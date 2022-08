Kuuloluurin Sanna Marin -special: Biletysvideoiden jälkipuintia – Sosiaalipornoa vai selittelyä?

"Totuushan on, että jos ei kestä ilman alkoholin vaikutuksen alaisena bilettämistä sitä muutamaa vuotta pääministerinä, minkä se virka kerrallaan kestää, on turha hakeutua tai edes suostua siihen tehtävään. Ei ratkaisu ole julkisuudelta salassa toiminta", naisääni toteaa.

"Taas kerran Sanna Marin ravisteli pääministerin instituutioita, mutta olikin säikky lammas ja katse arka. Jäi selittelijän maku, ei ravistelijan", nimimerkki Uskotko tuhahtaa.

"On kaksi eri asiaa määritelmät, onko saavutettavissa ja onko toimintakykyinen. Onko olemassa joku promilleraja alkoholin nauttimisella, milloin on toimintakykyinen? Liikenteessä on promillerajat, mutta onko esimerkiksi viranomaisilla tai yleensä toimintakyvyllä? Jotkut sammuu jo vähäisestäkin, toiset kestää enemmän, mutta kyllä kaikkiin alkoholin nauttiminen vaikuttaa", puhelimeen tuumaillaan.

"Kyllä nämä uusimmat pääministerivideot taitavat olla semmoista tirkistelyä, jota olisi ennenvanhaan sanottu sosiaalipornoksi", miesääni kertoo.

"Onkohan meidän pääministerimme todella sitä mieltä, että reipas bilettäminen alkoholia nauttien on täysin sopivaa, kunhan juttu ei vuoda julkisuuteen? Siis sallittua julkisuudelta piilossa? Entä jos kansa olisikin eri mieltä? Juhliminen on kyllä ok, mutta ilman alkoholia ja reilusti julkisuudessa? Pääministeri on pääministeri bilettäessäkin", puhelimessa mietiskellään.

"Demareiden aika menee bilettämiseen. Ei riitä aikaa toteuttaa vaalilupaustaan vappusatasesta. Siinä luvattiin eläkeläisille 100 euroa kuukaudessa lisää nettona", nimimerkki Sama lupaus taas ensi keväänä tuumaa.

"Onko joidenkin mielestä oikein ja jopa suotavaa alkoholin vaikutuksen alaisena bilettäminen, kunhan asia ei tule julkisuuteen? Tällaistakin mielipidettä tunnutaan painottavan, että harmi kun tällaiset biletykset tulee julkisuuteen", soittaja pohtii.

"Kärpäsestä härkänen. Pääministerin juhlimisesta on tehty iso numero. Ihmettelen, että miksi? Ihmiset juhlivat välillä ja se on ihan normaalia. Ihmettelenpä vielä sitä erityisesti, että mediassa hänen käytöstään analysoidaan todella tarkkaan," Kärpäsestä härkänen ihmettelee.

"Keski-ikäinen oletetusti arvostelukykyinen henkilö, jos tavattaisiin julkisesti juopottelemassa päivystys/varallaolon aikana, saisi heti kenkää terveydenhuoltoalalta! Politiikot näköjään saa tehdä, mitä haluaa, jos itse luulee ettei jää kiinni?" älähtää nimimerkki Ehkä joku bileörvelö äänestää jatkoon - rehellinen ihminen ei.

"Se nyt on ainakin täysin varmaa, että yksikään alkoholin vaikutuksen alainen henkilö ei ole täysin toimintakykyinen. Kyllähän jokainen uskoo olevansa ja vieläpä koko maailman valloittaja. Totuus on sitten toisenlainen. Ne toimintakelpoisuudet on kyllä nähty, kuten on käytäntö osoittanut. Onneksi aina ei toimintaa tarvita, vaan käytäntö ja nauttiminen ja bilettäminen ja julkisuuteen", soittaja vihjailee.

"Onko se mikä tilanne edes turvallisuuspuolella, kun eivät osaa neuvoa tai ei ota neuvoista vaarin nuorukainen pääministeri? Pintaliitäjien teinimäiset bileet ja korona-altistuneena ilman virkapuhelimia aiemmin baareissa pyöriminen ja edelleen myös koronariski, sekä apinarokkoriski: vertaa, mikä on turvaväli?" Dman äimistelee.

