Kuuloluuri: "Tavan kainuulaiselle latu kyllä välttää oikealtakin levennettynä", Mersumies sanoo ja muistuttaa, että oikeasti eroja huomaa moottoritiellä

"Pöllyvaaran latuja kun on arvosteltu, niin voisiko joku ystävällisesti kertoa mitä merkitystä on sillä, onko ladunlevennys tehty vasemmalle puolelle vai oikealle? Itse en ole hiihtäessäni eroa huomannut. Eroja jonka ihminen oikeasti huomaa, on esimerkiksi moottoritiellä ajettaessa, jos ohjastettavana on maanteiden johtotähti Mercedes-Benz tai halpatuotantoon valmistettu kansanauto Toyota. Eli tavan kainuulaiselle latu kyllä välttää oikealtakin levennettynä", Mersumies aprikoi.

"Yrittäkää keskustalaiset uskoa, että ei mainoksia -tarra postilaatikossa koskee myös teidän vaalimainoksia", luuriin kirjoittanut opettaa.

"Persujen tärkein vaaliteema sotevaaleissa - bensan hinta", Hohhoijaa huokaa.

"Älkää ihmiset kulkeko montaa kertaa asuntonäytössä nurkkia potkimassa tämmöisenä pandemia-aikana. Sitten todetaan, että ei ole varaa asuntoon. Laskekaan ensin tulot ja menot ja tulkaa sitten, jos rahaa riittää mahdolliseen ostoon", ei ole ilmaista mikään -nimimerkki muistuttaa.

"Eikö Lohtajalla rivitalon seinänaapuri osaa päättää, minkä järjestyksen pitää kotonaan? Toista viikkoa jo huonekaluja jyrryytetään pitkin lattioita heti aamusta. Voi olla lattiat hyvässä kunnossa pian tuota tahtia. Kannattaa käyttää aikaa vaikka käsitreeneihin, niin jaksaa niitä nostellakin", Ärsyttävän kuuloista -nimimerkki ärähtää.

"Bajamajat lyseon ja lukion pihaan. Siellähän kaikki kokoontuvat ja viemärit tukkeutuvat", Mummo ehdottaa.

"EU voisi kokeeksi antaa Venäjälle sen vaatimat turvatakuut ja toimia sitten kuten Venäjä, viis veisata tekemistään sopimuksista", Harasoo aprikoi.

"Hyvä , että kepu paljasti ennen vaaleja ahneutensa ja kepulaisen ketkuilun, kun paljastui, että aluevaltuutetuille ollaan jakamassa rahaa. Pitihän se arvata, kun puolue myi nahkansa, kun sai maakunnat. Tämä on vasta alkua. Tulemme näkemään hämmästyttäviä tulonsiirtoja kunhan tuo porukka pääsee valtion rahoihin käsiksi. Perussuomalaiset on jo ilmoittanut kieltäytyvänsä tuosta suhmuroinnista", nimimerkki Vasenkätisille oikealle kepulisti käy.

