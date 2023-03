Kuuloluuri: Suuri eduskuntavaalispesiaali – olkaamme iloisia sanallisista riidoista

"Olkaamme iloisia siitä, että sanallisia riitoja syntyy eri puolueiden kesken. Pitäähän olla eri näkemyksiä, jotka täydentävät toisiaan", miesääni iloitsee.

"Kokoomus, vihreät ja molemmat vasemmistopuolueet kannattivat ja äänestivä EU-pakkoremontin puolesta. Vaalien jälkeen tulette näkemään, että nuo samat EU-nuolijat kyllä sen enempi kuin täysipainoiseti tulevat meiltä vaatimaan. Nyt muka hyristään vastaan. Älkää hyvät ihmiset menkö tuohon vaaliansaan. Isäni rakentama kylmillään oleva riihestä tehty rotisko ilmeisesti joutuu rosvojen rahastuksen kohteeksi. Hukkaan meni ukolla monta vuotta Äänisellä. Ei riittäny sakulle lapin poltto", Isänmaaton kansa tuhahtaa.

"Kajaanin ennakkoäänestys paikat kiinni klo 17 jälkeen. Ei työläisen tarvinnut äänestää. Huonosti informoitu ennakkoäänestyspaikat, mistä löytyy. Onneksi etelään päin mennessä löytyi ennakkoäänestys mahdollisuus. Korpi Kainuu!" nimimerkki Pois harmittelee.

"Suomessa olevat työt tulee tehtyä ihan suomalaisella työvoimalla, kunhan vaan järkeistetään tapaa toimia ja karsitaan reippaasti ylimääräistä hallintoa. Voi kysyä, millä oikeudella Suomi riistää muita maita viemällä heiltä heidän työvoimaansa? Esimerkiksi muutaman seuraavan vuoden aikana hoiva-alan työpaikkojen tarve kääntyy reippaaseen laskuun, kun hoidettavat ikäluokat pienentyvät", nimimerkki Järjen käyttöä kehiin tuumaa.

"Eipä ne poliitikot paljon eroa Usassakaan tuosta logiikasta siinä vaiheessa, kun pitäisi kannatusta kerätä. Trump sanoo, ettei olisi tullut Ukrainan sotaa, jos hän olisi jatkanut vallassa, mutta kaikkihan muistaa hänen reaktion hyökkäyksestä: tämä on nerokasta, tämä on loistavaa. Sitten hän väittää, että voisi yhdessä päivässä neuvotella rauhan, mutta miksi panttaa sitä tietoa, mitä hän sanoisi? Aika täydellistä sen ison hölmön äänestäjämassan huijaamista. Pieni määrä tietäviä ei riitä siis", tuumaa nimimerkki Republikaani on SDP Suomessa.

"Käytöstavat oli kokonaan hukassa Ylen vaalitentissä vasemmistoliiton Anderssonilla ja vihreiden Ohisalolla. Saarikko esitti omaa kantaansa asiaan, niin nämä kaksi huusivat koko ajan puheen päälle. Ei tämmöisiin puolueisiin voi luottaa", nimimerkki Mölyämällä äänestäjät kaikkoavat kertoo.

"Ollaanpa vaaleissa sydän paikallaan eli oikealla paikallaan eikä suinkaan oikealla", puhelimessa sanaillaan.

"Demareiden vaaliesite tuli postilaatikkoon. Olivat "unohtaneet" tällä kertaa kokonaan pois vappusatasen. Hankala kenenkään on demareita äänestää, kun puolueessa pitää Marinin ohjeen mukaan boomereiden olla hiljaa", Meri Boo tuhahtaa.

"Kainuusta pääsee vain yksi kansanedustaja eduskuntaan, hän on Merja Kyllönen", nimimerkki Varmaa tietoa ennustaa.

"En hyväksy muiden maiden riistoa siten, että heiltä vietäisiin työvoimaa ja tuotaisiin tänne Suomeen. Siksi en voi kannattaa vasemmistoliittoa, joka on tätä ajamassa", toteaa nimimerkki Riistolle ei.

"Suomalaismepeistä vihreät, kokoomus, sdp ja vasemmisto äänestivät EU:n pakkoremonttilain puolesta. Vieläkö löytyy sitkeitä kainuulaisia, jotka näitä puolueita äänestää? Ääni samoille vanhoille edustajille vaikka veneen alta! Olisiko aika muuttaa suuntaa?" viestijä mietiskelee.

"Kannattaisi vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien tutustua puolueidenne puoluekokousten tekemiin päätöksiin. Niissä on selkeästi tehty päätökset huumeiden käytön vapauttamiseksi", muistuttaa nimimerkki Muuta ei kannata väittää.

"Kainuun eduskuntavaalien äänestysprosentista! Kyllä äänivuoto jatkuu Ouluun! Pahoitteluni ennakkoon, mutta laajalla tietämyksellä ja sivistyksellä ehdokas saa äänet. Ehdokasasettelijoiden tulee arvostaa äänestäjiä, kun pohditte puolueenne mahdollisia ehdokkaita. Puolueen tekemä työ Kainuun hyväksi muistetaan äänestäessä. Toiveena, että valitut pitävät pohjoisen Suomen puolta eduskunnassa, menevät valiokuntiin ja omissa puolueissaan vaikuttavat päätöksiin, kuten etelän ja Pohjanmaan edustajat", Äänivuoto kertoo.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .