Kuuloluuri: Taksirahalla voi ostaa sukset, jos meinaa myöhästyä bussista

"Ihmettelen, miksi pyöräilijät ja jotkut autoilijat eivät osaa liikennesääntöjä näiden kahden kohdatessa kaupunkiliikenteessä! Jos pyöräilijä ajaa suojatielle, niin autoilijan ei tarvitse välttämättä väistää sitä. Koettakaa hyvät ihmiset noudattaa meille annettuja ja osoitettuja liikennesääntöjä! Ne on tehty kaikille meille meidän liikkumisen turvaamiseksi liikenteessä!" viestijä muistuttaa.

"Yksinkertainen selostus sille, että minkä takia linja-autot ovat 4 tuntia tauolla kesäaikana, on se, että työnantaja pystyy katkaisemaan kuljettajan palkan enimmillään 4 tunniksi per päivä. Suotta te kuskeja syytätte, syyttäkää näitä linja-autoyrittäjiä", soittaja huomauttaa.

"Voisiko Kuuloluurista jättää pois kaikki eläimiä ja lintuja syrjivät ja muutkin luontoon liittyvät valitukset. Toki ne kertovat meille ihmisten ahdasmielisyydestä ja itsekkyydestä, josta tulisi pyrkiä pois, mutta pahimmassa tapauksessa lietsovat eläin- ja luontovihaa muihinkin. Hyvä, että meillä vielä on luonto, jossa on elämää", viestijä toivoo.

"Talteenhan se vanha laittaa, mutta kun ei muista minne, on totuus nykyaikanakin. Mutta totta on myös sanonta 'etsivä löytää' ja kolkuttavalle ovi avataan", soittaja toteaa.

"Palveluseteli hyödyttää vain rikkaita. Moni mökinmummu seilaa soten palveluissa paikasta toiseen, kun ei ole varaa ostaa kalliita palveluita yksityisiltä eikä ole lapsia maksamassa lisää. Laitetaan yksityisille palveluntarjoajille velvoite tarjota peruspalvelut (1h huone, ruoka, puhtaanapito, lääkkeet, kuntoutus, hius-/jalkahoidot, ulkoilu ym. perusasiat) palvelusetelillä. Rikkaat ostakoot omalla rahalla lisäpalveluja. Säästetään poistamalla kaikki soten kokouspalkkiot!" nimimerkki Aidosti Kainuun ihmisten hyvinvointia haluavat ei halua kokouspalkkioita tuumaa.

"Mies kysyi toiselta mieheltä: 'Joko olette nähnyt kauniin vaimoni?' Toinen mies vastaa: 'Mitä, onko teillä kaksi?'" miesääni vitsailee luurissa.

"Kuulin kehoituksen: Kirjoita rakkausruno! Rakkaus on rakkautta, monimuotoinen tunnetila, miten sen runoksi rustaisi, sanoiksi saattelisi? Rakkaus on rakkautta, se voi osua milloin tahansa, ei se katso, millainen olet, ei se kysele, kuka olet. Se kulkee omia polkujaan ja voi iskeä milloin vaan. Rakkautta on monenmoista, äidit rakastavat lapsiaan, isät pienokaisiaan. Rakkaus tuottaa iloa ja joskus suurta surua, kaikenlaista, monenmoista", naisääni runoilee.

"Niinhän sitä suunnilleen 100 vuotta sitten sanottiin, että luovuus ja hulluus kuuluvat yhteen, mutta eivät kaikki hullut ole luovia. Kaikki luovat kyllä ovat hulluja", miesääni summaa.

"Tiedoksi vaan Ely-keskuksen lettosuo-inventaariosta ja muustakin. Suomen metsät ja suot on kartoitettu jo kohta sata vuotta. Ely-keskus keksii polkupyöriä uudelleen. Kaikki tieto pitäisi löytyä mapista. Mutta kansalle ja hyväuskoisille, myös tietämättömille tuo menee täydestä. Kukaan ei puutu noihin hipistelyihin. Jo ilmakuvalta näkee nykyiset lettosuot. Ely-keskus ja Luke on tätä nykyä Vihreän liiton puoluetoimiston jatke. Sieltä syötetään metsätalouden vastaista propagandaa", nimimerkki Valmiin tiedon pakkaajat toteaa.

"Kaksi pikkupoikaa Prisman parkkihallissa potkulaudoilla, toinen rikkoi lasipullon kävelytielle ja kaatui sen jälkeen nurin potkulaudalla, toinen viisas joi entisen Terran alaparkissa pullonsa ja heitti sen sitten siihen autotielle, terveisiä äidille ja isälle kotiin, että toivottavasti juuri teidän autosta puhkeaa renkaat!" huomauttaa nimimerkki Aatanan pennut.

"Joukkoliikenne. Juna Kajaanissa 17:32. Matkalaukkujen kanssa juoksulla Lönnrotinkadun bussipysäkille rautatieasemalta, nipinnapin ehdin, taloja kierrellen, klo 17:45 bussiin. Talvella luistellen en kyllä ehdi! Taksirahat suksiin!" kertoo nimimerkki Illaksi kotiin.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .