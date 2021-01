Kuuloluuri: Yhdellä rokottajalla rokotusurakka kestäisi 180 vuotta, laskee nimimerkki Luulenko vain

"Kuinka kauan luulet aikaa kuluvan, kun kaikki yli 16-vuotiaat on rokotettu? Jos rokottamiseen kuluu noin 5 min, niin 4 500 000 asukasta vie 375 000 tuntia = melkein 47 000 päivää. Yli 9 000 viikkoa 8 h työpäivinä, eli 180 vuotta. Tämä siis yhden rokottajan kohdalla. Kuinka monta rokottajaa tarvitaankaan, jotta kaikki saataisiin rokotettua kesään mennessä? Ei taida tulla valmista edes vuodessa", laskeskelee nimimerkki Luulenko vaan.

"Kyllä se näkyy olevan, kun viisto laitaa sukset jalkaan, niin menee hummeetti sekasin. Joillakin on luulo, jos on sukset jalassa niin on etuajo-oikeus. Ei mene minun kohalla läpi", tiedottaa Mersukuski.

"Kuinka koulutettu ihminen voisi ikinä muuttaa Kainuuseen, kun virkoihin valitaan vain oman talon sisältä väki? Kajaanin talousjohtajaakin haetaan jo ties kuinka monetta kertaa, kun ei "sopivaa" löydy. Jos ei oman talon sisältä niin sitten vaatimuksena keskustan jäsenkirja. Turha puhua osaajapulasta, jos rekrytointi on tällaista", Ihmettelijä ihmettelee.

"Jatkokertomus : Kun annoin viimekuussa naapurille 150 euroa "korona-elvytysrahaa", jolla hän lupasi ostaa minulta moottorisahan. Ei ryöttä ostanutkaan. Oli saanut joltakin vastaavan sahan mielestään halvemmalla. Ei toiminut paketti suunnitellulla tavalla. Olin vailla, että rahat pitää palauttaa. Ei kuulemma ole enää rahoja. Pyysi, että lainaisin 150 euroa niin, sitte pystyis maksamaan. Pittää harkita "yhteisen evun nimissä", "Tappurainen" sanailee.

"Kuka kehtaa kusettaa koiransa päivittäin vastapäisen taloyhtiönpihalle? Luovu koirasta, jos lenkittäminen ei maistu", luurilainen viestittää.

"Mulla yksi pyyntö ois: vanhusten luona heidän kodeissaan käyvät siivoojat ja kampaajat käyttäisitte maskeja, kiitos!" Suojellaan vanhuksiamme -nimimerkki pyytää.

"Hei sinä pelkuri, joka heitit Nakertajassa kananmunan omakotitalomme lastenhuoneen seinään. Kananmuna on kerennyt vaurioittaa seinän maalipintaa ja vaatii pesun lisäksi uudelleenmaalauksen. Onneksi naapuri sai sinusta tuntomerkit, niin voimme ottaa yhteyttä vanhempiisi tai poliisiin. Somen kautta jo tiedetäänkin, että asut tässä lähinaapuristossa tai sinulla on tuttuja täällä. Vanhemmat huom!", luuriin yhteyttä ottanut viestittää.

"Hei sinä autoasi risteysalueella parkkeeraava. Aiheutat vaaratilanteita ja pidät autoasi haitolla muille kulkijoille, joten siirrähän se kulkuneuvosi taloyhtiösi pihalle, ei varmaan sieltäkään ole ylitsepääsemätöntä kulkea kotiovelle", puuskahtaa nimimerkki Tympääntynyt väistelemään.

"Terveyskeskuksen ja kunnallisen terveydenhoidon alasajo on tehty ja on tosiasia. Ostakoot itse kaupunkilaiset terveyspalvelunsa sieltä mistä saavat. Olen 4kk yrittänyt saada aikaa lääkärille, mutta lääkäri kuulemma mielivaltaisesti valitsee potilaat, joita haluaa hoitaa. En ole valittujen joukossa. Näitä juttuja olen kuullut muidenkin kertovan, jotka viittaavat kunnallisen terveydenhuollon alennustilaan. Korona on ollut oiva mahdollisuus piiloutua sen taakse ja jättää muut terveyden hoitoa tarvitsevat hoitoa vaille. Ei lääkäriä tarvitsevat ja sairaudet ole minnekään hävinneet, mutta niille ei yksinkertaisesti anneta hoitoa. Menkööt Terveystaloon ja Mehiläiseen. Tuo onneton Mehiläinen voisi lentää Kajaanista niin kauas, kuin pippuri kasvaa, siksi huonoa ja huolimatonta hoitoa sieltä saa", kritisoi Kyllästynyt.

"Nyt kun sotella on isot yt:t tulossa palkkasählinkien vuoksi, toivotaan, että vähentävät reilulla kädellä hyvin kalliista ja isoksi paisuneesta väliportaan hallintoporukasta. Päätöksiä tehdessä päällikköä ja pomoa on toinen toisensa päällä. Kentällä taas väki on kortilla, ja leikkaukset siellä näkyvät suoraan kansalaisten palvelujen laadussa ja saatavuudessa", valittelee nimimerkki Vierestä omaisena menoa seurannut.

"Minä ainakin syötä lintuja talvella. Ruokinnassa käy sinitiaisia, hömötiaisia, töyhtötiainen, puukiipijä, pari pikkutikkaa, pari harmaapäätikkaa, muutama närhi ja joskus harakkakin. Keväällä tulee vielä muuttolintuja, joten mukavaa seurattavaa riittää. Kärppä, varpuspöllö ja varpushaukka pitävät myyrät ja hiiret kurissa, rottia ei ole koskaan näkynyt", viestittäjä kertoo.

"Ihmetyttää tämän sähköyhtiö Loiste Kajaven toiminta kun velkarahalla kiihdytetään investointeja. Sähköjohdot tulisi käyttää käyttöikänsä päähän ja vasta sitten uusia ne. Ei näin, miten tämä Loiste Kajave toimii", Investointeihin jarru päälle -nimimerkki vaatii.

