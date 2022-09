Kuuloluuri: Tänään puhutaan säästä

"Pulujen ja harakoiden ruokinta jatkuu Kätönlahdessa kaikista viranomaistoimenpiteistä huolimatta. Uskomatonta röyhkeyttä ja piittaamattomuutta. Hävetkää!" Nimimerkki 'Uskomatonta' pauhaa.

"Sääpuhe. Sää on säätä, milloin mitäkin. Eilen sitä, tänään tätä. Eipä ketään koskaan sanattomaksi jätä. Puhutaan mitä puhutaa, säästä aina puhutaan. Olkoon arki taikka pyhä, säästä puhua voi yhä", soittaja riimittelee.

"Kyllä tuntuvat nuo raittiit miehet nykynaisten mielestä olevan aivan liian tylsiä. Aina pitää miehenä olla juopporenttu", arvellaan luurissa.

"Pommitelloo, kun viimestä päivää. Saatana saapuu Moskovasta", Konsulaljev toteaa.

"Kuinka kauan Suomen päättäjät aikoo rangaista oman maan kansalaisia EU-roistojen hyväksi? Missä on veteraanien perintö? Kuinka kauan annetaan EU:n pitää meitä pilkkanaan erilaisilla järjettömillä vaatimuksilla? Kuinka kauan annetaan vihervasemmiston ajaa meidän huoltovarmuus nollaan? Herätkää jo! Talvi on tulossa ja elokapina lyö kapuloita rattaisiin. Missä on johto? Eikö talossa ole isäntää? Turvetta ja puuhaketta tarvitaan. Irti koko sairaasta päästökaupasta. Kuka vie päästökauppa ahat?" pauhaa nimimerkki Anekauppaa perustarpeilla.

"Psykiatreille ja muille mielenterveyden ammattilaisille tiedoksi ja muillekin kansalaisille, että julkisten paikkojen kammon lisäksi on olemassa yksityisten paikkojen kammo", toteaa miesääni.

"Hei rakas naapurimme, jos et muistanut kertoa kaikkia virheitämme ja puutteitamme, niin ei mitään hätää. Aina tulee uutta juoruttavaa, jotta kielen kantasi pysyvät vetreinä", naisääni toivottaa.

"Aina kun vähän tuulee, sataa lunta tai ukkostaa, niin silloin on kainuulaisella sähköyhtiöllä sähköt poikki. Muutaman vuoden takaiset tykkylumiongelmat paljastivat sen, että kovin ammattitaitoiselta ei toiminta siellä vaikuta. Onneksi silloin pelastuslaitos otti tilanteen johtovastuun", Töpselikärsä raportoi.

"Jos sairaanhoitaja tai lähihoitaja ottaa ammattirekisteristä oikeuden pois, kuka palkkaa sitten kapinoitsijan töihin? Menee pitkä koulutus hukkaan. Siivoojaksi ehkä työllistyy, ay-johtajat vetävät edelleen hyvää palkkaa. Kyllä palkkaa pitäisi nostaa reilusti. Ajattelen, mihin kaaokseen tämä kaikki johtaa esimerkiksi yksinhuoltajien kohdalla", huolestunut kirjoittaa.

"Kyllähän se on jokaisen yhteiskunnallisen muutoksen jälkeen tämä yhteiskunta hieman valmiimpi, mutta eipä se täysin valmiina ole koskaan, eiks niin?" soittaja filosofoi.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .