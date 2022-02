Kuuloluuri: Vimpelin lammenympäryslenkki vaatii tasoitusta – "Siinä tulee nyt pyöräillessä suorastaan huonovointiseksi"

"Jos valkoisen jonkun firman pakettiauton ei osaa liikennesääntöjä, niin turha on Mesekuskille soitella riikkaria", soittaja älähtää.

"Joku, joka ei tiedä, missä saa ja ei saa hiihtää, on tehnyt tahallisesti varmaan ison vahingon kelkkareitillä hiihtäessään. Poliisilla olis paikka käydä kattelemassa näitä viisaita tässä Lohtajan lähistöllä. Tyyppi on tietoisesti halunnut tehdä vahinkoa. Huomaa, ettei ihmisillä ole oikeasti mitään käsitystä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Tai sitten ihmiset ovat vaan niin välinpitämättömiä", Hv jyrähtää.

"Väsynyt hoitaja soittelee ja haluaa sanoa kaikkien koronapositiivisten omaisille, että se ei lisää ollenkaan hoitajien jaksamista syyllistämällä heitä sairastumisista, vaan päin vastoin lannistaa ja laittaa miettimään alanvaihtoa, koska on muutenkin tarpeeksi raskasta tällä hetkellä tehdä tätä työtä", puhelimessa huomautetaan.

"Paltamon Einolankujan rivitalon roska-astioita näyttää käyttävän muualla asuva henkilö. Nähty usean kerran", Rekku huomauttaa.

"Pistää vihaksi tuo asuntokatujen höyläys. Aina tullaan samasta suunnasta katua niin, että jäälohkareet jäävät vain toisen puolen riesaksi. Ja perässä tulee kahjo traktorikuski, joka puskee lohkareet tontille jyräten myös rajaistutukset samaan kasaan. Samaa tohelointia joka talvi", nimimerkki Fiilaten ja höyläten jupisee.

"Vimpelinlammen lumityöntekijät, olisiko mahdollista käyttää polanneterää ja tasoittaa aallot lammenympäryslenkiltä? Siinä tulee nyt pyöräillessä suorastaan huonovointiseksi", lenkkeilijä pyytää.

"Eikö joka työpaikassa tule olla samat säännöt kaikille? Miten on mahdollista, että voi vain oleilla työpaikalla, vaikka tekee vain 20-30% työaikana töitä? Normaalisti, jos on sairas eikä pysty töihin, on jäätävä sairauslomalle. Iso ihmettelyn aihe jo laajalti. Miksi työnantaja ei tee mitään? Nyt moni muukin aikoo kokeilla, voiko vain oleilla työpaikalla. Ilmoittaa vaan, ettei voi tehdä jotain ja lähtee istuskelemaan. Nyt esimerkkitapaus", älähtää nimimerkki Samat säännöt kaikille.

"Paltamon Kiehiseen on tulossa uusi toimitusjohtaja. Se meidän vuokralaisten kannalta on huono juttu, sillä silloin tulee vuokrien tarkistus ja se tietää, että vuokria korotetaan, kun uuden toimitusjohtajan pitää näyttää, mitenkä tehokas on. Näin on käynyt aina, esimerkiksi kun Kaisanettiin tuli uusi toimitusjohtaja, eipä mennyt pitkään, kun tuli kirje, että uudet hinnat tässä ja korotusta oli hinnoissa", vuokralainen tuumaa.

