettu maksaa tukiaisia joutomaiden metsitykseen. Meillä on kymmenien vuosien kokemus ja epäonnistuminen maanviljelyssä olleiden turvemaiden metsityksen epäonnistumisesta. Miten ihmeessä tälläinen homma on hyväksytty?" tuumaa Tukimänniköt.

"Mitekäs se oikein on mahdollista, että veronmaksajien varoilla rakennetaan avoimessa markkinataloudessa valmiit yritykset ylikansallisille sähköyhtiöille? Sähköautojen latauspisteet ilmeisesti rakennetaan avaimet käteen valmiiksi ja annetaan markkinatalouden käyttöön. Siis valmiiksi rakennettu asema ojennetaan sähköyhtiön käyttöön, jolla se alkaa rahastamaan todellisia omistajia, eli veronmaksajia. On se ihmeellistä tuo markkinatalous. Kohta kaikki yritykset pyörii valtion tuella", Lahjavero toteaa.

