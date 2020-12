Kuuloluuri: "Vielä on puita jäljellä, vielä riittää riukuja mäntyjä, vielä riittää ankeita päiviä, vielä tilaisuuden saan!"

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Tarkoituksena on palvella lukijoita ja antaa luurin laulaa. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle . Lisää Kuuloluureja löytyy digilehdestä.

"Miksiköhän vanhat mutta terveet puut piti kaataa? Nyt on autio asuntoalue! Putosiko lehti auton konepellille? Raapaisiko neulanen pyhän lehmän kylkeä? Mutta säveltä myötäillen:" Vielä on puita jäljellä, vielä riittää riukuja mäntyjä, vielä riittää ankeita päiviä, vielä tilaisuuden saan!", Mihin linnunpönttö -nimimerkki nurisee.

"Sähkön siirtoriistohinnat. Ei tule meille jouluvaloja, ei lämpene sauna, ei ylimääräisiä valoja, pimeässä istumme. Lattialämmitys pois päältä. Patterit ykkösellä", Hiluvilu luettelee.

"Luinpa Koti-Kajaani lehdestä että moni meinaa jatkaa ehdokkuutta uudelle kaudelle. Nyt olisi aika "vanhojen" jo astua sivuun ja antaa mahdollisuus uusille. Annetaan uusien tuulien puhaltaa", Näin juuri -nimimerkki ehdottaa.

"Samaa mieltä mummon kanssa laiskoista ihmisistä uimahallilla. Samanlaista piittaamattomuutta liikennemerkeistä näkee jatkuvasti Matkakeskuksen alueella. Esim. pysäköidään henkilöautoja linja-autolaiturialueelle", moittii Kajaanissa usein lomaileva.

Sää ja posti haastavat.

"Taas kun tiet ovat peittyneet lumeen, alkaa pienemmillä teillä sama meno kuin aiempinakin talvina. Ajetaan keskellä tietä! Edes vastaantulijaa ei väistetä tarpeeksi. Ei voi olla niin, että aina se vastaantulija väistää aivan tienreunaan toisen jatkaessa ajamista urissa joita tiessä on kolme. Aurauskeppeihin asti tien leveyttä voi käyttää. Ja nämä nastoilla tiet piloille raapivat voisivat opetella ajamaan poissa urista, jotka ovat jäässä ja pito paljon huonompi kuin lumella. Ja jos normaali talvikelillä ei uskalla edes sallittua 60:ä ajaa, niin voi päästää muut ohitse siirtymällä bussipysäkille. Jos vastaantulijan kaukovalot häikäisevät ennen kuin näkee, onko autojen välissä tiellä mitään, niin vika löytyy omista silmistä, ei valoista." Nimimerkki Potkukelkka vaihtoehtona opettaa.

"Uuden tieliikennelain mukaan on velvoitteita niin pyöräilijälle kuin autoilijalle. Mutta täytyy muistaa, että on liukkaat kelit kyseessä. Ja viimetingan tulo pyörällä suojatien ylittäväkseen, kun auto on sen jo ohittamassa on jo pyöräilijän harkinnan,toimen vastuulla. Tarkoittakaapa se mm. nuorille.", Pilkun viilaaja muistuttaa.

" On haastavat säät tien kunnossapitäjälle keskustassa. Nollan lämpötilaa, lumi möykkeliköksi tien pintaan, yhtä tärinää. Muistakaamme, ettei auraajat ja tiekarhut ehdi yhtä aikaa joka paikkaan. Älkää valittako!", Ukko ojeistaa.

"Lähetin paketin jossa oli lahja. Paketoin viisi kerrosta kuplamuovia ympärille ja vielä paksut tukipahvit lisäksi. Näytin asiamiespostin hoitajalle ja kysyin, että riittääkö pehmusteet vai laitanko särkyvänä. Hän sanoi, että menee taatusti ehjänä perille, kun on niin hyvin pakattu. Mutta eipä kestänyt, lahja oli pieninä sirpaleita kun vastaanottaja sai lähetyksen. Tein vahinkoilmoituksen, jossa kerrottiin valituskäsittelyajaksi kaksi viikkoa. Aikaa on mennyt kaksi kuukautta eikä mitään korvauskäsittelystä kuulu. Kyselin perään mutta sain viestin, että käsitellään kun kerätään. Miksi Posti venyttää korvausasioita ja niitten käsittelyä? Eräskin rouva sanoi oman asiansa olleen käsittelyssä jo kahdeksan kuukautta. Olen ollut Postilla töissä ja voin sanoa, että käsittely paketille on välillä rajua nakkelua. Käyttäkää muita jakelu yrityksiä. Posti on suuri rosvo ja paska laitos", valittaa Katkera, Postin entinen paketin postittaja.