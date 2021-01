Kuuloluuri: ''Törkeää piilorasismia väittää joitakin villieläimiä haittaeläimiksi''

"Millä oikeudella me ihmiset puhumme haittalinnuista ja haittaeläimistä? Luonnossa mikään eliö ei ole haitallinen, vaan kaikilla on joku hyödyllinen tarkoitus. Jos joku on haitallinen, niin se on ihminen ihan itse, jätteitä vain jää jälkeen. Eläimiä kohtaan osoitettu syrjintä ja nimittely pitää lopettaa, varsinkin viranomaisten ja median toimesta, ja mieluummin lisätä eläinten arvostusta ja hyvää kohtelua", luuriin yhteyttä ottanut vaatii.

"Törkeää piilorasismia väittää joitakin villieläimiä haittaeläimiksi, haiskahtaa oman surkeuden projisoinnilta viattomiin luontokappaleisiin", nimimerkki Vihapuhetta riittää arvioi.

"Ennen joulua joku kaipaili Rustan osoitetta. Se liike löytyy kauppapuistosta entisestä Veikon koneen tiloista", luuriin yhteyttä ottanut opastaa.

"Sote yrittää kieltää lintujen ruokinnan, milloin se kieltää ilmaisten ruokapussien jakamisen ihmisille?" Rane pohtii.

"Yhdysvaltain presidentinvaali osoitti jälleen kerran, kuinka hankalaa on asioiden hoito liittovaltiossa. Metsää ei nähdä puilta. EU on kohta samanlainen mellakka pesä. Ei mene enää kauan, kun Brysselissä myös on parlamenttiin pyrkijöitä. Johtuu siitä, että etupiirijako on koko ajan käynnissä. Suomen osa on nopen osa. Meidän kivijalka, eli metsäteollisuus, halutaan ajaa alas ja koko Suomi tulee olemaan 'matkailumaa' keskieuroopan tungosmaille. Suomi on tehnyt yhden aloitteen EU:n jäsenenä ollessaan: Ehdotti, että kelloja ei tarvitsisi siirtää kesäaikaan, vai oliko talviaikaan... Ravakkaa touhua. 'Meidän pitää olla siellä, missä meidän asioista päätetään. Ja on oltu', Nimimerkki Länsimainen demokratia ennustaa.

"Yllättäen kaikki myytävät tuotteet ovat muuttuneet lyhyellä aikavälillä erittäin 'ympäristöystävälliseksi'. Huvittavinta näissä mainoksissa on ollut Kiinasta rahdattavat 'ilotulitteet' ja raketit, jotka ovat muuttuneet hiilijalanjäljeltään niin puhtoisiksi, että niistä saatta olla jopa hyötyä luonnolle, kun niitä paukutellaan. Ei tunnu vihervassariporukka liikennettä katkaisevan tuon toiminnan takia. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten lopputuotetta ylistämällä tuotteen todellinen 'matka' jää unholaan. Ei ostele kukaan 'päästöoikeuksia' eikä kysele missä ja mistä nuo räjähteet ovat kotoisin, ja kuinka paljon polttoainetta tai muita materiaaleja niihin laitetaan (valmistus/kuljetukset ym.). Enemmän 'kiinnostaa' meidän kaukolämpölaitoksessa poltettava kotimainen polttoaine, jolla myös lämmitetään näiden ympäristöhörhöjen lämmin pesuvesi ja asunnot. Ostellaan Puolasta päästöoikeuksia niin jospa se siitä..", Tulite pitkästä ilosta -nimimerkki äimistelee.

"Asioin taas tänään eräässä tukkukauppaa harjoittavassa liikkeessä Kajaanissa. Olen aina saanut hyvää ja ammattitaitoista palvelua kyseisessä liikkeessä, mutta tänään jouduin pettymään. Kaksi hieman vanhempaa myyjää ei käyttänyt maskeja, nuoremilla kyllä oli. Mielestäni tällä hetkellä myyjän ammattitaitoon kuuluu pelisilmä vallitsevaan tilanteeseen ja suojia pitäisi käyttää. Etenkin koska tässä liikkeessä ei olla tiskin takana suojassa. Taidan laittaa kyseisen liikkeen boikottiin toistaiseksi." Urakoitsija purnaa.

"On se kumma. Ei koko Kainuuseen saa aikoja terveydenhuoltoon yksityiselle, eikä kunnalliselle. Koko viikkona! Ouluun käskettiin mennä yksityiselle. En ole ainut, joka on joutunut lähtemään muualle päin Suomea hakemaan hoitoa. Eipä sen kummempi vaiva, kun äkillinen vatsakipu, johon ei särkylääkkeet auta. Sikiöasennossa maata kipujen kanssa kotona. "Ota särkylääkettä." Tämä sama laulu se on valitit mitä vaivaa vaan. Pitäisi olla päivystysasia, mutta ei pääse, ellei nouse korkea kuume, tai lähde taju. Näin sanottiin puhelimessa. Surkeeta palvelua. Lisäksi ei puhelimessa osata olla vähääkään asiallisia. Kyllä on muutto edessä Kajaanista. Ei hommat pelaa, niin ei pelaa." Nimimerkki Käsittämätöntä paljastaa.

"Kun pudottaa esineen metsätielle, niin seuraavana päivänä sitä ei enää löydy. Kulkija on sen ominut itselleen", Kadonnutta etsinyt harmittelee.

