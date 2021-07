Kuuloluuri: "Tukilisähumppa pyörii täysillä"

"On surullista ja murheellista katseltavaa, kun Rehjansaari on jätetty oman onnensa nojaan. Kaikki rapistuu ja tuulenkaatoja on vaarallisen lähellä tulipaikkojen vieressä nojollaan. Aikoinaan rakennettiin liikaa huolehittavaa. Nyt ei riitä haluja eikä rahoja niitä pitää kunnossa. Rahat valuu noiden polvihousu-ukkojen pallokenttiin ja linnan kiviraunioihin. Lopettakaa kuitenkin puhuminen meidän yhteisen maihinnousupaikan myynnistä. Saisitte hävetä, jotka kiihotteletta tuota ajatusta", nimimerkki Kiihottaminen saaren hävittämistä kohtaan ilmaisee.

"Kaikki seitenkymppiset ukot ei edes tiedä, mitä kotirauha tarkoittaa. Sitä voi tulla etukäteen ilmoittamatta lukemaan vesi-ja sähkömittareita ja samalla voi vaikka lyhentää puseronsa hihat, jos sattuu ompelukone olemaan pöydällä. Tämä tietysti silloin, kun asukasta ei näy mailla halmeilla. Ei se ole lain mukaista, mutta lähtökohtaisesti, kun naapuri on joka tapauksessa jäänyt saamapuolelle, niin riskin otto kannattaa", nimimerkki Sakset unohtui kertoilee.

"On jotenkin "surkuhupaisaa" seurata, miten entiset markkinatalouden puolesta liputtaneet ovat joutuneet turvautumaan "sosialismin" anteliaaseen kouraan. Valtion omistajuutta rajusti yksityistäneet tahot syövät nöyrästi anteliaan valtion kädestä. Tanskalainen lentokone pysyy ilmassa tukirahojen siivittämänä samaan aikaan, kun Finnairia tuetaan kentälle. Tukilisähumppa pyörii täysillä ja markkinataloutta pyöritetään verorahoilla ja valtion velalla", tukilisähumppa toteaa.

"Vuoreslahdessa kulkee röyhkeä rosvo varastamassa. Pihapiiristä katosi paksusta puusta valmistetut tummanruskeat ajosillat. Rosvo, koitahan olla omavarainen, äläkä varasta ihmisten pihoilta. Muista: yksityisille pihoille ei ole sivullisilla asiaa. Varastamasi tavarat on palautettava heti tontillemme takaisin", nimimerkki Jos joku tietää missä kyseiset ajosillat on, ilmoittakaa poliisille vihjaa.

"Nyt kun suunniteltiin uusi sairaala, niin yhtenä tarkoituksena oli potilaspaikkojen vähentäminen. No se todellakin näkyy. Ikäihmisiä kiikutetaan tk-hoitoon pitkin Kainuuta. Mietin vaan, ketkä ne paikat yhtäkkisesti täyttää. Joka kerta on vastauksena ollut: potilaspaikat on aivan täynnä. Olisiko pitänyt laskea, kartottaa väestöpohja, ikääntyneet ihmiset ja heidän lisäätyvät hoidon tarpeet. Jotenkin tuntuu inhimillisyys ja ikäihmisten kunnioitus olevan tipotiessään. He sentään tämän Suomen rakensivat", potilas ihmettelee.

"Voe tokkiinsa, kyllähän sitä rahaa tarvitaan, mutta ei kovin paljoa. Ei rahaa voi hengittää", kerrotaan puhelimessa.

"Persut , nyt hopi hopi vaatimaan Suomen eroa YK:sta, Suomi kun on siinä nettomaksaja, ja kun järjestö vielä toimiikin kuin EU, pyrkii luomaan maailmaan rauhaa, vakautta ja hyvinvointia!" nimimerkki Paha mikä paha kehottaa.

"Mikähän siinä mättää, kun Vuoreslahdentien soratieosuus on aivan hirveässä kunnossa. Tiessä on kuoppia ja mikä pahinta, siinä on runsaasti "nimismiehen kiharaa", joka täristää autoa aivan valtavasti, paikat alkaa irtoamaan hampaista ja auton iskarit hajota. Huolimatta lukuisista ilmoituksista liikenteen asiakaspalveluun tietä ei ole lanattu koko kesänä. Tie vaatii pikaista höyläämista. Jos joku tietää urakoitsijan, jonka tehtäviin kuuluu tien kunnossapito, voisi ilmoittaa yhteystiedot Kuuloluuriin", tien varren mökkiläinen ihmettelee.

