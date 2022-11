Kuuloluuri: Talvitakki jäi kauppaan – liekö syynä pärstäkerroin vai liian vanha takki?

"Miksi soten kuntoutuskoti muuttaa vanhaan terveyskeskukseen, missä on sisäilmaongelmia sekä kosteusongelmia kokoajan? Kauhea haju sekä vettä lattioilla. Voiko mielenterveyspotilaat vaan laittaa minne lystätään välittämättä nuista ongelmista ja käyttökiellosta?" omainen ihmettelee.

"Kajaanilaiset kauppiaat ja kaupat. Älkää antako vaikuttaa hyvään asiakaspalveluun asiakkaan pärstäkerroin. Lähdin ostamaan takkia, mutta en saanut palvelua. Vaikuttiko pärstäkerroin vai 10 vuotta vanha takki? Oli aikomus uusia, mutta kun ei saanut apua!" soittaja älähtää.

"Työeläkkeen elinaikakerroin on Suomen historian rikollisin päätös. Viranomaiset ovat asettuneet Jumalan asemaan ennustaessaan kansalaisten elinikää. Jokainen ihminen on yksilö, joka elää vaan oman elämän, eikä mitään keskimääräistä ikää. Tuo laki tehtiin työeläkkeiden leikkaamiseksi. Laki ei koske takuueläkettä, joka on lähes yhtä suuri kuin pienituloisten työeläke. Ihmiset, jotka eivät ole tehneet yhtään päivää töitä Suomen hyväksi, nauttivat takuueläkettä n. 900€/kk. Kelan tuet päälle. Miettikää!" Elinaikakerroin älähtää.

"Hyvät ihmiset! Varokaa liikkuvia työkoneita, kun ne liikkuvat eteen kuin myös taakse. Älkää tunkeutuko työkoneen kuljettajan katvealueelle, jos teille henki on rakas. Pakki pakki!" soittaja muistuttaa.

"Aina kun tuulee, ukkostaa tai sataa vähän enemmän lunta, niin sähköyhtiö Kajavella on sähköt poikki. Näinköhän Kajaven tekemät investointien kiihdyttelyt on oikein toteutettu, kun lopputulema on sama kuin aina ennenkin?" pohtii nimimerkki Pällin valossa.

"Hallituksen kaatumisen uhka astui suomalaisen metsänomistuksen edelle. Uhrataanko koko Suomen tulevaisuus viherkommareiden ja kepulien vuoksi? On surullista, että tuo hallitus on EU-koirien pureskeluluuna. Jos ennallistaminen hyväksytään sen vuoksi, että hallitus ei kaatuisi, niin sillä on kylmä vaikutus Suomen kansaan ja luottamus on mennyt ikiajoiksi päätöksentekijöihin. Miten nuo luopiot ja isänmaanpetturit ilkeävät tulla vaalikentille kerjäämään jatkoaikaa tihutöidensä jatkamiselle?" ihmettelee Nukkehallitus.

"Moni näkyy edelleenkin luulevan että hidas kiihdytys tavoitenopeuteen autolla säästäisi polttoainetta. Väärin! Asia on juuri päinvastoin", väittää nimimerkki Muitakin liikenteessä.

"Nyt kun kaikki valta on siirretty Brysseliin, niin olemme kaikki eräänlaisia EU-nukkeja", miesääni tuumailee.

