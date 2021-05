Kuuloluuri: "Tuli taas kesä, kärpäset ja amatöörilaulajat"

"Tuli taas kesä, kärpäset ja amatöörilaulajat. Onneksi torilla toivottavasti lauletaan karaokea. Sinne menen minäkin, siellä on oikeita laulajia", naisääni kertoo.

"Kaksin päivystyspoli ei toimi. Odotustila ahdas ja täysi. Annettu aika ei pidä paikkaansa. Odotusaika venyy 2-4h. Uusi sairaala ja suunniteltuko koko Kainuuta varten? Olisi edes televisio mitä katsoa", tuhahtaa Tosi tympääntynyt.

"Kaksin päiväsairaalan aikataulut on viime aikoina useasti ollut paljon myöhässä. Ymmärrän, että hoitajilla on kiire. Teette arvokasta työtä ja varmasti parhaanne. Viime kerralla odotin 1 h 20 min, kunnes minut otettiin sisään. Kymmenen minuutin nopea käynti, kesti kokonaisuudessaan 1 h 45 min. Ei pahoittelut paljon lohduttaneet, kun koko illan aikataulu meni uusiksi. Näitä myöhästymisiä on ollut useita, mutta tämä oli jo huipennus. Lisätkää resursseja", Mummo pyytää.

"Valvooko mikään viranomainen EU-hankerahoitusten käyttöä? Vähän tuntuu siltä, että rahojen myöntäjät ja saajat touhuaa samoissa ympyröissä. Kun noita Oulujärvi-Leaderin hankkeita katselee, ei kovin tehokkaalta vaikuta. Uusin vuolijokelaisten hehkuttama hanke on saada sähköautojen latauspiste ja nuorisolle moottoriharjoitushalli. Mutta liekö siellä Vuolijoella yhtään sähköautoa. Nuorisokin on tainnut maisemista hävitä. Järven toisella puolella kerätään valokuvia hankkeen voimin. Järkeä vai ei?", Nimimerkki "Löysää rahaa" kummeksuu.

"Vain siinä tapauksessa, että pariskunnalla on lapsia, pariskunnan kannattaa asua yhdessä. Muiden kannattaa pitää etäisyyttä ja asua erikseen", miesääni opastaa.

"Pieni pyyntö päättäjille: älkää ajako turpeen tuotannon alasajon ja ilmastonsuojelun nimissä maataloutta ja ruuantuotantoa alas ja ulos. Jostakin on sitä turvetta ja ruokaa sitten tuodaan ja tuotetaan. Eihän näin ilmasto parane, eikä sillä, että muuttolintuja, kuten hanhia, suojellaan maatalouden kustannuksella. Linnut lisääntyvät ja myös ruoan tarvitsijat", nainen painottaa.

"Marinin hallitus korottaa veroja ja tämä kohdistuu voimakkaimiin köyhimpiin suomalaisiin. Varsinkin maaseudulla ja maakunnissa asuviin ihmisiin", väittää nimimerkki Köyhiltä Toyotat pois.

"Kirjepostia ei jaeta tiistaisin eikä vkl. Kyllä jaetaan, koska postiluukustani tulee ti Kajaven ja la Loisteen lasku. Onko näillä jo omat jakajat? No näillä törkyhinnoilla en ihmettelisi", toteaa nimimerkki Silppuriinko.